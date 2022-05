L’Association canadienne de dermatologie fait le lancement de sa campagne nationale de prudence au soleil d’un mois

English French

OTTAWA, 02 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le temps devient plus clément et que les Canadiennes et Canadiens commencent à sortir à l’extérieur, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) fait le lancement de sa campagne de prudence au soleil pendant un mois. La campagne vise à informer les Canadiennes et Canadiens à propos de l’importance de l’auto-examen cutané et des mesures simples qui peuvent être prises afin de se protéger ainsi que leurs familles de l’exposition au rayonnement ultraviolet nocif du soleil.



Pendant tout le mois de mai, l’ACD se consacrera à la diffusion de ressources et messages importants sur la prudence au soleil destinés à la population canadienne, notamment les étapes pour effectuer un auto-examen et les mesures préventives sur Instagram, Twitter, TikTok, les sites Web de l’ACD, dans les médias et autres.

Le dimanche 8 mai, l’ACD lancera son premier « Jour de l’examen de la peau » national. L’ACD a créé ce jour de sensibilisation à titre de rappel annuel pour la population canadienne de procéder à un examen cutané.

Le lundi 9 mai, l’ACD lancera son premier concours de défi sur TikTok, ayant pour thème « Prouvez-moi que vous êtes prudent au soleil sans me le dire. » Le concours se tiendra du 9 au 27 mai.

Le jeudi 19 mai, l’ACD organisera un événement en direct de questions et réponses sur Instagram, où les dermatologues membres répondront aux questions brûlantes du public à propos de la prudence au soleil et de la prévention du cancer de la peau.

En plus de ces événements, chaque jour du mois de mai, nous partagerons des messages, des ressources et des histoires de patients sur la prudence au soleil.

« Le cancer de la peau étant la forme la plus courante de cancer, mais facilement évitable et détectable, l’apprentissage de l’auto-examen cutané et la mise en pratique de comportements de prudence au soleil constituent une priorité », affirme le président national du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil et professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique, Dr Sunil Kalia.

Pour accéder au contenu quotidien sur la prudence au soleil, suivez l’ACD sur les médias sociaux et visitez dermatology.ca/fr et le site Web de la campagne checkyourskin.ca.

Canaux de médias sociaux

Dates importantes

Semaine de la prudence au soleil (du 2 au 8 mai)

Mois de la prudence au soleil (du 2 au 29 mai)

« Jour de l’examen de la peau » de l’ACD (le 8 mai)

Concours de défi de l’ACD sur TikTok (du 9 au 27 mai)

Balado des dermatologues de l’ACD (le 16 mai)

Événement en direct de questions et réponses de l’ACD sur Instagram (le 19 mai, de 19 h à 19 h 30 HE)

À propos de l’Association canadienne de dermatologie

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association fournit un accès facile à une source fiable de connaissances médicales dans le domaine de la dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir un perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. Ce faisant, l’ACD informe et donne du pouvoir tant aux professionnels de la médecine qu’au public canadien. Pour en apprendre davantage au sujet des initiatives de l’ACD, visitez le dermatology.ca/fr et joignez-vous à la conversation sur nos canaux de médias sociaux.

Personne-ressource :

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec les médias, veuillez communiquer avec :

Maryn Hendry, coordonnatrice, Communications intégrées

media@dermatology.ca