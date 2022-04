French English

Communiqué de presse – 19 avril 2022

AdVini South Africa acquiert Kleine Zalze Wines

AdVini South Africa, filiale d’AdVini France, acquiert la majorité des parts de la société Kleine Zalze Wines dont le siège est basé à Stellenbosch (Afrique du Sud), et ce aux côtés de son fondateur Kobus Basson, qui reste associé au capital de l’entreprise et assurera pendant les trois prochaines années la transition avec son équipe sud-africaine.

La transaction, sous réserve de l’approbation de la commission de la concurrence, porte sur l’activité vins incluant les marques Kleine Zalze et Foot of Africa, le site historique et siège social de Kleine Zalze incluant les chais de vinification et d’élevage et son site oenotouristique qui accueille près de 25 000 visiteurs par an.

Les vignobles, conservés par la famille Basson, font l’objet d’un contrat d’approvisionnement à long terme avec Kleine Zalze Wines.

Kleine Zalze Wines, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à environ 210M ZAR en 2021, s’appuiera d’une part sur toute l’organisation d’AdVini South Africa et d’autre part sur la force de vente d’AdVini pour accélérer son développement à l’export, tout en gardant comme toutes les maisons d’AdVini, son autonomie, ses équipes et son authenticité.

Avec cette acquisition, AdVini South Africa consolide ses positions en Afrique du Sud, et prend une place parmi les leaders des vins de qualité du pays.

A propos de Kleine Zalze :

Kleine Zalze (210 millions de ZAR de chiffre d’affaires, 83 employés) est une marque de vin haut de gamme de Stellenbosch avec une forte distribution en Afrique du Sud et une part de marché importante en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne.

A propos d’AdVini South Africa :

AdVini South Africa compte parmi les leaders du secteur viti-vinicole en Afrique du Sud. Après une décennie de présence dans le pays, AdVini South Africa est une référence pour la qualité de ses vins et de ses Vignobles, totalise près de 300 hectares de vignobles et regroupe plusieurs entités au cœur du vignoble de Stellenbosch : L’Avenir, Le Bonheur, Ken Forrester et Stellenbosch Vineyards, ainsi que des marques reconnues comme Arniston Bay et Welmoed.

A propos d’AdVini :

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 300 hectares de vignes et regroupe plusieurs entités au cœur du vignoble de Stellenbosch : L’Avenir, Le Bonheur, Ken Forrester et Stellenbosch Vineyards

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.





Contact Presse

AdVini South Africa



Edo HEYNS

Strategic Development and Marketing Director

edo.heyns@advinisa.co.za



AdVini



Nicolas TRACZ

Directeur Marketing Communication Digital

nicolas.tracz@advini.com









Chloé PERINET

Communication Manager

chloe.perinet@advini.com

Pièce jointe