French English

Nanterre, le 21 avril 2022

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2022

Chiffre d’affaires : 12,8 milliards d’euros, en progression de 26 % par rapport au 1 er trimestre 2021 (+12 % à structure comparable) – L’international (+51 %) représente plus de la moitié du total

trimestre 2021 (+12 % à structure comparable) – L’international (+51 %) représente plus de la moitié du total Performances opérationnelles de bon niveau Concessions : trafic de VINCI Autoroutes en hausse – Poursuite du redressement du trafic de VINCI Airports Energie : activité et prises de commandes toniques pour VINCI Energies – Intégration de Cobra IS Construction : bonne dynamique

Carnet de commandes à un très haut niveau – Augmentation de la part de l’international

Liquidité importante – hausse limitée de l’endettement net

Perspectives 2022 inchangées

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre Variation

2022/2021 En millions d’euros 2022 2021 Réelle Comparable1 Concessions 1 779 1 325 +34 % +33 % VINCI Autoroutes 1 274 1 108 +15 % +15 % VINCI Airports 405 155 x 2,6 x 2,5 Autres concessions2 99 62 +60 % +57 % VINCI Energies 3 633 3 405 +6,7 % +4,5 % Cobra IS 1 234 VINCI Construction 5 967 5 255 +14 % +11 % VINCI Immobilier 337 320 +5,4 % +5,4 % Eliminations et retraitements (103) (127) Total Groupe* 12 847 10 178 +26 % +12 % dont : France 6 234 5 811 +7,3 % +6,9 % International 6 613 4 367 +51 % +19 % Europe hors France 3 980 2 607 +53 % +25 % International hors Europe 2 633 1 760 +50 % +10 % Evolution du trafic de VINCI Autoroutes +15,2 % vs T1 2021, +2,4 % vs T1 2019 Evolution du trafic passagers de VINCI Airports x2,9 vs T1 2021, -46 % vs T1 2019 Prises de commandes (en Mds€) 12,5 11,63 +8 %, -2 % hors Cobra IS Carnet de commandes** (en Mds€) 55,0 45,83 +20 %, +2 % hors Cobra IS Endettement financier net** (en Mds€) (20,7) (18,6) -2,1

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** En fin de période.

I. C hiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 s’élève à 12,8 milliards d’euros4, en hausse de 26 % par rapport à celui du 1er trimestre 2021 (croissance organique : +12 % ; impacts des changements de périmètre : +13 % ; variations de change : +1 %).

En France (49 % du total), le chiffre d’affaires atteint 6,2 milliards d’euros, en hausse de 7,3 % à structure réelle et de 6,9 % à périmètre comparable.

A l’international – qui représente désormais plus de la moitié de l’activité du Groupe (51 % du total) - le chiffre d’affaires s’établit à 6,6 milliards d’euros, en progression de 51 % à structure réelle et de 19 % à structure comparable. Les variations de périmètre ont un impact positif sur le chiffre d’affaires de 30 %, suite à l’intégration de Cobra IS depuis le 1er janvier 2022. Les variations de change ont un impact positif de 2,6 %, en raison de l’appréciation de plusieurs devises - notamment le dollar américain et la livre sterling - par rapport à l’euro.

Les prises de commandes de VINCI Energies et de VINCI Construction s’élèvent à 11,4 milliards d’euros. Elles sont quasiment stables malgré un effet de base exigeant en raison des grands projets remportés par VINCI Construction au 1er trimestre 2021. Les prises de commandes de Cobra IS se sont élevées à 1,1 milliard d’euros sur le trimestre.

Au total, le carnet de commandes au 31 mars 2022 atteint 55,0 milliards d’euros, incluant celui de Cobra IS pour 8,4 milliards d’euros. Il est en augmentation de 20 % sur 12.mois (+2 % hors Cobra IS) et représente près de 14 mois d’activité moyenne. Le Groupe bénéficie d’une bonne visibilité pour continuer de faire preuve de sélectivité dans des marchés perturbés par la guerre en Ukraine. La part de l’international dans le carnet ressort à 68 %.

II. Evolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers

CONCESSIONS : 1 779 millions d’euros (+34 % par rapport à 2021, +7 % par rapport à 2019)

VINCI Autoroutes : 1 274 millions d’euros (+15 % par rapport à 2021, +9 % par rapport à 2019)

Au 1er trimestre 2022, le trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes a poursuivi sa bonne trajectoire, avec une hausse de plus de 15 % (véhicules légers +18 %, poids lourds +5 %) par rapport au 1er trimestre 20215.

Comparé au 1er trimestre 2019, le trafic des véhicules légers progresse de 1,5 % et celui des poids lourds de 6,7 %, grâce à la bonne tenue de l’activité économique en France et au développement du commerce en ligne. La légère contraction du trafic des véhicules légers en mars est imputable essentiellement au positionnement différent des vacances d’hiver d’une année à l’autre.

VINCI Airports : 405 millions d’euros (x2,6 par rapport à 2021 ; -27 % à périmètre constant par rapport à 2019)

Dans la continuité des derniers mois de 2021, le trafic du réseau VINCI Airports a poursuivi son redressement au 1er trimestre 2022. La tendance générale de retour progressif du trafic à ses niveaux d’avant-crise sanitaire se confirme, mais les évolutions sont hétérogènes selon les zones géographiques :

Les aéroports du continent américain continuent de bénéficier d’une bonne dynamique avec des trafics proches ou supérieurs à leurs niveaux de 2019.

En Europe, grâce à l’allègement des restrictions sanitaires, l’amélioration est notable au Portugal, en France et en Serbie. Au Royaume-Uni, la levée, début février, des restrictions concernant les voyages internationaux s’est traduite par un redémarrage du trafic de Londres Gatwick. Celui-ci a conduit à rouvrir le 27 mars le Terminal Sud de l’aéroport, fermé depuis près de deux ans en raison de la pandémie.

Les aéroports asiatiques restent, quant à eux, pénalisés par la fermeture des frontières ou les restrictions maintenues dans la région, notamment en Chine.





Au global, le trafic de VINCI Airports6 au 1er trimestre 2022 – près de 32 millions de passagers accueillis dans les aéroports du réseau – a triplé par rapport à la même période l’année dernière. Il s’est établi à 54 % de son niveau du 1er trimestre 2019.

Autres concessions (VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium) : 99 millions d’euros (+60 % par rapport à 2021, +38 % par rapport à 2019)

Les autres concessions consolidées comprennent essentiellement : Lima Expresa ; Gefyra (pont Rion-Antirion en Grèce) ; Mesea (société de maintenance de la LGV Tours-Bordeaux) et VINCI Stadium. Elles ont retrouvé au 1er trimestre 2022 des niveaux d’activité comparables à ceux du 1er trimestre 2019.

VINCI ENERGIES : 3 633 millions d’euros (+7 % à structure réelle et +5 % à structure comparable par rapport à 2021)





VINCI Energies entame l’année 2022 de manière tonique, tant en France qu’à l’international. En dépit de difficultés d’approvisionnement déjà relevées fin 2021, l’activité est soutenue par des marchés porteurs, tirés par la transition énergétique et le développement du digital. Malgré une base de comparaison élevée, le chiffre d’affaires et les prises de commandes affichent une croissance notable grâce au dynamisme des activités de fonds de commerce. Sur 12 mois glissants, les prises de commandes s’élèvent au niveau record de 16,5 milliards d’euros.

En France (4 7 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 1 703 millions d'euros, en progression de 4,4 % à structure réelle (+3,6 % à structure comparable) par rapport au 1er trimestre 2021. Cette bonne performance d’ensemble est tirée par l’industrie et les activités building solutions. Les autres secteurs (infrastructures et ICT : Information Communication Technologie) sont également en progression.

À l’international (5 3 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 1 931 millions d’euros, en hausse de 8,8 % à structure réelle (+5,3 % à structure comparable) par rapport au 1er trimestre 2021. Il progresse en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Les acquisitions réalisées récemment – 29 en 2021 et 7 au 1er trimestre 2022 - ont représenté environ 45 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel sur le trimestre.

