CNH Industrial completa la cessione della divisione Raven Engineered Films

La Società ha portato a termine la cessione di uno dei business derivanti dall’acquisizione di Raven Industries, con la vendita a Industrial Opportunity Partners.



Londra, 29 aprile 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia di aver completato la vendita di Raven Engineered Films (EFD) a Industrial Opportunity Partners (IOP), una società focalizzata sulle operazioni di private equity con sede a Evanston, Illinois, Usa, per un prezzo di vendita di 350 milioni di dollari, che sarà soggetto ai consueti adeguamenti conseguenti al perfezionamento della cessione.

Raven EFD, con sede a Sioux Falls, South Dakota, è un’azienda leader nella produzione di film e fogli polimerici ad alta tecnologia per l’agricoltura, l’edilizia, le geomembrane e le applicazioni industriali. Questi prodotti sono progettati per applicazioni designate a proteggere le risorse della Terra e con principi di sostenibilità.

CNH Industrial è stata assistita da Goldman Sachs e Barclays quali advisor finanziari e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz come consulenti legali.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

