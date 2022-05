English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 2.5.2022 KLO 9.30

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Charles Héaulmé

Asema: Toimitusjohtaja





Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 13702/9/6

Liiketoimen päivämäärä: 2022-04-28



Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: HANKINTA





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 34.98 EUR

(2): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 34.98 EUR

(3): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 34.98 EUR

(4): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 35 EUR

(5): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 35 EUR

(6): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 35 EUR

(7): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 35.01 EUR

(8): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 35.01 EUR

(9): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 35.02 EUR

(10): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 35.02 EUR

(11): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 35.04 EUR

(12): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 35.04 EUR

(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 35.05 EUR

(14): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 35.05 EUR

(15): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 35.07 EUR

(16): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 35.07 EUR

(17): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 35.07 EUR

(18): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 35.07 EUR

(19): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 35.12 EUR

(20): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 35.12 EUR

(21): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 35.14 EUR

(22): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 35.15 EUR

(23): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 35.155 EUR

(24): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 35.155 EUR

(25): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 35.155 EUR

(26): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 35.155 EUR

(27): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 35.16 EUR

(28): Volyymi: 205 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(29): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(30): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 35.165 EUR

(31): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 35.19 EUR

(32): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 35.19 EUR

(33): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 35.14 EUR

(34): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 35.16 EUR

(35): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(36): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(37): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(38): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 35.17 EUR

(39): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 35.19 EUR

(40): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 35.185 EUR

(41): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 35.185 EUR

(42): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 35.25 EUR

(43): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 35.27 EUR

(44): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 35.28 EUR

(45): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 35.27 EUR

(46): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 35.3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(46): Volyymi: 5000 Keskihinta: 35.15187 EUR





