Placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles en France pour 702,3 millions d'euros

PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 702,3 MILLIONS D’EUROS





RCI Bank and Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés par sa filiale française DIAC.

Le FCT Cars Alliance Auto Loans France V 2022-1 a placé 650m€(1) de titres senior et 52,3m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA (low)(sf) / A2(sf) par DBRS et Moody’s.

La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,7 ans, offre une marge(2) d’Euribor 1 mois + 39bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 4,5 ans, offrent une marge(3) d’Euribor 1 mois + 135bps.

Le succès de ce placement dans un marché aux conditions volatiles reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.





(1) : Dont 100m€ ont été retenus par RCI Banque

(2) : Coupon : Euribor + 70 flooré à zéro, prix d’émission 100.856

(3) : Pricing au pair









