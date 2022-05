English French

PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION DE PROFITERO

POUR CRÉER UNE OFFRE « COMMERCE »

UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Profitero est une plateforme SaaS qui analyse les ventes et la performance marketing des marques sur plus de 700 sites de e-commerce dans le monde et pour 70 millions de produits





Publicis Groupe va créer une offre « commerce » unique sur le marché alliant la technologie et la capacité d’analyse de Profitero à ses expertises dans la data, le retail-media et la technologie, pour permettre aux marques d’accélérer la croissance de leurs ventes en ligne





Paris – 3 mai 2022 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce l’acquisition de Profitero, une plateforme SaaS leader mondial dans le « Commerce intelligence », qui permet aux marques d’accroître leurs ventes et leur rentabilité.

Profitero fournit chaque jour à plus de 4 000 marques dans 50 pays des informations directement exploitables et de la visibilité sur 70 millions de produits vendus en ligne sur plus de 700 sites de e-commerce.

Alors que la frontière entre le commerce physique et en ligne disparaît progressivement, grâce aux ventes suscitées par le digital, Profitero apporte des données aux marques sur l’ensemble de leurs canaux de distribution, afin d’anticiper, d’activer et d’automatiser la mise en œuvre des meilleures stratégies pour augmenter les ventes en ligne de chacun de leurs produits.

Au sein de Publicis Groupe, Profitero va bénéficier de toutes les ressources et expertises pour enrichir et développer son offre au-delà de l’analyse de données. Profitero va devenir la première plateforme mondiale qui, grâce à l’intelligence prédictive, va permettre aux marques de disposer d’informations leur permettant notamment de proposer la meilleure expérience produit, d’optimiser leur description, d’améliorer leur référencement, de comparer les prix par rapport à la concurrence, de connaître leur disponibilité et de suivre les commentaires et avis des consommateurs.

Les produits, la technologie et les 300 collaborateurs de Profitero vont contribuer à étendre et renforcer encore l’expertise « Commerce » de Publicis Groupe partout dans le monde. Avec cette offre unique, Publicis va permettre à ses clients d’augmenter leurs ventes en ligne de manière exponentielle, en connectant 4 piliers stratégiques :

Le consommateur : Grâce au CORE ID® d’Epsilon et ses plus de 300 millions de profils vérifiés dans le monde, les marques bénéficient d’une meilleure connaissance de leurs consommateurs et de leurs habitudes d’achat.

Les produits : Grâce à la combinaison de la plateforme prédictive de « Commerce Intelligence » de Publicis avec celle de Profitero, les marques accèdent à des informations sur la performance de leurs produits par rapport à la concurrence, à partir de dizaines d’indicateurs, tels que le référencement naturel ou sponsorisé, le descriptif produit, le prix, le stock disponible et les commentaires des consommateurs sur les sites de plus de 700 distributeurs et pour plus de 70 millions de produits.

Le placement média : Grâce à CitrusAd, leader dans le retail-media, et à la puissance de Publicis Media, les marques peuvent gérer leurs achats média sur les sites de e-commerce afin d’optimiser le parcours des consommateurs en ligne.

Les plateformes : Grâce à l'expertise de Publicis Sapient dans la transformation des entreprises, qui combine conseil, conception et ingénierie, les marques bénéficient d'une plus grande agilité et pourront optimiser le parcours client et délivrer des expériences personnalisées à grande échelle.





Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Avec l’acquisition de Profitero nous sommes désormais positionnés de manière unique pour apporter à nos clients les 4 expertises dont ils ont besoin pour capturer une part considérable de la croissance exponentielle du commerce en ligne. Ils bénéficieront à la fois de la meilleure connaissance de leurs consommateurs et de leurs habitudes d’achat avec Epsilon, d’informations précises pour optimiser la présence de leurs produits en ligne avec Profitero et de la meilleure efficacité publicitaire sur les sites des distributeurs grâce à CitrusAd et à la puissance de Publicis Media. De plus, grâce aux plateformes développées par Publicis Sapient, ils pourront optimiser le parcours de leurs consommateurs, avec une expérience unique et créative. Je suis très heureux d’accueillir Sarah, Bryan et leur formidable équipe d’experts au sein de la famille Publicis ».

Bryan Wiener, CEO de Profitero, déclare : « Nous rassemblons le meilleur des deux mondes : nous gardons notre esprit entrepreneurial et notre organisation produit, tout en bénéficiant des expertises multiples et de la taille de Publicis Groupe. Nos clients et nos collaborateurs vont bénéficier directement des nouveaux investissements dans les produits et la technologie, de l’apport d’expertises nouvelles en matière de médias et d’activation de contenu, et de l’accès à de nouvelles ressources du Groupe dans le monde entier pour continuer à alimenter notre croissance ».

