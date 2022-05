English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 09.05.2022

Share buy-back programme - week 18

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 249,277 830.77 207,092,850 02 May 2022 3,100 869.79 2,696,349 03 May 2022 3,300 867.37 2,862,321 04 May 2022 3,000 869.19 2,607,570 05 May 2022 4,000 856.06 3,424,240 06 May 2022 5,000 815.17 4,075,850 Total under the share buy-back programme 267,677 832.19 222,759,180

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

267,677 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 56 873 XCSE 20220502 9:08:13.292000 26 874 XCSE 20220502 9:11:51.325000 25 873 XCSE 20220502 9:12:17.192000 26 872 XCSE 20220502 9:12:26.389000 27 877 XCSE 20220502 9:16:25.572000 27 876 XCSE 20220502 9:18:02.347000 26 876 XCSE 20220502 9:21:00.834000 28 876 XCSE 20220502 9:22:02.901000 28 875 XCSE 20220502 9:22:02.924000 41 878 XCSE 20220502 9:37:55.152000 14 878 XCSE 20220502 9:37:55.152000 26 876 XCSE 20220502 9:38:18.096000 26 875 XCSE 20220502 9:42:57.035000 26 874 XCSE 20220502 9:42:57.061000 26 873 XCSE 20220502 9:48:54.045000 26 874 XCSE 20220502 9:51:33.471000 27 873 XCSE 20220502 9:57:09.894000 28 873 XCSE 20220502 9:57:14.408000 27 872 XCSE 20220502 9:57:18.331000 26 854 XCSE 20220502 9:58:36.164000 26 854 XCSE 20220502 9:58:36.186000 1 842 XCSE 20220502 10:00:52.245238 28 869 XCSE 20220502 10:09:27.055000 26 871 XCSE 20220502 10:13:53.585000 42 871 XCSE 20220502 10:29:53.153000 26 871 XCSE 20220502 10:30:13.457000 27 870 XCSE 20220502 10:33:24.443000 27 870 XCSE 20220502 10:35:44.463000 27 871 XCSE 20220502 10:42:56.113000 7 870 XCSE 20220502 10:48:00.045000 19 870 XCSE 20220502 10:48:00.045000 7 869 XCSE 20220502 10:51:07.297000 5 869 XCSE 20220502 10:51:07.297000 14 869 XCSE 20220502 10:51:07.297000 26 870 XCSE 20220502 10:55:57.404000 27 877 XCSE 20220502 11:23:37.154000 29 878 XCSE 20220502 11:24:09.719000 26 878 XCSE 20220502 11:29:31.450000 12 878 XCSE 20220502 11:37:26.340000 53 878 XCSE 20220502 11:37:26.340000 14 878 XCSE 20220502 11:37:26.349000 26 878 XCSE 20220502 11:37:26.349000 7 877 XCSE 20220502 11:37:26.369000 5 877 XCSE 20220502 11:37:26.369000 12 877 XCSE 20220502 11:37:26.389000 26 876 XCSE 20220502 11:41:10.490000 12 876 XCSE 20220502 12:06:59.027000 25 876 XCSE 20220502 12:09:37.518000 51 878 XCSE 20220502 12:29:40.110000 23 878 XCSE 20220502 12:29:40.110000 16 878 XCSE 20220502 12:31:48.157000 37 878 XCSE 20220502 12:31:48.174000 51 881 XCSE 20220502 12:34:29.415000 19 880 XCSE 20220502 12:34:30.157000 8 880 XCSE 20220502 12:34:30.177000 26 876 XCSE 20220502 12:42:34.853000 28 876 XCSE 20220502 12:42:39.191000 26 876 XCSE 20220502 12:48:28.949000 28 875 XCSE 20220502 12:58:57.780000 27 874 XCSE 20220502 13:09:50.053000 27 874 XCSE 20220502 13:09:50.053000 51 876 XCSE 20220502 13:11:16.481000 27 875 XCSE 20220502 13:11:16.868000 28 873 XCSE 20220502 13:13:20.531000 27 872 XCSE 20220502 13:16:27.072000 26 871 XCSE 20220502 13:16:57.286000 50 872 XCSE 20220502 13:33:56.412000 27 870 XCSE 20220502 13:34:15.691000 26 870 XCSE 20220502 13:34:15.691000 5 869 XCSE 20220502 13:34:18.186000 1 869 XCSE 20220502 13:34:18.186000 21 869 XCSE 20220502 13:34:18.186000 26 867 XCSE 20220502 13:39:05.655000 27 867 XCSE 20220502 13:48:27.223000 26 866 XCSE 20220502 13:55:37.437000 26 866 XCSE 20220502 13:55:37.437000 25 867 XCSE 20220502 