English Swedish French German Italian Dutch

Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der LogiMAT 2022,

Halle 8/Stand A15; 31. Mai - 2. Juni 2022 in Stuttgart

Bildanfragen an: monika@prismapr.com

Bildunterschrift: Der JLT-Kunde Fresh schätzt die fest montierten Gabelstapler-PCs des Typs JLT6012™, da diese auch bei besonders unebenen Lagerböden für einen reibungslosen Betrieb sorgen.

JLT Mobile Computers stärkt LogiMAT-Markenauftritt und präsentiert hochzuverlässige Gabelstapler-PCs für Windows und Android

Der Komplettanbieter robuster fahrzeugmontierter und tragbarer Computer, Software, Zubehör und Serviceleistungen nutzt die Rückkehr der LogiMAT als Live-Veranstaltung, um sich unter seinem eigenen Logo zu profilieren.

Växjö, Schweden, 21. April 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, begrüßt das Wiederaufleben der LogiMAT 2022 als Live-Veranstaltung und möchte seine Markenpräsenz auf dieser wichtigsten deutschen Logistikfachmesse stärken. Erstmals wird JLT seine umfangreiche Palette an fahrzeugmontierten sowie portablen Android- und Windows-Computern, Software, Zubehör und Dienstleistungen unter seinem eigenen Firmenzeichen präsentieren (Halle 8/Stand A15). Wie schon in den Jahren zuvor, werden die JLT-Produkte auch am Stand des örtlichen Partners ecovium zu sehen sein (Halle 8/Stand D61).

Gleichsam als Symbol für JLTs rasche Erholung nach der Covid-Pandemie, unterstreicht die erweiterte Präsenz auf der LogiMAT die Zielsetzung des Unternehmens, seinen Wachstumskurs fortzusetzen, indem es seine Vertriebs-, Partner- und Customer-Support-Kanäle auf dem wichtigen und qualitätsorientierten mitteleuropäischen Markt ausbaut.

„Ich denke, ich kann für die gesamte Branche sprechen, wenn ich sage, wie großartig es ist, die LogiMAT in diesem Jahr erneut als Präsenzveranstaltung zu erleben“, erklärt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. „Schließlich war diese Messe lange Zeit ein entscheidender Festpunkt im Terminkalender von JLT und fungierte als wichtige Plattform, um der Branche unsere robusten Geräte über unser Netz aus regionalen Partnern zu präsentieren. Ich bin überaus stolz, dass wir unser Engagement in diesem Jahr auf ein neues Level heben, indem wir direkt auf der Messe vertreten sind und unsere hochwertige, perfekt auf diesen qualitätsbewussten Markt abgestimmte Produkt- und Servicepalette zeigen.”

In seinen schwedischen Werken entwickelt und produziert JLT robuste Mobilcomputer nach höchsten Qualitätsstandards und ist bei allen seinen Aktivitäten auf Spitzenleistung fokussiert. Die gleichen Qualitätsprinzipien legt das Unternehmen auch bei seinem wachsenden Netz aus sorgfältig ausgewählten und gründlich evaluierten, regionalen Vertriebspartnern zugrunde. Als Komplettanbieter robuster IT-Lösungen mit über 25 Jahre Erfahrung im Device Deployment und Lebenszyklus-Management, deckt JLT das gesamte Anforderungsspektrum seiner Logistikkunden ab. Dabei bleibt die Fokussierung auf die besondere Expertise des Unternehmens bestehen: fest eingebaute Gabelstapler-Terminals, die selbst unter den rauesten Einsatzbedingungen im Logistiksektor durch höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit überzeugen.

Ein Beispiel für die umfassend robusten Gabelstapler-PCs von JLT und zugleich ein Highlight am LogiMAT-Stand (A15 in Halle 8) sind die hochgelobten, fest im Fahrzeug verbauten Logistik-Computer der JLT6012™-Serie. Neben der populären Windows-Version JLT6012™ umfasst die Serie nun auch das neue Terminal JLT6012A™ auf der Basis von Android 10 (Testbericht), das hervorragende Akzeptanz gefunden hat. Die neue Version erfüllt die rapid steigende Nachfrage nach dem Android-Betriebssystem in Materialtransport-, Logistik- und Lieferketten-Betrieben. Mit ihrer beispiellosen Funktionalität bildet die JLT6012-Serie eine flexible Plattform zum Entwickeln innovativer Hardware-, Software- und Servicelösungen für aktuelle und künftige Anforderungen. Die Verarbeitungsleistung und drahtlose Konnektivität der Geräte ist hervorragend, die Wartungskosten minimal und der Austausch verschleißanfälliger Teile gestaltet sich einfach. Die immer zahlreicher werdenden Softwarefeatures, die unter anderem von der JLT-eigenen Softwareabteilung entwickelt wurden, lassen sich remotemäßig upgraden.

Trotz ihrer industrietauglichen Robustheit besitzen die Gabelstapler-PCs der JLT6012-Serie ein modernes Look and Feel mit einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche, die den ästhetischen Ansprüchen des heutigen Personals gerecht wird. Für größere Anwendungsfälle kann die Serie außerdem nach einer gründlichen Vor-Ort-Evaluierung an individuelle Erfordernisse angepasst werden.

Kunden in ganz Europa, vom skandinavischen Belüftungssystem-Hersteller Fresh bis zu dem weltweit tätigen Stahlunternehmen SSAB, schätzen die einzigartige Robustheit der JLT6012-Serie zur Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Betriebs auch unter widrigen Bedingungen.

„SSAB setzt nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Nachhaltigkeit”, erklärt Klas Lundåsen, IT-Techniker bei SSAB Common IT Service. „Dies gilt nicht nur für unsere spezialisierten Produkte und Dienstleistungen, sondern auch für die externen Produkte, die wir in unserer Organisation einsetzen. Seit dem Beginn unserer Geschäftsbeziehung mit JLT im Jahr 2003 sind die Produkte des Unternehmens bei uns im Einsatz – mit einer gegen null gehenden Ausfallrate. Die JLT6012-Computer als jüngster Neuzugang sind ebenfalls auf Langlebigkeit ausgelegt und runden dieses Bild damit hervorragend ab.”

Mehr über JLT und darüber, weshalb Kunden in aller Welt auf die robusten Hardware-, Software- und Servicelösungen des Unternehmens vertrauen, finden Sie auf www.jltmobile.com. Sie haben hier außerdem Gelegenheit, mit Danny Dierckx, European Channel & Solution Director, einen Gesprächstermin am Stand von JLT (Halle 8/A15) während der LogiMAT 2022 in Stuttgart zu vereinbaren.

Leseranfragen JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers Per Holmberg, CEO Danny Dierckx, European Tel.: +46 70 361 3934 Channel & Solution Director per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com danny.dierckx@jltmobile.com

www.jltmobile.com Pressekontakt Certified Adviser PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se





Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maβstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

Anhang