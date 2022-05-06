AKWEL 2022年第1季度营业收入

English Chinese (Simplified)

2022年5月5日星期四

2022年第1季度营业收入

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家 AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 账户条件）2022 年第一季度合并营业收入为 2.458 亿欧元，相比 2021 年第一季度下滑 10.1%。

2022年第1季度合并销售额（1月1日至3月31日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2022 2021 变动 变动（固定业务范围和汇率）(*) 第1季度 245.8 273.3 -10.1 % -4.4 %

(*)固定业务范围和汇率

由于原材料和电子元件的供应问题，全球汽车市场继续受到厂商生产中断的影响。本季末，在乌克兰发生的事件又扩大了这种影响。在这种不利的情况下，AKWEL将业务活动的下滑幅度限制在了4.4%（固定业务范围和汇率），与全球汽车生产的趋势（-4.2%）相当。1

产品和功能业务营业收入下滑 9.0%，至 2.391 亿欧元。冷却业务下滑幅度有限（-4.0%），进气业务由于新增的市场份额，下滑亦不多（-3.5%）。相比之下，污染控制产品系列在本季下滑幅度更大（-12.9%）。模具的营业收入在经历非同寻常的几年后继续下降到 400 万欧元。

本季度仍然有限的投资水平、营运资金的明显改善、应付账款恢复正常以及应收账款的继续优化，帮助形成了 1980 万欧元的充裕自由现金流。

原材料和零部件供应困难将继续拖累厂商和设备供应商的组织和活动，而国际地缘政治的紧张局势更加剧了这种情况。此时，即使没有直接受到俄乌局势的影响，AKWEL 集团对年度预测仍持谨慎态度，现阶段预计业务活动将在 2022 年获得适度增长。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9,700名员工。













1 资料来源：S&P Global Mobility

Attachment