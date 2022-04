Santhera wird den Geschäftsbericht 2021 bis zum 3. Juni 2022 veröffentlichen und die Generalversammlung am 29. Juni 2022 abhalten

English German



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, Schweiz, 29. April 2022 -- Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) wird den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 bis zum 3. Juni 2022 veröffentlichen und die ordentliche Generalversammlung am 29. Juni 2022 abhalten.

Santhera wird den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 mit Erlaubnis von SIX Exchange Regulation spätestens bis zum 3. Juni 2022 veröffentlichen, damit Santhera Entwicklungen einschliesslich möglicher Fortschritte mit den laufenden Finanzierungsaktivitäten abbilden kann.

Die ordentliche Generalversammlung von Santhera wird am Mittwoch, 29. Juni 2022 stattfinden. Santhera wird die Einladung und die Traktanden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

VORLÄUFIGE UNGEPRÜFTE FINANZERGEBNISSE 2021

Am 11. März 2022 veröffentlichte Santhera die folgenden vorläufigen ungeprüften Schlüsselkennzahlen (Key Figures) für das Geschäftsjahr 2021:

Der Gesamtumsatz für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2021 belief sich auf CHF 6,6 Millionen (2020: CHF 15,0 Millionen). Der Rückgang der Umsatzerlöse ist hauptsächlich auf eine Vereinbarung mit den Zulassungsbehörden in Frankreich zurückzuführen, Raxone ab August 2021 kostenlos abzugeben, während die Gespräche über die zukünftige Kostenerstattung noch andauern. Der Betriebsaufwand in Höhe von CHF 46,1 Millionen (2020: CHF 58,4 Millionen) ging um 21% zurück, da die Ausgaben für Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie für allgemeine Verwaltungszwecke infolge der Beendigung des Puldysa-Entwicklungsprogramms im Jahr 2020 und der nachfolgenden Restrukturierung gesunken sind. Der Nettofinanzaufwand von CHF 8,5 Millionen (2020: CHF 14,4 Millionen) spiegelt die mit der Finanzierung verbundenen Kosten wider, die durch den Umtausch der Wandelanleihe 17/22 teilweise ausgeglichen wurden. Für 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von CHF 52,6 Millionen (2020: CHF 67,6 Millionen).

Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von CHF 21,2 Millionen gegenüber CHF 12,4 Millionen zum 31. Dezember 2020.

Das konsolidierte Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2021 auf CHF 9,9 Millionen, verglichen mit einem Eigenkapitaldefizit von CHF 6,4 Millionen zum 31. Dezember 2020.

In CHF Tausend

2021

(vorläufige

ungeprüfte Zahlen) 2020

(geprüft) Umsätze aus Verträgen mit Kunden 6,644 15,008 Operativer Gesamtaufwand -46,090 -58,347 Operatives Ergebnis -43,290 -53,076 Nettofinanzergebnis -8,462 -14,380 Nettoergebnis -52,599 -67,659 In CHF Tausend

Dez 31, 2021

(vorläufige

ungeprüfte Zahlen) Dez 31, 2020

(geprüft) Liquide Mittel 21,208 12,411 Sonstiges Umlaufvermögen 3,263 5,312 Anlagevermögen 66,529 70,964 Total Aktiven 91,000 88,687 Eigenkapital 9,909 -6,354 Wandelanleihen 49,444 57,875 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 6,137 8,097 Kurzfristige Wandelanleihen 1,569 10,595 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 23,941 18,474 Total Verbindlichkeiten 81,091 95,041 Total Passiven 91,000 88,687

ENTSCHEID VON SIX EXCHANGE REGULATION

Wie von SIX Exchange Regulation verlangt, druckt Santhera hier den folgenden Auszug aus dem Entscheid von SIX Exchange Regulation ab:

Die Ausnahme von Aufrechterhaltungspflichten und damit der Aufschub der Publikation des Geschäftsberichts 2021 sowie die Einreichung dieses Berichts bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Freitag, 3. Juni 2022 wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b) genehmigt:

a. SIX Exchange Regulation AG behält sich vor, allenfalls den Handel mit Effekten von Santhera vorübergehend einzustellen, wenn diese ihren Geschäftsbericht 2021 nicht bis spätestens Freitag, 3. Juni 2022, 23.59 Uhr nach den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange Regulation AG einreicht.

b. Die Santhera hat betreffend den vorliegenden Entscheid bis spätestens Freitag, 29. April 2022, 7.30 Uhr, eine Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) zu veröffentlichen. Diese Medienmitteilung hat:

den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an prominenter Stelle zu enthalten;

die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2021 zu erwähnen;

die ungeprüften Schlüsselkennzahlen (Key Figures) wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Reingewinn/-verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital etc. in Bezug auf das Geschäftsergebnis 2021 zu nennen.





Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Santhera verfügt über eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für Vamorolone, ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. Das Unternehmen plant, die schrittweise Einreichung des Zulassungsantrags (NDA) bei der US FDA im zweiten Quartal 2022 abzuschliessen. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenkrankheiten. Santhera hat die Rechte an ihrem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenone), ausserhalb Nordamerikas und Frankreichs für die Behandlung der Leber hereditären Optikusneuropathie (LHON) an die Chiesi-Gruppe auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.

Raxone® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Disclaimer / Forward-looking statements

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, der Leistungsausweis oder die Zielerreichung des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab.

