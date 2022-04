Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022 (MAR)

2022-04-26

PRESSRELEASE

Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022

Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022.

Sanna Rydberg har enligt sitt anställningsavtal sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tillsvidare. Styrelsen kommer nu att påbörja rekrytering av en efterträdare.

Vi vill tacka Sanna Rydberg för sina insatser för Arcoma under en mycket utmanande period och önskar henne all lycka till i sitt fortsatta värv, säger Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande.

Det har varit tufft men väldigt givande att tillsammans med mina fantastiska medarbetare på Arcoma ta oss igenom pandemiperioden, säger Sanna Rydberg. Fram tills dess att jag lämnar min VD-post kommer jag ha fortsatt fullt fokus på Arcomas affär och på att underlätta för min efterträdare, avslutar Sanna Rydberg.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 17.10

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/







Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).





