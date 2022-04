English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.4.2022 klo 15.00 (EEST)



Nexstim Oyj: Johdon liiketoimet, Hildén

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa johdon liiketoimista seuraavasti:

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Timo Hildén

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Nexstim Oyj

LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 13303/7/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-04-13

Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000506811

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1512 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1512 Keskihinta: 0 EUR

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+ 358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Advisor)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

