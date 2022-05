Incap Oyj: Incapin maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 3.5.2022 kello 8.30

Incapin maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2022 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. osakesplit) annetut 23 397 308 uutta yhtiön osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta. Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä maksuttoman osakeannin jälkeen on 29 246 635 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 3.5.2022 alkaen. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille sekä ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2022.

Kaikki Incap Oyj:n osakkeet tuottavat myös jatkossa osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet, ja Incap Oyj:n osakkeiden ISIN-tunnus (FI0009006407) ja kaupankäyntitunnus (ICP1V) säilyvät muuttumattomina myös maksuttoman osakeannin jälkeen.

INCAP OYJ

