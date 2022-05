Atos lance une solution innovante « Edge-to-Cloud » basée sur la 5G et l’intelligence artificielle

English French

Paris (France) le 4 mai 2022 - Atos annonce aujourd’hui le lancement d’Atos Business Outcomes-as-a-Service (« Atos BOaaS »), une offre 5G, Edge et IoT développée en collaboration avec Dell Technologies. Atos BOaaS s’appuie sur les avantages de l’architecture Cloud-to-Edge (périphérie) et Cloud-to-Far-Edge (périphérie distante) afin d’en extraire des données commercialement exploitables grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). Le déploiement, le pilotage et la gestion de la solution sont automatisés de bout en bout.

L’Edge computing ajoute de la complexité aux systèmes numériques, et l’IoT génère d’importants volumes de précieuses données inexploitées. En associant l’expertise d’Atos et de Dell, Atos BOaaS permet aux entreprises d’obtenir rapidement des résultats opérationnels tangibles et reproductibles à partir de flux de données et d’analyses IoT. La solution permet également de gérer un écosystème IoT depuis un tableau de bord unique.

Atos BOaaS introduit sur le marché l’une des applications d’IA en périphérie parmi les plus innovantes, optimisée par Dell. La Streaming Data Platform de Dell crée des pipelines de données fiables, rapides et sécurisés depuis la périphérie jusqu’au cloud, qui favorisent l’analyse des données. Atos regroupe tous les composants technologiques au sein de services complémentaires, dans un modèle de consommation à la demande – et permet ainsi aux clients de se concentrer sur les avantages opérationnels que procure l’analyse des données, en périphérie et dans le cloud.

Atos BOaaS révolutionne les opérations numériques en dispensant les entreprises de la nécessité d’une assistance technique sur site, ce qui réduit leur empreinte carbone. Atos BOaaS permet ainsi à chaque client d’économiser des centaines de tonnes de CO 2 par an. L’impact économique et environnemental annuel d’Atos BOaaS peut être calculé comme suit : sur 1 000 commerces de détail, la solution permet d’économiser 66 000 heures sur la maintenance, la conformité et les mises à jour ; et jusqu’à +1 % à 2 % de chiffre d’affaires, ce qui correspond à 4,2 millions de dollars d’économie en support numérique1.

La capacité d’innovation d’Atos a été récompensée aujourd’hui au Dell Technologies World à Las Vegas avec le prix Dell Technologies Global Alliances 2022 - Global Excellence in Innovation Award, qui marque l’engagement indéfectible d’Atos pour accompagner les succès de ses clients à l’ère des données.

Une collaboration stratégique et créatrice de valeur pour les clients

Capable de détecter la défaillance imminente des équipements en périphérie distante (far edge) et en périphérie (edge), Atos BOaaS peut déclencher une série d’actions automatisées, comme la commande de nouvelles solutions matérielles, l’envoi d’un message d’alerte à l’équipe de maintenance ou la livraison et la configuration de la plateforme Edge-to-Cloud. Atos BOaaS améliore l’utilisation des actifs dans les secteurs du commerce de détail, des parcs à thème et de l’industrie en fournissant un environnement cloud entièrement automatisé et géré en périphérie, à grande échelle.

Atos BOaaS repose sur un modèle de déploiement « zero touch » (sans intervention) ce qui signifie que les paramètres, configurations et applications sont provisionnés automatiquement et en toute sécurité sur les appareils. Les équipes techniques des clients peuvent ainsi configurer ou modifier des milliers d’appareils en périphérie distante du cloud. Atos BOaaS fournit un « App Market » qui permet aux clients de déployer des analyses et applications complexes en périphérie, telles que la maintenance prédictive pour éviter les interruptions ou une simple surveillance de la température ou des vibrations d’un équipement. La plateforme Computer Vision d’Atos est également disponible sur cet App Market, permettant aux clients d’exécuter des analyses basées sur l’IA ainsi que des scénarios destinés à leurs équipements de vidéosurveillance.

Atos BOaaS simplifie les opérations numériques complexes de sorte que des équipes de vente non formées techniquement pourront par exemple gérer des interventions sur site, aidées par les fonctions d’automatisation intégrées du système. Une fois le nouvel appareil installé aussi facilement que s’il s’agissait de brancher une lampe, les applications sont automatiquement déployées et les opérations commerciales débutent ou reprennent.

Dave Seybold, Directeur général d’Atos Amériques, a déclaré : « Atos BOaaS associe des technologies révolutionnaires qui réinventent le processus de gestion des opérations numériques en périphérie et en périphérie distante tout autant que les smartphones ont révolutionné les communications mobiles. Ensemble, nous libérons le potentiel de la 5G de manière sécurisée, rentable et sans aucune intervention physique. Nous modernisons les applications d’entreprise pour qu’elles soient agiles, mobiles et ancrées dans l’analyse, tout en réduisant les coûts et l’empreinte carbone des clients. »

Gil Shneorson, Vice-Président senior des solutions Edge chez Dell Technologies, a commenté : « Alors que les entreprises se transforment au plan numérique et que les applications et les infrastructures sont de plus en plus déployées dans le monde réel, le besoin d’expériences en temps réel et d’automatisation accélère la décentralisation de l’informatique. L’offre diversifiée de technologies et de services Edge de Dell, associée à des solutions partenaires telles qu’Atos Outcomes-as-a-Service, aide les entreprises à exploiter rapidement et en toute sécurité le plein potentiel de leurs données, de la périphérie au cloud, pour obtenir de meilleurs résultats opérationnels. »

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88







1 Sur la base de 2 visites d'assistance sur site, totalisant 80 miles par mois, avec un camion américain de taille moyenne datant de 2019, équipé d’une transmission automatique et d’un moteur à essence.





Pièce jointe