14:12:27.752000 27 866 XCSE 20220502 14:14:08.845000 27 867 XCSE 20220502 14:19:00.644000 27 866 XCSE 20220502 14:20:03.884000 28 865 XCSE 20220502 14:20:03.908000 28 865 XCSE 20220502 14:20:03.938000 28 868 XCSE 20220502 14:20:53.790000 28 868 XCSE 20220502 14:21:02.643000 27 865 XCSE 20220502 14:25:54.312000 26 866 XCSE 20220502 14:29:36.223000 26 865 XCSE 20220502 14:36:43.696000 26 867 XCSE 20220502 14:46:54.817000 14 866 XCSE 20220502 14:48:46.190000 19 867 XCSE 20220502 14:48:46.190000 12 866 XCSE 20220502 15:02:36.408000 14 866 XCSE 20220502 15:02:36.408000 79 867 XCSE 20220502 15:20:34.038000 26 866 XCSE 20220502 15:23:54.616000 27 864 XCSE 20220502 15:27:57.710000 27 868 XCSE 20220502 15:30:35.449000 27 863 XCSE 20220502 15:33:41.202000 26 862 XCSE 20220502 15:36:07.661000 27 862 XCSE 20220502 15:40:09.284000 15 861 XCSE 20220502 15:41:27.872000 11 861 XCSE 20220502 15:41:27.889000 19 862 XCSE 20220502 15:45:11.047000 9 862 XCSE 20220502 15:45:11.047000 19 861 XCSE 20220502 15:45:12.588000 7 861 XCSE 20220502 15:45:12.588000 20 863 XCSE 20220502 15:51:38.795000 13 863 XCSE 20220502 15:59:51.062000 27 863 XCSE 20220502 15:59:51.062000 14 863 XCSE 20220502 15:59:51.062000 26 862 XCSE 20220502 16:00:13.190000 26 861 XCSE 20220502 16:05:59.943000 28 860 XCSE 20220502 16:06:10.192000 26 860 XCSE 20220502 16:06:19.117000 13 860 XCSE 20220502 16:06:50.174000 13 860 XCSE 20220502 16:06:50.174000 26 859 XCSE 20220502 16:09:17.318000 26 858 XCSE 20220502 16:09:26.574000 26 860 XCSE 20220502 16:11:22.620000 27 860 XCSE 20220502 16:16:09.095000 25 865 XCSE 20220502 16:31:48.639000 26 865 XCSE 20220502 16:32:43.037000 7 865 XCSE 20220502 16:33:52.039000 18 865 XCSE 20220502 16:33:52.039000 107 863 XCSE 20220502 16:43:32.998293 6 865 XCSE 20220503 9:00:37.778000 20 865 XCSE 20220503 9:00:37.801000 28 865 XCSE 20220503 9:05:30.809000 28 870 XCSE 20220503 9:11:02.285000 26 869 XCSE 20220503 9:11:30.632000 10 868 XCSE 20220503 9:11:30.656000 17 868 XCSE 20220503 9:11:30.656000 27 867 XCSE 20220503 9:13:30.513000 26 867 XCSE 20220503 9:15:04.752000 37 868 XCSE 20220503 9:26:41.266000 27 866 XCSE 20220503 9:27:40.762000 27 867 XCSE 20220503 9:35:26.473000 26 868 XCSE 20220503 9:39:51.255000 26 867 XCSE 20220503 9:45:29.461000 27 867 XCSE 20220503 9:46:04.844000 4 872 XCSE 20220503 10:00:24.687000 51 872 XCSE 20220503 10:00:24.687000 27 872 XCSE 20220503 10:00:24.687000 27 872 XCSE 20220503 10:00:24.687000 113 871 XCSE 20220503 10:00:24.711000 2 871 XCSE 20220503 10:00:24.714000 27 872 XCSE 20220503 10:07:46.506000 27 867 XCSE 20220503 10:14:48.880000 19 867 XCSE 20220503 10:18:04.265000 9 867 XCSE 20220503 10:18:04.265000 26 867 XCSE 20220503 10:19:17.261000 26 867 XCSE 20220503 10:22:09.755000 27 867 XCSE 20220503 10:26:15.327000 26 867 XCSE 20220503 10:29:11.953000 6 868 XCSE 20220503 10:35:10.607000 21 870 XCSE 20220503 10:54:11.377000 25 868 XCSE 20220503 11:00:00.556000 25 868 XCSE 20220503 11:01:20.393000 19 867 XCSE 20220503 11:01:25.390000 6 867 XCSE 20220503 11:01:25.390000 2 867 XCSE 20220503 11:01:25.390000 11 866 XCSE 20220503 11:05:35.009000 2 866 XCSE 20220503 11:07:24.767000 48 867 XCSE 20220503 11:25:44.538000 53 867 XCSE 20220503 11:30:02.265000 8 866 XCSE 20220503 11:45:11.952000 17 866 XCSE 20220503 11:54:31.060000 2 866 XCSE 20220503 11:54:48.980000 19 866 XCSE 20220503 11:56:17.652000 1 866 XCSE 20220503 11:58:04.386000 32 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 26 