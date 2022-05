„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „NRD Companies“ įveikė sudėtingus 2021 metus ir toliau pirmavo pasaulinėje registrų rinkoje

English Lithuanian





„NRD Companies“, Lietuvoje veikianti pasaulinė informacinių technologijų įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus inovacijų (angl. „GovTech“) ir finansinių technologijų (angl. „FinTech“) sprendimų kūrime kartu teikiant strategines konsultacijas, paskelbė 2021 m. metinę ataskaitą. Bendrovės pajamos 2021 m. siekė 6,35 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo (9,2 proc.). EBITDA sudarė 368 tūkst. eurų, palyginti su 602 tūkst. eurų praėjusiais metais, o veiklos pelnas siekė 0,1 mln. eurų.

„NRD Companies“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas, komentuodamas finansinius rezultatus, paminėjo tris veiksnius dariusius poveikį rezultatams. „Dėl su COVID-19 pandemija susijusių kelionių apribojimų, negalėjime siųsti savo ekspertų į užsienio šalis vykdyti projektų, vietoje to, darbus vykdėme nuotoliu. Todėl sutarčių apimtys mažėjo. Be to, mūsų bendrovė veikia euro zonoje, tad patyrėme neigiamą didelio JAV dolerio ir euro kurso svyravimo įtaką. Kartu, 2021-aisiais, priėmėme sprendimą atsisakyti su ne tiesiogine veikla susijusių pajamų, tad atsisakėme techninės įrangos perpardavimo veiklų. Atitinkamai, pastangas perorientavome į didelę vertę kuriančių sprendimų diegimo ir strateginio konsultavimo paslaugas. Pajamas dalinai pavyko kompensuoti pajamomis gautomis iš registrų, finansų ir valstybinio sektorių klientų.“

Unikalus verslo modelis

„NRD Companies“ paskelbė, kad pajamos iš registrų segmento stabiliai auga nuo 2019 m. ir 2021 m. jos sudarė 33 proc. grupės pajamų. Grupė vykdo e. registro sprendimų kūrimą ir diegimą, pasitelkdama savo kurtą vieningą registravimo platformą (angl. Unified Registry Platform, URP). Tai tarptautiniu mastu pripažinta platforma, skirta pažangiems registrų sprendimams kurti.

URP savyje talpina specializuotus registravimo modulius, pvz. Verslo registravimo sprendimą (BURSEG) – modernų internetinį sprendimą, kur įmonės ir (arba) fiziniai asmenys gali nuotoliniu būdu registruoti verslus ir gauti kitas susijusias paslaugas. Kiti URP moduliai: BOREG – galutinių naudos gavėjų registras, LIREG – licencijavimo registras ir TRANSEC – įkeitimų registro sprendimas, bei kiti.

„NRD Companies“, 33-jose šalyse įgyvendinusi daugiau kaip 150 su e. registrais susijusių projektų, yra laikoma šios industrijos lydere pagal užimamą rinkos dalį skaičiuojant pagal aptarnaujamų šalių kiekį.

„Pradėję naujoje šalyje diegti e. registrų sprendimus, pažįstame tos šalies skaitmeninę ekosistemą, todėl savo paslaugų pasiūlą galime papildyti ir kitomis valstybei aktualiomis paslaugomis ir sistemomis, pavyzdžiui, įmonių, licencijų, galutinių naudos gavėjų registrais. Vėliau savo pasiūlymą praplečiame sprendimais susijusiais su e-paslaugų kūrimu ir teikimu piliečiams, sprendimais skirtais supaprastintam ir nuotoliniam klientų įvedimu (angl. onboarding) bei sprendimais užtikrinančiais modernius internetinius mokėjimo būdus. Taip mūsų aptarnaujamos valstybinės bei privačios organizacijos tampa išties skaitmeninėmis, į klientus orientuotomis“, – teigė Mindaugas Glodas. „Tai yra mūsų verslo strategija ir pagrindinis konkurencinis pranašumas“.