Les prises de commandes sont en hausse de 10 % par rapport au 1er trimestre 2021. Le carnet de commandes au 31 mars 2022 s’élève à 12,2 milliards d’euros, en croissance de 13 % sur un an. Il représente près de 10 mois d’activité moyenne du pôle.

COBRA IS : 1 234 millions d’euros





Le chiffre d’affaires du pôle – réalisé quasi-exclusivement hors de France - ressort à 1 234 millions d’euros (dont 46 % en Espagne et 36 % en Amérique latine). Il est porté par la bonne dynamique des activités de fonds de commerce – notamment en Espagne, au Pérou et au Mexique – et des projets EPC (Engineering, Procurement, Construction) telles que les lignes de transmission électrique au Brésil. Il faut noter que l’activité réalisée dans des projets d’énergie renouvelable ce trimestre a représenté environ 10 % du chiffre d’affaires total.

Le carnet de commandes à fin mars 2022 s’établit à 8,4 milliards d’euros, niveau élevé représentant plus de 18 mois d’activité.

VINCI CONSTRUCTION : 5 967 millions d’euros (+14 % à structure réelle et +11 % à structure comparable par rapport à 2021)





Le chiffre d’affaires de VINCI Construction est en hausse sensible. Il faut noter la remarquable progression de l’international, tirée par la montée en puissance de plusieurs grands projets, ainsi que le dynamisme des travaux routiers en France. Le recul des prises de commandes s’explique par une base de comparaison élevée et une sélectivité renforcée dans la prise d’affaires.

En France ( 4 9 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 2 909 millions d’euros, en progression de 3,2 % à structure réelle (+3,1 % à structure comparable). L’activité est soutenue dans le génie civil et dans les travaux routiers. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne.

A l’international ( 5 1 % du total) , le chiffre d’affaires atteint 3 058 millions d'euros, en hausse de 26 % à structure réelle (+20 % à structure comparable). Il bénéficie de la montée en puissance de plusieurs grands contrats récents, dont deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, des projets autoroutiers et ferroviaires au Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que les travaux préparatoires du tunnel du Femern destiné à relier l’Allemagne et le Danemark.

Les prises de commandes de VINCI Construction reculent de 9 % à fin mars 2022. Il convient de rappeler que le pôle avait remporté, début 2021, plusieurs contrats importants dont celui du tunnel du Femern pour un montant de l’ordre d’1 milliard d’euros. De plus, compte tenu des tendances observées actuellement sur le marché et d’un carnet de commandes historiquement élevé, l’entreprise reste particulièrement sélective dans sa prise d’affaires. Le carnet de commandes de VINCI Construction, quasi-stable (-2 %) sur 12 mois, s’élève à 34,3 milliards d’euros. Il représente plus de 15 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI IMMOBILIER : 337 millions d’euros (+5 % par rapport à 2021)





Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI Immobilier ressort à 337 millions d’euros, en hausse de 5 % par rapport à 2021. Le niveau de production reste soutenu tant dans le secteur résidentiel qu’en immobilier d’entreprise.

Le nombre de logements réservés en France s’est établi à 1 102 lots, en baisse de 28 % par rapport au 1er trimestre 2021, qui avait été marqué par une forte reprise post-Covid.

III. Situation financière et liquidité





L’endettement financier net consolidé au 31 mars 2022 s’établit à 20,7 milliards d’euros, soit une hausse de 1,4 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2021. Celle-ci traduit l’augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement, les acquisitions réalisées sur la période ainsi que la poursuite de l’exécution du programme de rachat d’actions.

VINCI conserve une liquidité très importante. Elle s’établissait, au 31 mars 2022, à 15,5 milliards d’euros, se décomposant entre :

Une trésorerie nette gérée de 7,0 milliards d’euros ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées par VINCI SA pour un total de 8,0 milliards d’euros - à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant - auxquelles s’ajoutent celles de Cobra IS pour 0,5 milliard d’euros.

L’agence Standard & Poor’s a, en mars 2022, confirmé sa confiance dans la qualité de crédit du Groupe en maintenant ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2) avec perspective stable.

IV. Perspectives 202 2





Dans un environnement sanitaire et géopolitique incertain, VINCI maintient les indications pour 2022 présentées à l’occasion de la publication des comptes annuels 2021.

