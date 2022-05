Dato: 3. maj 2021

Positivt svar fra Reponex Pharmaceuticals A/S på betinget købstilbud





Bestyrelsen for Blue Vision A/S har i dag modtaget positivt svar fra Reponex Pharmaceuticals A/S hvor mere end 95% af aktionærene per dags dato accepteret det afgivne betinget købstilbud fremsat den. 5. april 2022 som oplyst i meddelse nr. 13.



Det fortsatte arbejde med købsprocessen fortsættes som angivet i det betinget købstilbud. Transkationen kræver at Finanstilsynet godkender prospektet og Nasdaq Copenhagen godkender, at Vederlagsaktierne optages til notering på Nasdaq Copenhagen og i øvrigt i henhold til gældende regler.









