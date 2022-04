English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Osavuosikatsaus) 26.4.2022 klo 9.50

UPM osavuosikatsaus Q1 2022:

Tiukat markkinat tukivat vahvaa tulosta

Q1 2022 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 (Q1 2021: 2 234) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 (279) miljoonaa euroa eli 11,0 % (12,5 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli 12 (217) miljoonaa euroa

Nettovelka nousi 837 (83) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,46 (0,06)

Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen

Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin erityisesti sellu-, paperi- ja biopolttoaineliiketoiminnoissa

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa katsauskauden lopussa

Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa etenevät hyvin, Leunan biojalostamon kustannusarviota päivitetty

UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan toistaiseksi

Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja lakko Suomen tehtailla päättyi

Tunnuslukuja

Q1/2022 Q1/2021 Q4/2021 Q1–Q4/2021 Liikevaihto, milj. euroa 2 507 2 234 2 673 9 814 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 377 389 470 1 821 % liikevaihdosta 15,0 17,4 17,6 18,6 Liikevoitto, milj. euroa 183 279 415 1 562 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 277 279 461 1 471 % liikevaihdosta 11,0 12,5 17,2 15,0 Voitto ennen veroja, milj. euroa 179 272 420 1 548 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 273 272 466 1 457 Kauden voitto, milj. euroa 139 227 340 1 307 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 232 228 373 1 204 Tulos per osake (EPS), euroa 0,25 0,42 0,63 2,41 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,42 0,42 0,69 2,22 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,0 9,7 12,6 12,7 Vertailukelpoinen ROE, % 8,4 9,7 13,8 11,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5,8 9,5 12,7 12,4 Vertailukelpoinen ROCE, % 8,5 9,5 14,1 11,7 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 12 217 406 1 250 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,02 0,41 0,76 2,34 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 20,11 17,06 20,34 20,34 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 13 840 11 933 13 759 13 759 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 837 83 647 647 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,46 0,06 0,35 0,35 Henkilöstö kauden lopussa 16 843 17 670 16 966 16 966





Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

“Markkinakysyntä oli vahvaa, ja UPM:n liiketoiminnot menestyivät mainiosti. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme on hyvä ja samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Hinnat nousivat merkittävästi kaikissa liiketoiminnoissa, ja hintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin muuttuvien kustannusten nousun. Tulos on hieno saavutus, kun ottaa huomioon lakon useimmilla Suomen tehtailla sekä sodan Ukrainassa.

Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 miljoonaa euroa, 11 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 12 miljoonaa euroa. Luvussa näkyy inflaatio sekä energiaan liittyvien erien vaikutus käyttöpääomassa. Nettovelka maaliskuun lopussa oli 837 miljoonaa euroa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa. Vahva maksuvalmius ja tase ovat tärkeä voimavara nyt, kun toteutamme merkittäviä kasvuhankkeita ja toimintaympäristön ennustettavuus on huono.

Hinnat nousivat kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa, ja markkinahintojen nousu jatkui edelleen myös UPM Fibres -liiketoiminta-alueella. Uruguayn sellutehdas ja UPM Timber menestyivät erinomaisesti. Nykyiseen markkinatilanteeseen nähden liiketoiminta-alueen tulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun kaksi kolmasosaa sellutuotannosta seisoi lakon johdosta.

UPM Communication Papers palasi plussalle tiukkojen markkinoiden sekä oikea-aikaisten ja onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan tuotantopanosten, erityisesti energian, kustannukset nousivat jyrkästi, mutta onnistuimme vastaavasti nostamaan myyntihintoja. Kolmannes graafisten paperien tuotannosta seisoi Suomessa lakon takia, mutta pystyimme toimittamaan tilauksia varastoista ja Suomen ulkopuolisilta tehtailta.

UPM Specialty Papersin irroke- ja pakkauspaperien markkinat olivat edelleen hyvät, ja hinnat nousivat. Toimitusmäärät kuitenkin laskivat lakon johdosta. Hienopaperien hinnat nousivat Aasiassa. Korkeisiin tuotantokustannuksiin vastattiin monin toimenpitein.

UPM Raflatacin kysyntä ja marginaalit olivat edelleen terveellä pohjalla, vaikka raaka-aineiden, energian ja logistiikan kustannukset nousivat selvästi. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyy 13 miljoonan euron varaus Venäjän saataviin ennakoitujen luottotappioiden osalta. Toimitusmäärät laskivat, kun lakko Suomessa aiheutti raaka-ainepulaa ja rajoitti tuotantoa.

UPM Plywood teki jälleen ennätystuloksen vahvan kysynnän ja korkeiden myyntihintojen ansiosta. Joulukuussa allekirjoitettu uusi liiketoimintakohtainen työehtosopimus lisäsi joustavuutta Suomen tehtaiden tuotannossa. Sillä on erityisen suuri merkitys nykyisillä vahvoilla markkinoilla ja venäläisen tuotannon laskiessa.