VINCI Autoroutes table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019.

VINCI Airports envisage une poursuite du redressement du trafic, lequel pourrait s’établir à environ 60 % de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net proche de l’équilibre.

VINCI Energies, qui évolue sur des marchés porteurs, devrait afficher une nouvelle croissance d’activité et conforter sa performance opérationnelle.

Cobra IS, fort du dynamisme de ses fonds de commerce et de la montée en puissance des projets EPC, table sur un chiffre d’affaires d’environ 5,5 Mds€ et une marge opérationnelle 7 au niveau des meilleurs acteurs de la profession.

au niveau des meilleurs acteurs de la profession. VINCI Construction, grâce à son carnet de commandes de très haut niveau, devrait générer une activité soutenue et améliorer sa marge opérationnelle7, tout en se montrant sélectif dans sa prise d’affaires.





En synthèse, VINCI table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.

VINCI reste confiant dans sa capacité à poursuivre dans la durée une trajectoire de croissance pérenne. Le Groupe dispose de solides atouts, ses métiers des services à l’énergie, de la construction et de la mobilité le plaçant au cœur des nouvelles opportunités générées par la croissance verte.

V. Autres faits marquants récents

Nouveaux développements

Les principales acquisitions finalisées au cours du 1er trimestre 2022, outre celles de VINCI Energies déjà mentionnées, sont :

au Canada, l’acquisition des sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies par VINCI Construction. Spécialisé dans les travaux routiers et la production d’enrobés et de granulats dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, cet ensemble d’entreprises complète la présence du pôle au Canada, et renforce son positionnement en Amérique du Nord.

Au Portugal, VINCI Concessions et Lineas - dont Mota-Engil est l’actionnaire principal - ont exercé leur droit de préemption sur la participation de 17,2 % détenue par Atlantia dans Lusoponte, société concessionnaire des deux ponts sur le Tage à Lisbonne jusqu’en 2030. Avec une participation de 49,5 %, VINCI Concessions exercera ainsi le contrôle conjoint de Lusoponte avec son partenaire.

VINCI Concessions a annoncé les opérations suivantes en avril 2022 :

- Acquisition des 70 % non encore détenus dans TollPlus Inc, fournisseur de solutions technologiques liées à la mobilité. Actionnaire de TollPlus à hauteur de 30 % depuis 2016, VINCI Highways s’était développé sur le marché du péage en flux libre (freeflow), aux États-Unis (Texas et Californie), en Europe (République d’Irlande) et en Inde. Grâce à cette acquisition, VINCI Highways devient un acteur de premier plan de la collecte électronique des péages (ETC), un marché en forte croissance, particulièrement aux États-Unis.

- Signature d’un accord avec OMERS Infrastructure pour acquérir sa participation de 65,1 % dans Strait Crossing Development Inc (SCDI), société concessionnaire jusqu’en 2032 du Pont de la Confédération reliant les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick au Canada. VINCI Highways, actionnaire de longue date de SCDI, porte ainsi sa participation dans cette société de 19,9 % à 85 %.

Olympia Odos - filiale à 29,9 % de VINCI Concessions - concessionnaire de l’autoroute reliant Athènes à Corinthe et Patras - a signé fin mars 2022 avec les autorités grecques une extension de la concession. Celle-ci porte sur le prolongement de l’autoroute sur une distance de 75 km jusqu’à la ville de Pyrgos. VINCI Concessions et ses partenaires seront en charge de la conception, du financement, de la construction de cette nouvelle section, puis de son exploitation jusqu’en 2044.

Assemblée générale des actionnaires





L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI, réunie le 12 avril 2022, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont :

- la distribution d’un dividende de 2,90 euros par action au titre de l’exercice 2021. Compte tenu de l’acompte de 0,65 euro par action versé en novembre 2021, le solde de 2,25 euros par action sera payé en numéraire le 28 avril 2022, le détachement du coupon intervenant le 26 avril 2022 ;

- le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d’administrateur de Xavier Huillard. Le Conseil d’administration de VINCI, tenu à l’issue de l’assemblée générale, a décidé de nommer Xavier Huillard président-directeur général.

