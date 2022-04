English Swedish French German Italian Dutch

Visita JLT Mobile Computers a LogiMAT 2022,

Pad. 8, Stand A15, 31 Maggio-2 Giugno 2022, Stoccarda, Germania

Didascalia: Fresh, cliente di JLT, apprezza i terminali veicolari JLT6012™ per montaggio con supporto fisso su carrello elevatore per la loro resistenza alle peggiori condizioni operative dei magazzini, dove assicurano continuità ed efficienza operativa.

JLT Mobile Computers conferma la sua partecipazione a LogiMAT 2022, dove esporrà i suoi terminali ultra-affidabili, Windows e Android, per carrelli elevatori

Il fornitore di alto livello di terminali veicolari e tablet, sia Android che Windows e adatti all’utilizzo negli impieghi più gravosi, coglie l'occasione del ritorno in presenza per partecipare con piacere al grande appuntamento della logistica che si terrà in Germania, per mettere in evidenza il proprio marchio e la sua vasta gamma di prodotti software, accessori e servizi.

Växjö, Svezia, 21 Aprile 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader nello sviluppo di device altamente affidabili per gli ambienti lavorativi più gravosi, festeggia il ritorno in fiera di LogiMAT 2022 rafforzando la presenza del proprio marchio al principale salone di logistica, che si svolgerà in Germania. Per la prima volta JLT presenterà la sua intera gamma di terminali veicolari e portatili di fascia alta con sistema operativo Android e Windows, software, accessori e servizi sotto il marchio JLT (Pad. 8/Stand A15). Come nelle edizioni precedenti, i prodotti di JLT verranno esposti anche nello stand del partner locale Ecovium (Pad. 8/Stand D61).

A testimoniare la pronta ripresa di JLT dopo la pandemia di Covid-19, la presenza ampliata a LogiMAT riafferma l'impegno dell'azienda nel proseguire il percorso di crescita rafforzando i propri canali di vendita, la rete di partner e servizio clienti in tutto il mercato dell'Europa centrale, molto importante per l'azienda, e guidato da criteri di qualità.

“Credo di esprimere il pensiero di tutto il settore se dico che sono molto entusiasta del ritorno di LogiMAT in presenza,” ha dichiarato Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers Group. “Questa fiera è da sempre un punto di riferimento nel calendario annuale di JLT, e una vetrina importante per presentare i nostri dispositivi rugged al settore industriale attraverso la nostra rete di partner regionali. Sono davvero orgoglioso quest'anno, perché alzeremo ulteriormente l'asticella con la presenza diretta di JLT, con l’obiettivo di mettere in mostra la nostra offerta di prodotti e sevizi di alto livello che si sposa perfettamente con questo mercato molto attento alla qualità."

Puntando sempre all'eccellenza in tutte le proprie iniziative, JLT sviluppa e produce terminali mobili rugged nei propri stabilimenti in Svezia secondo gli standard qualitativi più elevati. L'azienda applica gli stessi principi di qualità alla propria rete crescente di partner di vendita locali, accuratamente selezionati e valutati in modo approfondito. Come fornitore unico di soluzioni IT per gli impieghi più gravosi, con oltre 25 anni di esperienza nell'assistenza all'implementazione dei dispositivi e alla gestione del loro intero ciclo di vita, JLT risponde perfettamente a tutte le esigenze dei clienti in ambito logistico, mantenendo una forte focalizzazione sulla sua specialità: terminali veicolari fissi per carrelli elevatori, che garantiscono la massima affidabilità e durevolezza anche negli ambienti logistici più gravosi.

Un esempio di dispositivo "Full-Rugged" che sarà protagonista nello stand a LogiMAT (A15, Pad. 8), è la Serie JLT6012™, per terminali veicolari adatti al montaggio a bordo di mezzi. Oltre alla già diffusa versione con sistema operativo Windows (JLT6012™), la serie comprende ora anche l'apprezzato modello JLT6012A™ basato su Android 10 (leggi questa recensione professionale), che risponde perfettamente alla crescente richiesta di utilizzo del sistema operativo Android nelle attività di movimentazione di materiali, logistica e Supply Chain. Grazie alle sue funzionalità che non hanno paragoni, la serie JLT6012 offre una piattaforma molto flessibile per sviluppare hardware, software e servizi innovativi per tutte le esigenze di oggi e del futuro. Le alte prestazioni di calcolo e la connettività wireless sono eccezionali, i costi di manutenzione ridotti al minimo inoltre la manutenzione dei componenti soggetti a usura e guasti è molto semplice, e la crescente dotazione di funzionalità software, molte delle quali sviluppate internamente dall'area software di JLT, può essere aggiornata da remoto.

Ma soprattutto, nonostante siano stati progettati per garantire la massima robustezza in ambienti industriali, i terminali veicolari JLT6012 presentano un design molto moderno ed elegante, accompagnato da un'interfaccia utente che soddisfa le aspettative estetiche della forza lavoro moderna. Per aziende con grandi numeri, a seguito di un accurato sopralluogo, la serie può anche essere personalizzata in modo da soddisfare le specifiche esigenze operative.

Clienti in tutta Europa (dall'azienda scandinava di impianti di ventilazione Fresh alla multinazionale dell'acciaio SSAB) apprezzano la robustezza unica della serie JLT6012, che assicura massima affidabilità operativa in condizioni meno che ottimali.

“In SSAB siamo fieri del nostro impegno che guarda non solo alle alte prestazioni, ma anche alla sostenibilità,” afferma Klas Lundåsen, responsabile IT di SSAB Common IT Service. “Questo vale per i nostri prodotti e servizi specializzati ma anche per i prodotti di terze parti che utilizziamo nella nostra organizzazione. La nostra collaborazione con JLT è iniziata nel 2003 e i loro prodotti funzionano da allora con percentuali di guasto pressoché inesistenti. L'ultimo arrivato, JLT6012, si inserisce perfettamente nella gamma: un prodotto costruito per durare."

Per conoscere meglio JLT e scoprire perché clienti di tutto il mondo si affidano all'hardware robusto, al software e ai servizi dell'azienda, visita il sito www.jltmobile.com o clicca qui per fissare un appuntamento con Danny Dierckx, European Channel & Solution Director, allo stand di JLT A15 nel Padiglione 8 durante LogiMAT 2022 a Stoccarda.

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Più di venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia, Francia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com.

