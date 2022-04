Le Programme Bolo annonce une récompense pouvant atteindre 250 000 $ dans le cadre d’une initiative sans précédent visant à retrouver les fugitifs les plus recherchés au Canada

English French

Les fugitifs ciblés sont recherchés par divers services de police canadiens pour meurtre, tentative de meurtre, traite de personnes et autres accusations

TORONTO, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une récompense sans précédent pouvant atteindre 250 000 $ a été annoncée mardi par le Programme Bolo dans le cadre d’une nouvelle initiative, le Top 25, visant à retrouver les fugitifs les plus recherchés au Canada.

La récompense sera octroyée pour toute information menant à l’arrestation d’Abilaziz Mohamed, recherché pour le meurtre de Craig MacDonald, 43 ans, à Toronto en octobre dernier. Abilaziz Mohamed, considéré par les enquêteurs comme armé et dangereux, se cacherait quelque part dans la région du Grand Toronto.

« Veuillez bien regarder le visage de cet homme. Prenez-en note. Gardez-le en mémoire. Signalez-le », a écrit Drema MacDonald, la sœur de Craig, dans une déclaration. « Le mettre derrière les barreaux ne mettra pas fin à notre cauchemar. Rien ne peut ramener mon frère. Mais ça nous permettra d’aller de l’avant et, espérons-le, d’éviter qu’une autre famille vive ce cauchemar. »

Plusieurs autres suspects figurant sur la liste sont liés à des récompenses pouvant atteindre jusqu’à 50 000 $ et 100 000 $.

Le directeur du Programme Bolo, Maxime Langlois, avec la collaboration du directeur du Service de police de Toronto, James Ramer, du président d’Échec au crime Toronto, Sean Sportun, et des partenaires policiers de tout le Canada, lance ce Top 25, une initiative inédite qui rassemble des renseignements sur les suspects les plus recherchés au pays.

« Le Programme Bolo a été lancé en 2018 avec un objectif simple : utiliser l’innovation pour encourager les Canadiens à garder l’œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada, et ainsi rendre nos communautés encore plus sûres », explique Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Quatre ans, plus de 20 campagnes d’amplification et sept arrestations plus tard, nous continuons à innover en réunissant des partenaires policiers de tout le pays et en offrant une récompense sans précédent pour l’arrestation du fugitif numéro un de ce nouveau Top 25. »

Le Top 25 sera fréquemment mis à jour. Des fugitifs seront retirés et ajoutés à la liste selon les arrestations et les partenariats qui se développeront avec d’autres services policiers; le Top 25 couvrira toujours plusieurs juridictions et types de crimes. Près de la moitié des dossiers formant la première version du Top 25 ont leur origine à Toronto, où le Programme Bolo a été lancé en 2018.

« Le Programme Bolo donne l’occasion aux citoyens d’assister les policiers dans leur traque de suspects recherchés pour des crimes violents », précise James Ramer, directeur du Service de police de Toronto. « Vous pouvez soutenir votre communauté et aider les victimes d’actes criminels à tourner la page tout en demeurant anonyme et en ayant l’occasion de toucher une récompense substantielle. »

Grâce à un partenariat avec Échec au crime, le Top 25 permet aux personnes qui effectuent un signalement de garder l’anonymat et de recevoir la récompense sans jamais parler à un enquêteur.

« La sécurité des communautés est l’affaire de tous », ajoute Sean Sportun, président d’Échec au crime Toronto. « Si vous savez où se trouve l’un de ces suspects et que vous souhaitez garder l’anonymat, sachez qu’avec Échec au crime, votre identité sera protégée. »

Top 25

Abilaziz Mohamed

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense maximale : 250 000 $ Gene Karl Lahrkamp

Recherché par la Gerdarmerie royale du Canada pour meurtre

Récompense maximale : 100 000 $ Kier Bryan Granado

Recherché par le Service de police de Calgary pour meurtre

Récompense maximale : 100 000 $ Nouraldin Rabee

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre

Récompense maximale : 50 000 $ Ton Quoc-Hoang Ngo, ou Tommy Ngo

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense maximale : 50 000 $ Youcef Abderahim Bouras

Recherché par le Service de police de l’agglomération de Longueuil pour meurtre Jabreel Elmi

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Phuong Tan Nguyen

Recherché par la Police régionale de York pour meurtre Mohamed Hassan

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Darriel Thompson

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Usman Kassim

Recherché par le Service de police de Toronto pour tentative de meurtre

Récompense maximale : 50 000 $ Shadia Mahamed Muse

Recherchée par le Service des marshals des États-Unis pour meurtre Arian Ghasemmanesh

Recherché par le Service de police de Toronto pour homicide involontaire Mohamud Abukar Hagi

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre

Récompense maximale : 50 000 $ Abdelmuniem Abdalla

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Blake Charbonneau

Recherché par la Sûreté du Québec pour proxénétisme et agressions sexuelles

Récompense maximale : 50 000 $ Camarr Brown

Recherché par le Service de police de Toronto pour complicité après le fait d’un meurtre Savang Sychantha

Recherché par la Police provinciale de l’Ontario pour meurtre

Récompense maximale : 50 000 $ Ronald Jeffrey Bax

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour meurtre Yusuf Ali

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre John Norman Mackenzie

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour liberté illégale Keyshawn McMillan

Recherché par le Service de police d’Edmonton pour traite de personnes

Récompense maximale : 50 000 $ Emmanuel Rawson

Recherché par le Service de police de Toronto pour vol à main armée Rosaleen Wallace

Recherchée par le Service de police de Toronto pour homicide involontaire Stephen Duong

Recherché par le Service de police de Toronto pour vol à main armée



Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter programmebolo.org.

À propos du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent tirant parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d’engagement pour encourager les citoyens à garder l’œil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. En anglais, l’acronyme « BOLO » signifie « Be On The Lookout », c’est-à-dire garder l’œil ouvert, être vigilant. Le terme BOLO est communément utilisé en anglais pour désigner un individu activement recherché.

Le Programme Bolo rejoint les citoyens au bon moment, au bon endroit et en utilisant les bons moyens pour les encourager à garder l’œil ouvert. Il amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l’aide du public. En collaboration avec les services policiers et les programmes Échec au crime canadiens, le Programme Bolo lance des campagnes d’amplification pour que ces avis rejoignent un plus large public, sur de multiples plateformes et sur de longues périodes, et offre d’importantes récompenses en argent pour inciter les citoyens à être à garder l’œil ouvert et à transmettre des signalements aux autorités.

Personne-ressource pour les médias :

Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo

info@programmebolo.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a3bb914-2260-435a-a74c-af6490882564/fr