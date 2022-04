Worldline - Nomination d'un nouveau directeur financier Groupe

English French

Nomination de Grégory Lambertie comme directeur financier du Groupe suite à la décision d’Éric Heurtaux de quitter l’entreprise

Paris La Défense, le 27 avril 2022 – Worldline [Euronext: WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui la nomination de Grégory Lambertie comme Directeur Financier du Groupe.

Grégory prendra ses fonctions à compter du 16 mai 2022 et succèdera à Éric Heurtaux qui a contribué avec succès au cours des six dernières années au développement de Worldline et au renforcement de la fonction Finance. Il rejoindra à la même date une scale-up technologique non-cotée ed premier plan opérant dans un secteur différent et leader mondial dans son domaine. La passation entre Éric et Grégory a été soigneusement préparée et durera jusqu’au départ d’Éric.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : “Je tiens à remercier Eric chaleureusement pour sa contribution déterminante au développement remarquable de Worldline durant ces six dernières années. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets.

Je me réjouis d’accueillir Grégory à ce poste clé de l’équipe de direction du Groupe. Sa longue expérience dans le secteur des paiements, ses grandes compétences financières et son implication directe au cours des sept dernières années dans toutes les acquisitions transformantes réalisées par Ingenico et plus récemment par Worldline seront des atouts clés pour soutenir la trajectoire de croissance, les projets d’acquisition et d'intégration, ainsi que l'efficacité opérationnelle de Worldline.”

Biographie de Grégory Lambertie

Depuis la finalisation de l’acquisition d’Ingenico en novembre 2020, Grégory Lambertie était membre du Comité Exécutif de Worldline et en charge de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et des affaires publiques et réglementaires

Jusqu’en novembre 2020, Grégory occupait le poste de SVP Stratégie et M&A chez Ingenico après avoir rejoint le Groupe en 2015. Il est membre du Conseil d’Administration de Payone GmbH, la co-entreprise de Worldline avec les caisses d’épargne allemandes. Grégory apporte une expertise reconnue dans le domaine de la finance d’entreprise, ainsi que dans les secteurs de la technologie et des Services Financiers.

De 2011 à 2015, Grégory était Senior Banker auprès de la banque d’affaires indépendante Ondra Partners. Il a participé à de nombreuses opérations de M&A, de financement et de marchés de capitaux, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Grégory a débuté sa carrière dans le département Audit d’Ernst & Young, avant de rejoindre le département fusion et acquisitions de Lehman Brothers à Londres en 2001, puis en 2007 le fonds d’investissement Trilantic Europe en tant qu’associé en charge de transactions européennes dans les secteurs de l’industrie et des services de santé. Grégory Lambertie est diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

