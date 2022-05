Rovio Entertainment Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 9.5.2022 klo 9.00

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019



Rovio Entertainment Oyj:n vuoden 2019 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 02.02.2022–19.04.2022 välisenä aikana merkitty yhteensä 158 841 Rovion osaketta. Optio-oikeuksilla 2019A on merkitty 2 500 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 6,92 ja 156 341 yhtiön uutta osaketta on merkitty hintaan 6,80. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, yhteensä 1 080 418,80 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Rovio Entertainment Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 82 260 044 osakkeeseen.



Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.5.2022. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.



Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.5.2022 alkaen.

