CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2022

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, notre territoire, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).







Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a lancé l’année dernière son nouveau projet d’entreprise CAP’25 avec les ambitions des cinq prochaines années, déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.



L’évolution de l’organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril est un des premiers chantiers concrets mis en œuvre. Il a pour objectif d’offrir à nos clients une relation plus personnalisée et un interlocuteur dédié pour le conseil sur l’ensemble de ses différents projets.











La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients, avec la mobilisation en proximité des équipes pour la mise en place des PGE résilience.



Nos producteurs ont été à nouveau touchés par les épisodes de gel de printemps, et nous sommes à leurs côtés pour intervenir au plus tôt auprès des assurés sinistrés, adapter la trésorerie à cette situation difficile.







La solidarité est dans l’ADN du Crédit Agricole, et c’est tout naturellement que plusieurs initiatives ont été prises au national et en région avec les Caisses Locales pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens: participation financière à un fonds d’urgence en partenariat avec des ONG, ouverture facilitée d’un compte bancaire, soutien des associations d’accueil du territoire…







Dans une année 2022 qui sera chahutée par les effets de la crise sanitaire et économique, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et fort de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.