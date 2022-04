English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 27.4.2022 kello 8.30

Liiketoimintakatsaus Q1/2022







Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2022 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin liiketoimintakatsauksesta tammi–maaliskuulta 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Tammi–maaliskuun 2022 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 41,4 % ja oli 53,3 milj. euroa (1–3/2021: 37,7 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 22,0 % ja oli 7,0 milj. euroa (5,7 milj. euroa) eli 13,1 % liikevaihdosta (15,2 %).

Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Liikevoitto (EBIT) kasvoi 22,8 % ja oli 6,8 milj. euroa (5,5 milj. euroa) eli 12,7 % liikevaihdosta (14,6 %).

Katsauskauden tulos kasvoi 19,7 % ja oli 5,5 milj. euroa (4,6 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (0,78 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 Muutos 1–12/21 Liikevaihto 53,3 37,7 41,4 % 169,8 Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 57,0 % 0,3 Liikevoitto (EBIT) 6,8 5,5 22,8 % 26,0 EBIT, % liikevaihdosta 12,7 % 14,6 % 15,3 % Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 7,0 5,7 22,0 % 26,8 Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 13,1 % 15,2 % 15,8 % Katsauskauden tulos 5,5 4,6 19,7 % 21,1

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2022 näkymät

Incap arvioi, että sen vuoden 2022 liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei geopoliittisessa tai koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Arviot pohjautuvat lisäksi näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Olemme kaikki järkyttyneitä Ukrainan sodasta johtuvasta inhimillisestä katastrofista, jonka vuoksi huomattava osa maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. Sodan uhrien tukemiseksi autamme pakolaisia ja tarjoamme heille työtä tehtaissamme. Tunnemme syvää myötätuntoa kaikkia kohtaan, joita kriisi koskettaa, erityisesti ukrainalaisia työntekijöitämme ja heidän perheitään. Ukrainan tilanne vaikuttaa yleisesti materiaalien saatavuuteen.

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes oli jälleen kasvun kvartaali huolimatta haastavista markkinaolosuhteista, jotka koskevat erityisesti toimitusketjua kokonaisuudessaan sekä komponenttien saatavuutta. Energian heikentynyt saatavuus ja yhä jatkuva koronaviruspandemia vaikuttavat edelleen toimituksiin Kiinasta. Yleiset raaka-aineiden ja energian hinnankorotukset jatkuvat, ja nyt niitä pahentaa myös Ukrainan sota.

Toisaalta markkinakysyntä pysyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä korkealla tasolla elektroniikan kasvavan kysynnän vuoksi. Suuri kysyntä vaikutti liikevaihtoon, joka oli 53,3 miljoonaa euroa eli 41,4 % enemmän kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoittomme kasvoi 22,8 % ja oli 6,8 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta. Joustava toimintamallimme mahdollistaa suhteellisen korkean liikevoittoprosentin, ja keskitymme absoluuttisen liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen kasvattamiseen.

Intian tehtaamme kapasiteetin laajennus etenee suunnitellusti, ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi jatkamme investointeja Euroopan tehtaisiimme.

Edelleen jatkuvan komponenttien saatavuuden ja toimitusketjun haasteiden vuoksi pidämme varastomme korkealla tasolla, jotta pystymme tukemaan tulevaa kasvuamme ja vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Arvioimme, että voimme jatkaa kasvu-urallamme vuonna 2022. Jatkamme myös yritysostomahdollisuuksien arviointia keskittyen kannattaviin yrityksiin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Vuonna 2022 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit:

puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 28.7.2022

liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 27.10.2022

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen johdon webcast -kyselytilaisuuden perjantaina 29.4.2022 klo 15.00. Tuloksen esittelevät Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/keskustelutilaisuus/. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 27.4.2022

INCAP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

