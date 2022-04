GTT : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

English French

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 26 avril 2022 - Le Document d’enregistrement universel 2021 de GTT (Gaztransport & Technigaz), société de technologie et d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 25 avril 2022.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de GTT (www.gtt.fr), au sein de la rubrique « Finance ».

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel 2021 de GTT sera prochainement disponible sur le site internet de GTT.

Le Document d’enregistrement universel 2021 de GTT intègre notamment les documents suivants :

le rapport financier annuel ;

le rapport de gestion du Conseil d’administration ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ;

les informations relatives à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 31 mai 2022 (ordre du jour, texte des résolutions et rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale mixte) ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Agenda financier

Assemblée générale des actionnaires : le 31 mai 2022

Paiement du solde du dividende (1,75 euro par action) au titre de l’exercice 2021 : le 8 juin 2022 1

Publication des résultats semestriels 2022 : le 29 juillet 2022 (avant ouverture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2022 : le 27 octobre 2022 (après clôture de bourse)

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 43

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr.

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

1 Sous réserve des approbations nécessaires par l’assemblée générale mixte du 31 mai 2022.

Pièce jointe