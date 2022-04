Jitterbit étend les capacités de la plateforme d'intégration Harmony avec App Builder

French German

ALAMEDA, Californie, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation d'API, a annoncé aujourd'hui avoir étendu les capacités de sa plateforme d'intégration Harmony avec App Builder, un outil de développement d'applications low-code qui aide les organisations à créer, déployer et maintenir rapidement des applications Web et mobiles. App Builder est une extension transparente d'Harmony, permettant aux développeurs comme aux non-développeurs de créer des applications commerciales sans codage personnalisé et d'accélérer le développement d'applications jusqu'à 10 fois plus rapidement. Cette offre a été établie depuis l'acquisition par Jitterbit de PrimeApps, un innovateur en matière de plateforme d'application low-code (LCAP), en début d'année.



Avec cette expansion, Jitterbit Harmony permet désormais aux entreprises de connecter des systèmes et de créer des applications commerciales pour l'automatisation des flux de travail et l'agrégation des données, le tout au sein d'une plateforme unique. Les clients peuvent utiliser le concepteur visuel facile à utiliser d'App Builder pour créer rapidement des applications orientées utilisateur à partir d'intégrations déjà créées dans Harmony. Bénéficiant d'un connecteur intégré, les interfaces de programmation d'applications (API) exposées à l'aide d'Harmony peuvent être utilisées pour déplacer les données de l'application vers les systèmes dorsaux, permettant aux données de circuler de manière fluide entre App Builder et les API d'une organisation au sein d'Harmony. En conséquence, les entreprises peuvent créer des applications pour une fraction du temps et du coût. Les applications les plus simples peuvent être déployées en quelques heures et les applications plus complexes peuvent être déployées en quelques jours.

« Le rythme actuel des affaires est plus effréné que jamais, obligeant les organisations à travailler plus intelligemment, plus rapidement et à réduire les coûts, tout en faisant progresser les opérations », a déclaré Manoj Chaudhary, directeur technologique de Jitterbit. « Avec la pénurie de talents technologiques, bon nombre des applications commerciales et des initiatives de gestion des données à la complexité croissante sont gérées par des technologues qui peuvent ne pas disposer des compétences techniques adéquates. App Builder résout ce problème. Grâce à cet outil low-code, les organisations peuvent créer des applications avec moins de ressources et en moins de temps, tout en restant en conformité avec les exigences de gouvernance et de sécurité. »

Selon Gartner , 80 % des produits et services technologiques seront élaborés par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la technologie, ce qui signifie un besoin accru d'outils low-code tels qu'App Builder au déploiement rapide et facile. L'ajout d'App Builder au sein de la plateforme Jitterbit Harmony offre plusieurs avantages, dont :

L'hyperautomatisation des flux de travail : l'intégration avec API Manager signifie que les données ne cessent jamais de circuler pour permettre aux entreprises d'automatiser les processus de bout en bout.

l'intégration avec API Manager signifie que les données ne cessent jamais de circuler pour permettre aux entreprises d'automatiser les processus de bout en bout. L'augmentation de la productivité par la réduction des points de contact des processus jusqu'à 90 % : avec App Builder, les entreprises peuvent éliminer les flux de travail manuels et accroître l'efficacité.

avec App Builder, les entreprises peuvent éliminer les flux de travail manuels et accroître l'efficacité. Réduction du risque : atténue le risque posé par les méthodes de développement d’applications traditionnelles.

atténue le risque posé par les méthodes de développement d’applications traditionnelles. La consolidation des efforts de développement d'applications : App Builder aide à consolider et rationaliser les initiatives de développement d'applications au sein des organisations.

App Builder aide à consolider et rationaliser les initiatives de développement d'applications au sein des organisations. La normalisation des interactions des applications : App Builder offre une expérience unifiée pour diverses charges de travail, réduisant ainsi les coûts de commutation de contexte pour les utilisateurs finaux.

App Builder offre une expérience unifiée pour diverses charges de travail, réduisant ainsi les coûts de commutation de contexte pour les utilisateurs finaux. La gestion informatique simplifiée : App Builder enlève le casse-tête lié à la maintenance de diverses infrastructures pour l'exécution des applications.

Jitterbit Harmony est la seule solution du secteur qui offre une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS), une gestion d'API (APIM) et une LCAP dans une seule plateforme.

App Builder est désormais disponible en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique et sera disponible en Amérique latine dans le courant de l'année. Pour en savoir plus sur la manière dont les entreprises peuvent accélérer le développement d'applications avec Jitterbit App Builder, veuillez consulter le site jitterbit.com/LCAP/appbuilder .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit, la société de transformation d'API, permet aux entreprises d'exploiter plus rapidement et plus facilement les données de n'importe quelle source, leur permettant d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme de développement d'applications low-code et d'intégration d'API de Jitterbit permet aux entreprises de créer et de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et cloud ainsi que d'intégrer instantanément l'intelligence dans n'importe quel processus commercial. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.jitterbit.com et nous suivre sur LinkedIn ou @Jitterbit sur Twitter.

Contact :