UPM Energy teki hyvän tuloksen Suomen korkeiden aluehintojen ansiosta. Hinnat ja liiketoiminta-alueen tulos laskivat kuitenkin viime vuoden viimeisen neljänneksen ennätystasolta. OL3-ydinvoimalaitosyksikkö kytkettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa, ja tuotanto kasvaa tasaisesti. Laitos aloittaa säännöllisen kaupallisen tuotannon vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä lisää UPM:n hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa merkittävästi. OL3 myös lisää Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta.

Muussa toiminnassa UPM Biofuelsilla ei ollut tuotantoa eikä toimituksia lakon takia. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden markkinat olivat edelleen vahvat.

Euroopan geopoliittinen ympäristö on muuttunut dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja Euroopan ja maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi. Suurin huolemme kohdistuu sodasta kärsiviin ihmisiin, ja olemmekin alkaneet toimittaa Ukrainaan humanitaarista apua ja materiaalitukea. UPM keskeytti toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä. Päätimme myös keskeyttää Chudovon vaneritehtaan tuotannon.

Paperiliiton pitkä lakko UPM Pulpin, UPM Communication Papersin, UPM Specialty Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Biofuelsin tehtailla Suomessa vaikutti merkittävästi ensimmäisen neljänneksen tuotantomääriin. Liiketoimintakohtaiset sopimukset syntyivät 22. huhtikuuta, ja käynnistämme parhaillaan tuotantoa lakon piirissä olleilla tehtailla. Vaneritehtaamme ja sahat ovat toimineet normaalisti koko alkuvuoden ajan.

Lähdimme tämän kierroksen työehtosopimusneuvotteluihin pitkän aikavälin tavoittein varmistamaan liiketoimintojen tulevaisuuden kilpailukykyä. Saavutimme tavoitteemme, seitsemän liiketoimintakohtaista sopimusta, joilla parannetaan yksiköiden tuottavuutta sekä tarjotaan työntekijöille kilpailukykyiset työehdot. Meillä on Suomessa yli 6 000 työntekijää ja lähes 10 miljardin euron omaisuus. Vastuullamme on mahdollistaa menestyksen edellytykset liiketoiminnoillemme ja henkilöstöllemme Suomessa. Liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ovat siinä avainasemassa. Uudet sopimukset lisäävät joustavuutta tehtailla ja avaavat investointimahdollisuuksia. Paremmasta kilpailukyvystä hyötyvät viime kädessä myös asiakkaamme.

Samaan aikaan suuret kasvuhankkeemme ovat rakennusvaiheessa Uruguayssa ja Saksassa sekä suunnitteilla Hollannissa. Hankkeet ovat tärkeä osa strategiaamme, tulevaisuuden arvonluontia ja tuloskasvua.

Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee hyvin kohti käynnistymistään vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Kassakustannustasoltaan, 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, erittäin kilpailukykyinen tehdas tuo merkittävää tuloskasvua tuotannon päästyä vauhtiin.

Myös Leunan biojalostamohanke edistyy nyt hyvin. Olemme täsmentäneet investoinnin kokonaiskustannusarviota 750 miljoonaan euroon. Luvussa on otettu huomioon jalostamon käynnistyminen vuoden 2023 loppuun mennessä sekä nykyinen korkea kustannustaso. Voimakkaan asiakaskysynnän ansiosta investointi on houkutteleva, ja biokemikaaliliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvustrategia näyttää yhä kiinnostavammalta. Tiimimme onkin jo suunnittelemassa seuraavia kasvuvaiheita Leunan ensimmäisen jalostamon jälkeen.

Biopolttoaineissa mahdollisen uuden biojalostamon perussuunnittelu etenee täyttä vauhtia, nyt Rotterdamissa. Ilmastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Dramaattisesti muuttunut geopoliittinen tilanne vain korostaa tarvetta löytää nopeasti vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Uskon, että UPM:llä voi olla merkittävä rooli yhteiskunnan pyrkiessä vähähiilisyyteen ja luotaessa fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Tuoreimpana osoituksena UPM:n sitoutumisesta vastuullisuuteen julkistimme maaliskuussa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan Forest Action -metsävastuullisuusohjelman. Se ohjaa yhtiön puunhankintaa globaalisti ja koskee UPM:n omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa. Ohjelma ylittää nykyiset standardivaatimukset, ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Konkreettisilla toimilla voimme tehdä 2020-luvusta kestävän kasvun vuosikymmenen."

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021, ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti poikkeukselliseen energiamarkkina-tilanteeseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa, sekä toiselle vuosineljännekselle suunnitellut kaksi sellutehdaskunnossapito-seisokkia Suomessa.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla. Koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2021 vastaavalla tasolla tai korkeampi.

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 165–166. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 131–135.

