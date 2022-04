Dassault Aviation : Entrée dans le carnet de commande du contrat Rafale pour les Émirats Arabes Unis

English French

Entrée dans le carnet de commande du contrat Rafale

pour les Émirats Arabes Unis

(Saint-Cloud, le 19 avril 2022) – Nous avons reçu ce jour le premier acompte du contrat portant sur l’acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale.

Signé le 3 décembre 2021 en présence du Président de la République Française, Emmanuel Macron, et du Prince Héritier d’Abu Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ce contrat, par son envergure exceptionnelle, atteste de l’expertise technologique de Dassault Aviation, des qualités opérationnelles uniques du Rafale, et illustre la puissance du partenariat stratégique entre les Émirats Arabes Unis et la France.

Il témoigne de la relation historique et privilégiée qui lie Dassault Aviation et l’Armée de l’Air des Émirats Arabes Unis (United Arab Emirates Air Force & Air Defence – UAE AF & AD) depuis sa création et réaffirme sa satisfaction à l’égard des avions Dassault comme le prouve la modernisation du Mirage 2000-9.

« Le Rafale démontre au travers de ses qualités opérationnelles évidentes et de son succès à l’export qu’il est aujourd’hui un véritable ‘game changer’ sur la scène géopolitique mondiale et un outil incontesté au service de l’indépendance et de la souveraineté. Dassault Aviation est entièrement mobilisé pour soutenir les Émirats Arabes Unis dans leur puissance souveraine, leurs défis stratégiques et leur vision ambitieuse de l’avenir », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2021, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 400 collaborateurs. dassault-aviation.com

