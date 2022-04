Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2021 herunder de tidligere udbetalte foreløbige udlodninger samt bestyrelsens honorar for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen var der stillet forslag til ændring af foreningens vedtægter, hvorefter der fremgik en beskrivelse af, at foreningens afdelinger kan anvende gearing inden for rammer fastsat af bestyrelsen. Ændringen var en præcisering, idet bestyrelsen før tilføjelsen af bestemmelsen havde samme mandat. Dog er det et krav i lovgivningen, at oplysninger om gearing skal fremgå af foreningens vedtægter. Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer.

Derudover blev et forslag om, at bemyndige bestyrelsen til, frit at træffe valg om, hvorvidt foreningens generalforsamlinger skal afholdes som fysiske eller fuldstændig elektroniske forsamlinger, fremsat. Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer.

Slutteligt blev et forslag, der blot var en opdatering af lovhenvisningen, vedtaget med samtlige stemmer.

Til bestyrelsen genvalgtes Chris Bigler, Søren B. Andersson, Anne Christina Skjønnemand og Mikael Skov, ligesom EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Chris Bigler som formand.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsens formand, Chris Bigler tlf. 29 74 06 55 eller CEO Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.

Kapitalforeningen BLS Invest

Chris Bigler

Formand for bestyrelsen