Ambition environnementale précisée





Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambition environnementale du Groupe, l’assemblée générale a été l’occasion de préciser un nouvel objectif, validé par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Le Groupe s’engage à réduire de 20 % l’empreinte carbone de son scope 3 entre 2019 et 2030. Dans ce cadre, il entend accompagner ses clients, fournisseurs et usagers dans leurs efforts pour réduire leurs propres impacts. Cette stratégie globale est déclinée en de multiples initiatives, offres et solutions dans chaque filière de métiers. Cet engagement s’ajoute à celui fixé en 2020 de diminuer de 40 % les émissions directes de CO 2 (scopes 1 et 2) entre 2018 et 2030.

lsabelle Spiegel, directrice de l'environnement de VINCI, a été nommée au comité Exécutif du Groupe.

Rachat d’actions





Le Groupe a fait l’acquisition de 600 millions d’euros d’actions VINCI au 1er trimestre 2022 (6,5 millions d’actions ont été rachetées au cours de la période).

Le 1er avril 2022, VINCI a signé une convention avec un prestataire de service d’investissement, au terme de laquelle VINCI donne mandat à celui-ci d’acquérir pour son compte des actions VINCI dans la limite de 300 millions d’euros entre le 4 avril et le 28 juin 2022.

Conférence téléphonique

Le chiffre d’affaires et l’activité du Groupe au 31 mars 2022 seront commentés lors d’une conférence téléphonique en anglais ce jour (jeudi 21 avril 2022) à 18h00, heure de Paris.

Veuillez composer l’un des numéros suivants

FR : +33 (0)1 72 72 74 03 PIN : 94118655#

UK : +44 (0)20 7194 3759 PIN : 94118655#

US : +1 (646) 722-4916 PIN : 94118655#

N° de réécoute (disponible sous 2 heures):

FR : +33 (0)1 70 71 01 60 PIN : 425021003#

UK : +44 (0)20 3364 5147 PIN : 425021003#

US : +1 (646) 722-4969 PIN : 425021003#

**********

Agenda 26 avril 2022 Détachement du solde du dividende 2021 (2,25 € par action) 28 avril 2022 Paiement du solde du dividende 2021 (2,25 € par action) 16 mai 2022 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en avril 2022 (après bourse) 15 juin 2022 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en mai 2022 (après bourse) 19 juillet 2022 Trafics de VINCI Airports au 2e trimestre 2022 (après bourse) 29 juillet 2022 Publication des résultats semestriels de VINCI (avant bourse)

**********

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

RELATIONS INVESTISSEURS

Grégoire THIBAULT

Tél.: +33 1 57 98 63 84

gregoire.thibault@vinci.com

Boris VALET

Tél.: +33 1 57 98 62 84

boris.valet@vinci.com

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél.: +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : D É TAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLID É

Chiffre d’affaires* consolidé au 31 mars - Répartition France/International par pôle

Au 31 mars Au 31 mars Variation

2022/2021 En millions d’euros 2022 2021 Réelle Comparable FRANCE Concessions 1 375 1 164 +18 % +18 % VINCI Autoroutes 1 274 1 108 +15 % +15 % VINCI Airports 71 37 +92 % +92 % Autres concessions** 30 19 +56 % +56 % VINCI Energies 1 703 1 631 +4,4 % +3,6 % Cobra IS 8 VINCI Construction 2 909 2 819 +3,2 % +3,1 % VINCI Immobilier 336 317 +6,0 % +6,0 % Éliminations et retraitements (97) (120) Total France 6 234 5 811 +7,3 % +6,9 % INTERNATIONAL Concessions 404 162 x 2,5 x 2,4 VINCI Airports 335 119 x 2,8 x 2,6 Autres concessions** 69 43 +62 % +57 % VINCI Energies 1 931 1 774 +8,8 % +5,3 % Cobra IS 1 226 VINCI Construction 3 058 2 436 +26 % +20 % Éliminations, retraitements et autres (5) (5) Total International 6 613 4 367 +51% +19 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium

ANNEXE B : CARNET DE COMMANDES ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 31 mars Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2022 2021 sur 12 mois 2021 vs 31 déc. 2021 VINCI Energies 12,2 10,9 +13 % 11,0 +11 % Cobra IS 8,4 8,3 +1 % VINCI Construction 34,3 35,0 -2 % 33,4 +3 % Total 55,0 45,8 +20 % 52,7 +4 % dont : France 17,7 17,8 -1 % 16,8 +5 % International 37,3 28,0 +33 % 36,0 +4 % Europe hors France 20,9 16,3 +28 % 20,0 +4 % Reste du monde 16,4 11,7 +40 % 16,0 +3 %





Prises de commandes



Au 31 mars En milliards d’euros



2022



2021 Variation

2022 / 2021 VINCI Energies 4,7 4,3 +10 % Cobra IS 1,1 VINCI Construction 6,6 7,3 -9 % Total 12,5 11,6 +8 % dont : France 5,5 5,4 +2 % International 7,0 6,2 +14 %



ANNEXE C : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières*

1er trimestre En millions de km parcourus



2022 Variation 2022/2021 Variation 2022/2019 VINCI Autoroutes 10 712 +15 % +2,4 % Véhicules légers 8 776 +18 % +1,5 % Poids lourds 1 936 +4,9 % +6,7 % dont : ASF 6 683 +14 % +2,7 % Véhicules légers 5 391 +17 % +1,7 % Poids lourds 1 292 +4,5 % +7,2 % Escota 1 615 +19 % +4,0 % Véhicules légers 1 435 +21 % +3,6 % Poids lourds 180 +5,8 % +6,9 % Cofiroute (réseau interurbain) 2 323 +14 % -0,6 % Véhicules légers 1 882 +16 % -1,5 % Poids lourds 442 +3,6 % +3,2 % Arcour 68 +13 % +2,6 % Véhicules légers 55 +15 % +2,3 % Poids lourds 13 +3,5 % +3,7 %

* Hors Duplex A86

Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

au 31 mars 2022 VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 1 248,7 725,1 184,1 317,4 15,4 Variation 2022/21 +15 % +14 % +19 % +13 % +11 % Variation 2022/19 +8,8 % +9,2 % +11 % +4,7 % +9,3 % Chiffre d’affaires (en m€) 1 274,2 741,6 186,7 322,0 15,6 Variation 2022/21 +15 % +14 % +18 % +13 % +11 % Variation 2022/19 +8,9 % +9,3 % +10 % +4,6 % +9,4 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

1er trimestre En milliers de passagers 2022 Variation 2022/2021 Variation 2022/2019 Portugal (ANA) 8 195 x 5,8 -26 % dont Lisbonne 4 519 x 6,1 -28 % Royaume-Uni 4 701 x 18,8 -57 % dont LGW 3 809 x 24,6 -61 % France 2 633 x 3,5 -40 % dont ADL 1 452 x 3,2 -43 % Cambodge 195 x 2,5 -94 % États-Unis 1 974 x 2,4 -15 % Brésil 3 014 +42 % -11 % Serbie 743 x 2,6 -28 % République dominicaine 1 373 +76 % -6,1 % Suède 91 +76 % -77 % Total filiales consolidées par IG2 22 919 x 3,5 -40 % Japon (40 %) 3 483 +67 % -72 % Chili (40 %) 4 610 x 2,2 -34 % Costa Rica (45 %) 414 x 3,4 -7,8 % Rennes-Dinard (49 %) 116 x 2,7 -39 % Total filiales consolidées par ME2 8 623 x 2,0 -57 % Total passagers gérés VINCI Airports 31 542 x 2,9 -46 %

1 Données à 100% incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence

ANNEXE D : GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

Au 1er janvier 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16, qui prévoit un mode de comptabilisation unique des contrats de location. Désormais, le Groupe comptabilise, en actifs non courants un droit d’usage, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Celui-ci n’est pas inclus dans l’Excédent/Endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 VINCI Highways, VINCI Railways et VINCI Stadium.

3 Hors Cobra IS.

4 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

5 Plusieurs mesures de restriction à la circulation étaient en vigueur en France et dans le reste de l’Europe au cours du 1er trimestre 2021.

6 Données à 100%, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

7 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

Pièce jointe