AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2022

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, 2 toukokuuta 2022 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2022

Afarak Group lisäsi erikoismetalliseostuotantoaan 31 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Q1/2022 Q1/2021 Muutos 2021 Erikoismetalliseostuotanto mt 24 229 25 838 -6,2% 99 843 Kaivostoiminta mt 8 311 6 344 31,0% 23 252 Jalostustoiminta mt 15 918 19 494 -18,3% 76 591 Etelä-Afrikan kaivokset mt 0 11 890 -100,0% 26 379 Kaivostoiminta mt 0 11 890 -100,0% 26 379

Jalostustoiminta

Markkinatilanne (sekä kysyntä että hintatasot) jatkui positiivisena vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Saksan jalostustehdas tuotti koko vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan pysyäkseen korkean kysynnän tahdissa. Tämä trendi on pysynyt muuttumattomana Q2/2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana

Tämän seurauksena käsittelymäärät kasvoivat 31,0 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kaivostoiminta

Turkin kaivosten kaivostoiminta oli 18,3 % pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana johtuen raportointikauden aikana tehdyistä kunnossapitotöistä

Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminta väheni selvästi näiden kaivosten merkittävien omaisuuserien myynnin seurauksena

Kaivostoiminta kokonaisuudessaan laski 49,3 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Afarak aloitti hiljattain rajoitetun kaivostoiminnan Etelä-Afrikassa suotuisten markkinaolosuhteiden vuoksi. Turkin kaivostoiminta ei tähän päivään mennessä ole vielä palannut entiselle tasolle, mutta se ei aiheuttanut häiriötä käsittelylaitokselle.

Helsinki, 2 toukokuuta, 2022

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Liite