2021 m. – pasiekimų metai

Be daugybės tarptautinių projektų vykdytų 28 šalyse, praėjusiais metais „NRD Companies“ aktyviau pradėjo veikti ir Lietuvoje. Sprendimai ir paslaugos buvo teikiami Lietuvos bankui, Nacionalinei žemės tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitiems klientams.

Konsultavimo skyrius ne tik plėtojo su e. registrais susijusių konsultavimo paslaugų teikimą, bet telkė naujas kompetencijas ir teikė konsultacijas naujose srityse, pavyzdžiui, skaitmeninės tapatybės, gyventojų registrų, e. valdžios ir e. paslaugų srityse.

Kaip vieną iš konsultacinių projektų, galima išskirti „NRD Companies“ baigtą rengti veiksmų planą, skirtą unikaliai identifikavimo ir tapatybės valdymo sistemai įgyvendinti keturiose Rytų Karibų jūros regiono valstybių organizacijos (OECS) valstybėse narėse: Dominikoje, Grenadoje, Sent Lusijoje, Sent Vinsente ir Grenadinuose. OECS unikalios identifikavimo sistemos tikslas – palengvinti tarpvalstybinį žmonių ir prekių judėjimą ir patobulinti e. valdžios sistemas.

Gajanos vyriausybė pasirinko „NRD Companies“ valstybinės IRT infrastruktūros modernizavimo strategijos sukūrimui. Įgyvendinus rekomendacijas, Gajanos valstybės IRT infrastruktūra taps pamatu viešųjų e. paslaugų kūrimui ir teikimui piliečiams. Tai atneš naudos kiekvienam piliečiui, ypač gyvenantiems atokiose ir nepakankamai aptarnaujamose vietovėse. Tai ilgainiui padės siekti JT tvaraus vystymosi tikslų, pavyzdžiui, mažinti skurdą Gajanoje, gerinti gyventojų sveikatą ir gerovę, mažinti nelygybę, didinti lyčių lygybę ir kt.

Apibendrinimas

„Mūsų grupės kuriamų produktų ir paslaugų tikslas – padėti šalims mažinti skaitmeninę atskirtį ir didinti finansinę įtrauktį. Šie tikslai atitinka JT darnaus vystymosi tikslus ir suteikia mūsų klientų valstybių piliečiams galimybę naudotis modernesnėmis finansinėmis ir e. valdžios paslaugomis. Šį tikslą atliepia ir neseniai Filipinuose pradėtas projektas, kuriuo siekiama supaprastinti ir skaitmeninti verslo registravimo procedūras vietos ir nacionaliniu lygmenimis. Jo tikslas – gerinti verslo aplinką ir remti ekonomikos augimą. Projekto poveikis, be kita ko, pasireikš tuo, kad padidės registruotų įmonių skaičius, registracijos kaštai mažės sustiprės kova su pinigų plovimu (angl. anti-money laundering, AML), bus įdiegtos atitikties užtikrinimo procedūros ir sukurtos modernios lyčių lygybės stebėsenos ir užtikrinimo priemonės. „NRD Companies“ ir toliau sieks savo tikslo išlikti pirmaujančia e. registrų sprendimų teikėja pasaulyje, kartu teikdama papildomus savo kuriamus produktus bei konsultacijas, reikalingus šalių transformacijai“, – užbaigia Mindaugas Glodas.

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra tarptautinė informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtomis konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė ir veiklą plėtoja visuose penkiuose žemynuose. Grupės įmonės sėkmingai realizuoja elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformos projektus, nacionalinių paštų skaitmenizavimą bei kitus skaitmeninius sprendimus. „NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“, „NRD Rwanda“, „NRD Bangladesh“ ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: www.nrdcompanies.com

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

UTIB „INVL Technology" vadovaujantysis partneris

Kazimieras Tonkūnas

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt





