Bilia förvärvar en bildemonteringsverksamhet i Norge

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva 50,1 procent av aktierna i Bil1Din Holding AS som bedriver bildemonteringsverksamhet via Bil1Din AS. Verksamheten bedrivs i Mellan-Norge och har idag cirka 30 anställda.

Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 55 Mkr, med en rörelsemarginal om 1,7 procent. De nuvarande tre ägarna kommer att arbeta kvar i verksamheten, vilket är glädjande och något vi ser som mycket positivt. Köpeskillingen uppgår till 30 MNOK för 50,1 procent av aktierna i bolaget. Bilia har åtagit sig att köpa ytterligare 39,9 procent av aktierna i Bil1Din Holding AS fram till år 2032, av de nuvarande ägarna.

Tillträdet förväntas ske senast den 1 juni 2022.

Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar:

”Jag är glad att Bilia genom Bil1Din etablerar bildemonteringsverksamhet i Norge. Bildemonteringar är en viktig del i vår cirkulära affärsmodell, som bidrar till att återanvända begagnade bildelar i vår Serviceaffär och i en hållbar affärsmodell. Vi kommer framöver att etablera ytterligare en ny bildemonteringsverksamhet, samlokaliserad med en ny plåt- och lackverkstad på Røyken, för Stor-Oslo-marknaden i Norge.”

Frode Hebnes, VD Bilia Norge AS, kommenterar:

”Genom att förvärva en majoritetsandel i Bil1Din blir Bilia den första aktören i Norge att tydligt ta ett hållbarhetsansvar för bilen under hela dess livscykel, inklusive användande av begagnade delar. Detta tillsammans med vår Serviceaffär ger oss goda synergier både lönsamhetsmässigt och inte minst från ett hållbarhetsperspektiv. Projektet med att samlokalisera bildemontering med skadeverksamhet på Røyken blir ett nytt och spännande koncept för den norska marknaden.”

Anders Greftegreff, VD Bil1Din Holding AS, kommenterar:

”Efter tre generationer och snart 50 år inom bildemontering, gläder vi oss att bilbranschen ser de ekonomiska och miljömässiga möjligheterna som vår verksamhet representerar, som en del i den cirkulära ekonomin. Under de senaste åren har bildemontering i Norge utvecklats till att vara mer professionellt, och flera verkstäder och privatpersoner väljer numera återvunnet. Partnerskapet med Bilia ger en unik möjlighet till snabbare expansion och bättre möjlighet att påverka marknaden i Norge. Tillsammans ska vi producera och leverera hög kvalitet och ombesörja att återvunna bildelar blir en naturlig del av bilens liv.”

Göteborg den 5 maj 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

