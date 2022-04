English French

Sword Group

Résultats du 1er trimestre 2022

Croissance Organique du périmètre stable (1) + 23,8 %

(1) hors acquisitions et hors cessions

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 est de 63,6 M€.

En excluant Sword GRC, société cédée en février, le chiffre d’affaires consolidé est de 58,6 M€.

Ce chiffre d’affaires prend en compte un mois de Ping Network Solutions, société acquise en mars 2022 et trois mois de AiM, société acquise en juillet 2021.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 13,4 % soit 8,5 M€.

En excluant Sword GRC, la rentabilité est de 12,0 % soit 7,0 M€.

COMPTES DU 1ER TRIMESTRE

Q1 | Chiffres non audités M€ 2022 2021 Croissance Consolidée Chiffre d’affaires 63,6 47,4 + 34,2 % EBITDA 8,5 6,5 + 30,8% Marge d’EBITDA 13,4 % 13,7 % -

ANALYSES (à taux de change et périmètre constants)

Au premier trimestre 2022, le Groupe a réalisé une croissance organique de + 22,6 % par rapport à un budget de 15 %, et une rentabilité de 13,4 % par rapport à un budget de 13 %.

Le périmètre conservé après cession de Sword GRC croît à hauteur de + 23,8 % tout en maintenant une rentabilité de 12,0 %.

Notons que le 21 avril, la cession de la société Sword GRC a été finalisée avec la réception de 90 % du paiement total comme prévu au contrat de vente.



PERSPECTIVES 2022

Le Groupe réévalue son business plan 2021-2024 non seulement grâce aux acquisitions effectuées mais également grâce à sa surperformance.

Le chiffre d’affaires budgété pour 2022 est donc de 248 M€ en termes consolidés.

En excluant Sword GRC (un trimestre), ce chiffre d’affaires est de 243 M€.

Dividende

Dividende proposé à l’Assemblée Générale Annuelle : 10 € brut par action

Date de détachement : 29 avril 2022

Date de paiement : 3 mai 2022

Agenda

28/04/22

Assemblée Générale (comptes 2021)



03/05/22

Paiement du dividende



28/07/22

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2022

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu







Pièce jointe