ASSYSTEM : Publication du document d'enregistrement universel 2021

Publication du document d’enregistrement universel 2021

Paris-La Défense, le 19 avril 2022 à 18h00 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), annonce que son document d’enregistrement universel 2021 a été déposé aujourd’hui auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société (www.assystem.com/fr/finance/) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers.

Le document d’enregistrement universel 2021 comprend notamment :

le rapport financier annuel 2021 ;

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

les éléments du rapport de gestion y compris la déclaration de performance extra-financière et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

CALENDRIER FINANCIER 2022

28 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 3 juin : Assemblée générale des actionnaires 28 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 14 septembre : Résultats semestriels 2022 – Réunion de présentation le 15 septembre à 8h30 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 13 pays où le Groupe est présent, ses plus de 6 000 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 50 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la Communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29 Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15





