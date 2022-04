Referat fra ordinær generalforsamling

Herlev 19. april 2022

Selskabsmeddelelse 9/2022

SIG A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 19. april 2022 kl. 15.00 på selskabets adresse Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Decharge til ledelse og bestyrelse Indkomne forslag

5a Vederlag til bestyrelsen

5b: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

5c: Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen

5d: Forslag om skadeløsholdelse af selskabets nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledelse medarbejdere

5e: Opdatering af selskabets vedtægter

Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 9.1 udpeget Jakob Have som dirigent for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højest 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 7.1, idet indkaldelsen var offentliggjort den 28. marts 2022.

Dirigenten konstaterede endvidere, at dagsorden samt de fuldstændige forslag tillige var offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.2, idet disse var offentliggjort den 28. marts 2022. Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 26.783.248,50. I henhold til vedtægternes punkt 4.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

DKK 13.446.393 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 56,01 % af de samlede stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 94,18% fremmødt, og 5,82% via brevstemmer og fuldmagter.

Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Søren Dal Thomsen gennemgik året 2021, som var gennemgået i årsregnskabet for 2021 pr. 18 marts 2022.

Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.

Ad. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Michael Hove & Jakob Have aflagde herefter beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S fremsendte årsrapport.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.892.786 stemmer for svarende 100%,

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 3. + 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge til ledelse og bestyrelse

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at give decharge til direktion og bestyrelse og at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.882.786 stemmer for svarende 99,96%.

Forslaget blev herefter godkendt.

Ad 5.a. Bestyrelseshonorar for 2021:

På generalforsamlingen blev det indstillet, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til kr. 100.000. Formandens honorar udgør 2,5 gange grundhonoraret. Formanden for revisionsudvalget oppebærer i tillæg til grundhonoraret et honorar på kr. 50.000.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.882.786 stemmer for svarende til 99,96%.

Forslaget blev herefter godkendt.

Ad. 5b: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport:

Selskabets vederlagsrapport var vedlagt i sin fulde som bilag og blev gennemgået på generalforsamlingen.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.602.508 stemmer for svarende 98,92 af stemmerne.

Vederlagsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 5C: Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen:

Selskabet havde stillet forslag til at bemyndige selskabets bestyrelse til i tiden indtil 19. april 2025 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 30.000.000 aktier á nominelt kr. 0,50 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed eller ved gældskonvertering. Forslaget gælder både med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.602.508 stemmer for svarende 98,92 af stemmerne.

Ad. 5D: Forslag om skadeløsholdelse af selskabets nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledelse medarbejdere:

Selskabet havde stillet forslag om at bestyrelsens kan vedtage at skadeløsholde selskabets nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere for krav rejst mod disse personer i forbindelse med deres hverv for selskabet.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.602.508 stemmer for svarende 98,92 af stemmerne.

Ad. 5e: Opdatering af selskabets vedtægter:

De konkrete ændringer er angivet i indkaldelsen til Generalforsamlingen

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.892.786 stemmer for svarende 100%,

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Alle nuværende medlemmer Thomas Hjort, Søren Dal Thomsen, Jakob Have, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard var på genvalg til bestyrelsen, og der var ingen modkandidater som ønskede at opstille.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.602.508 stemmer for svarende 98,92 af stemmerne.

Alle kandidater blev herefter indvalgt i bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisor:

Bestyrelsen havde indstillet til at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab modtog genvalg som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 26.892.786 stemmer for svarende 100%,

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er herefter genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Søren Dal Thomsen som formand og Jakob Have som formand for revisionsudvalget.

Herlev, den 19. april 2022

Jakob Have

Dirigent

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

