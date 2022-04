Rovio Entertainment Oyj: Kutsu ja ohjelma pääomamarkkinapäivään 2022

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 26.4.2022



Kutsu ja ohjelma pääomamarkkinapäivään 2022

Rovio Entertainment kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja talousmedian pääomamarkkinapäivään keskiviikkona 11.5.2022 kello 14.00-17.00 CEST / 15.00-18.00 EEST.

Osoite: Hotelli At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Tukholma, Ruotsi.

Päivän aikana Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand esittelee yhdessä yrityksen johdon kanssa Rovion strategiaa ja kasvun ajureita koskevan katsauksen, sisältäen myös esitykset Angry Birds brändistrategiasta ja Rovion teknologia-alusta Beaconista. Esityksiä seuraavat kysymys- ja vastausosiot.

Tapahtuma järjestetään Tukholmassa hybridimuodossa, joka mahdollistaa osallistumisen suorana myös Rovion sijoittajasivuilla https://investors.rovio.com/fi . Rovio seuraa Covid-19 -tilannetta tarkasti, ja jos olosuhteet muuttuvat, tapahtuma järjestetään vain virtuaalisesti. Esitysmateriaalit ja tallenne julkaistaan englanninkielisinä Rovion sijoittajasivuilla tapahtuman jälkeen.

Pääomamarkkinapäivän aikataulu löytyy alta ja se on julkaistu myös osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/paaomamarkkinapaiva .

Pääomamarkkinapäivä 2022 ohjelma (ajat CEST):

13.30-14.00 Ilmoittautuminen tapahtumapaikalla 14.00-14.05 Avaus 14.05-14.30 Rovion strategia 14.30-14.45 Katsaus Rovion talouslukuihin 14.45-15.15 Q&A 15.15-15.30 Tauko 15.30-15.45 Angry Birds: Vahva ja kasvava läsnäolo kaikissa viihteen johtavissa muodoissa 15.45-16.00 Beacon: Kasvua ohjaava valo 16.00-16.15 Beacon: Orgaanisen kasvun mahdollistaja - case Angry Birds 2 16.15-16.30 Beacon: Epäorgaanisen kasvun mahdollistaja - case M&A strategia ja Ruby Games 16.30-16.55 Q&A 16.55-17.00 Yhteenveto ja lopetus 17.00-18.00 Pientä suolaista ja juotavaa

Ilmoittautuminen fyysiseen tilaisuuteen sähköpostitse RovioIR@rovio.com perjantaihin 6.5.2022 mennessä. Virtuaaliseen tilaisuuteen voi rekisteröityä osoitteessa https://investors.rovio.com/fi .

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Timo Rahkonen, Sijoittajasuhteiden ja yritysstrategian johtaja

Lehdistöpuhelin: 040 485 8985

RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com )