Forløb ordinær generalforsamning den 25. april 2022 - Blue Vision A/S

Dato: den 25. april 2022

Årets meddelelse nr.: 14







Protokollat for ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13



Den 25. april 2022 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S (”Selskabet”) med følgende dagsorden:



Præsentation af dirigent.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Godkendelse af årsrapport

Decharge til bestyrelse og direktion

Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Valg af bestyrelse.

Valg af revisorer.

Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.

Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som angivet i vedtægternes pkt. 4.1D.

Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2022/2023

Eventuelt.



På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, jf. punkt 2. Den reviderede

årsrapport blev godkendt, og det blev tillige besluttet at overføre det positive resultat til næste regnskabsår, jf. punkt 3A og 4.



Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af decharge for selskabets ledelse vedrørende regnskabsåret 2021 (punkt 3B), blev ligeledes godkendt.



I henhold til vedtægternes § 10.1 vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år ad

gangen. Peter Ole Jensen og Claus Abildstrøm genopstillede til bestyrelsen. Derudover opstillede Peter Mørch Eriksen som nyt medlem af bestyrelsen. De opstillede bestyrelseskandidaters kompetencer og ledelseshverv blev gennemgået. Peter Ole Jensen, Claus Abildstrøm og Peter Mørch Eriksen blev herefter valgt til bestyrelsen, jf. punkt 5.

Bestyrelsen består således af Peter Ole Jensen, Claus Abildstrøm og Peter Mørch Eriksen.



Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer, jf. punkt 6.



I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede

selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af, eller har til gode, for det seneste regnskabsår. Vederlagsrapporten blev vedtaget, jf. punkt 7A.





Bestyrelsens forslag om forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital som angivet i vedtægternes pkt. 4.1D indtil den 1. juli 2023 blev vedtaget, jf. punkt 7B.



Bestyrelsens forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2022/2023, jf. punkt 7C, blev ikke vedtaget.





Med venlig hilsen

Blue Vision A/S



På bestyrelsens vegne