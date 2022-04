English Swedish French German Italian Dutch

Retrouvez JLT Mobile Computers à LogiMAT 2022,

Hall 8/Stand A15, du 31 mai au 2 juin 2022, à Stuttgart, Allemagne

Légende: Fresh, client de JLT, apprécie les ordinateurs embarqués JLT6012™ pour chariots élévateurs, car ils ont une grande capacité à résister aux conditions les plus rudes que l’on peut rencontrer sur des sols d'entrepôt, tout en permettant de garder une fluidité d’utilisation sans aucun problème.

JLT Mobile Computers renforce sa présence au salon LogiMAT 2022 en présentant ses ordinateurs, pour chariots élévateurs, ultra-fiables sous Windows et Android

Le spécialiste de solutions durcies d'ordinateurs fixes et portables, de logiciels, d'accessoires et de services Android et Windows profite du retour « physique » de l'événement logistique de référence en Allemagne pour se faire connaître sous sa propre bannière.

Växjö, Suède, le 21 avril 2022 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux développeurs et fabricants de solutions informatiques fiables pour les environnements exigeants, salue le retour en « live », pour 2022, de LogiMAT en renforçant la présence de sa marque sur le principal salon de la logistique en Allemagne. Pour la première fois, JLT présentera, en son nom propre, sa vaste gamme d'ordinateurs portables et embarqués de haute qualité sous Android et Windows, ainsi que ses logiciels, accessoires et services (Hall 8/Booth A15). Comme les années précédentes, les produits de JLT seront également exposés sur le stand de son partenaire local ecovium (Hall 8/Booth D61).

Symbole, après la pandémie de Covid, de la reprise rapide de JLT, la consolidation de sa présence au salon LogiMAT souligne bien l'objectif de l'entreprise de poursuivre sa croissance en renforçant ses canaux de distributions, de partenariat et d'assistance à la clientèle sur l'important marché d'Europe centrale axé sur la qualité.

"Je pense que je parle au nom de l'ensemble du secteur lorsque je dis à quel point il est formidable de voir LogiMAT présent physiquement cette année", déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. "Le salon est depuis longtemps une date phare dans le calendrier annuel des événements de JLT et une plateforme importante pour présenter nos matériels robustes à l'industrie par le biais de notre réseau de partenaires régionaux. Je suis extrêmement fier que, cette année, nous franchissions une nouvelle étape dans notre engagement en ayant une présence directe sous JLT pour présenter notre offre de produits et de services de haute qualité, qui convient parfaitement à ce marché soucieux de la qualité."

Attachée à l'excellence dans tout ce qu'elle entreprend, JLT développe et fabrique, dans ses installations suédoises, des ordinateurs mobiles durcis selon les normes de qualité les plus élevées. L'entreprise applique ces mêmes principes de qualité dans le développement de son réseau déjà croissant de partenaires commerciaux locaux soigneusement sélectionnés et évalués. En tant que fournisseur de solutions complètes d’informatiques robustes, et fort de plus de 25 ans d'expérience dans le déploiement et la gestion du cycle de vie des matériels, JLT répond à l'ensemble des besoins des clients du secteur de la logistique tout en continuant à se concentrer sur sa spécialité unique : les ordinateurs fixes pour chariots élévateurs qui garantissent une fiabilité et une extrême durabilité dans les environnements logistiques les plus difficiles.

La fameuse et reconnue série des ordinateurs embarqués JLT6012™ pour la logistique est un bon exemple des PC pour chariots élévateurs entièrement durcis de la marque JLT, et est un point fort de leur stand LogiMAT (A15, Hall 8). Outre la très populaire version Windows (JLT6012™), la série comprend désormais le nouveau terminal JLT6012A™ basé sur Android 10 (voir la revue professionnelle), qui a été particulièrement bien accueilli et qui répond à la demande toujours croissante d’un système d'exploitation Android dans les opérations de manutention, de logistique et de supply chain. Dotée de fonctionnalités inégalées, la série JLT6012 présente une plateforme flexible afin de développer des matériels, logiciels et services innovants pour les attentes d'aujourd'hui, et de demain. Ses performances de traitement et de connectivité sans fil sont exceptionnelles, les coûts de maintenance sont minimes, les composants sujets à l'usure sont faciles à entretenir et le nombre croissant de fonctionnalités logicielles, dont beaucoup sont développées en interne par la branche logicielle dédiée de JLT, peut être mis à jour à distance.

De plus, leur robustesse à toute épreuve en milieu industriel n’empêche pas les ordinateurs pour chariots élévateurs JLT6012 de présenter un aspect et une ergonomie totalement actuelle, avec une interface conviviale qui répond aux attentes esthétiques des utilisateurs. Pour les entreprises plus importantes, et après une évaluation approfondie sur site, la série peut également être personnalisée pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.

Des clients de toute l'Europe - du fournisseur nordique de systèmes de ventilation Fresh à l'entreprise sidérurgique de rayonnement mondial SSAB - apprécient la robustesse unique de la série JLT6012 qui permet d’assurer un fonctionnement de haute fiabilité dans des conditions particulièrement peu optimales.

"Chez SSAB, nous sommes fiers de notre engagement en faveur non seulement de la performance, mais aussi de la durabilité", déclare Klas Lundåsen, technicien informatique au service général informatique de SSAB. "Cela vaut pour nos produits et services spécialisés, mais aussi pour les produits tiers que nous utilisons dans notre organisation. Notre relation avec JLT a débuté en 2003 et, depuis lors, leurs produits ont fonctionné avec un taux de défaillance quasi inexistant. Les derniers ordinateurs JLT6012 s'intègrent parfaitement dans notre organisation ; ils sont construits pour durer."

Pour en savoir plus sur JLT et sur les raisons pour lesquelles des clients du monde entier font confiance à nos matériels durcis, nos logiciels et nos services, venez visiter le site www.jltmobile.com, ou cliquez ici pour prendre rendez-vous avec Danny Dierckx, Directeur Europe, Secteurs et Solutions, sur le stand JLT A15 dans le hall 8 pendant le salon LogiMAT 2022 à Stuttgart.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