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 16 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 4 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 8 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 17 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 3 866 XCSE 20220503 11:59:19.270000 26 866 XCSE 20220503 12:07:18.110000 26 865 XCSE 20220503 12:07:43.241000 7 866 XCSE 20220503 12:18:17.432000 1 866 XCSE 20220503 12:18:56.214000 17 866 XCSE 20220503 12:20:08.436000 44 866 XCSE 20220503 12:20:08.436000 8 866 XCSE 20220503 12:20:08.436000 8 866 XCSE 20220503 12:20:08.436000 24 866 XCSE 20220503 12:20:08.480000 79 866 XCSE 20220503 12:20:10.808000 14 867 XCSE 20220503 12:23:25.753000 14 867 XCSE 20220503 12:23:32.037000 14 867 XCSE 20220503 12:23:32.037000 14 866 XCSE 20220503 12:23:50.893000 12 866 XCSE 20220503 12:23:50.893000 1 866 XCSE 20220503 12:26:47.933000 28 866 XCSE 20220503 12:26:47.934000 25 866 XCSE 20220503 12:26:47.934000 28 864 XCSE 20220503 12:43:15.847000 28 864 XCSE 20220503 13:09:14.630000 28 864 XCSE 20220503 13:09:14.630000 21 865 XCSE 20220503 13:09:14.635000 28 865 XCSE 20220503 13:09:14.635000 80 865 XCSE 20220503 13:42:07.192000 27 865 XCSE 20220503 13:52:34.463000 50 865 XCSE 20220503 13:59:42.430000 27 865 XCSE 20220503 13:59:42.430000 99 865 XCSE 20220503 14:03:39.532000 79 867 XCSE 20220503 14:18:47.502000 1 866 XCSE 20220503 14:28:37.367000 26 866 XCSE 20220503 14:28:37.367000 52 868 XCSE 20220503 14:41:07.274000 28 871 XCSE 20220503 14:51:24.176000 26 869 XCSE 20220503 15:01:36.436000 26 869 XCSE 20220503 15:05:47.831000 28 870 XCSE 20220503 15:07:45.111000 26 869 XCSE 20220503 15:07:59.223000 25 869 XCSE 20220503 15:14:15.257000 25 869 XCSE 20220503 15:17:31.853000 25 868 XCSE 20220503 15:17:45.063000 1 868 XCSE 20220503 15:19:52.468000 27 868 XCSE 20220503 15:19:52.468000 27 868 XCSE 20220503 15:23:10.965000 28 868 XCSE 20220503 15:23:10.989000 25 868 XCSE 20220503 15:30:44.933000 26 868 XCSE 20220503 15:30:44.933000 2 867 XCSE 20220503 15:38:10.619000 26 867 XCSE 20220503 15:38:10.619000 28 867 XCSE 20220503 15:38:10.619000 27 867 XCSE 20220503 15:38:10.619000 17 866 XCSE 20220503 15:38:10.654000 10 866 XCSE 20220503 15:38:10.654000 27 864 XCSE 20220503 15:45:03.645000 9 864 XCSE 20220503 15:49:56.443000 15 864 XCSE 20220503 15:49:56.443000 30 864 XCSE 20220503 15:49:56.443000 27 864 XCSE 20220503 15:49:56.533000 27 864 XCSE 20220503 15:51:09.494000 27 866 XCSE 20220503 15:56:50.756000 27 867 XCSE 20220503 16:07:14.063000 60 867 XCSE 20220503 16:08:48.128000 1 867 XCSE 20220503 16:08:48.128000 17 868 XCSE 20220503 16:11:11.537000 10 868 XCSE 20220503 16:11:11.537000 26 867 XCSE 20220503 16:11:16.597000 1 867 XCSE 20220503 16:11:16.597000 54 868 XCSE 20220503 16:16:12.803000 28 867 XCSE 20220503 16:17:19.379000 12 867 XCSE 20220503 16:18:20.524000 26 867 XCSE 20220503 16:19:38.040000 7 870 XCSE 20220503 16:32:05.360000 8 870 XCSE 20220503 16:32:05.360000 14 870 XCSE 20220503 16:32:05.402000 33 870 XCSE 20220503 16:32:05.471000 14 870 XCSE 20220503 16:32:05.512000 2 870 XCSE 20220503 16:32:05.623000 76 870 XCSE 20220503 16:32:09.203000 26 869 XCSE 20220503 16:34:31.870000 26 869 XCSE 20220503 16:34:31.870000 53 871 XCSE 20220503 16:39:05.934000 2 870 XCSE 20220503 16:42:06.031000 27 870 XCSE 20220503 16:42:06.031000 26 870 XCSE 20220503 16:42:06.031000 33 870 XCSE 20220503 16:42:06.054000 30 874 XCSE 20220504 9:05:08.601000 26 872 XCSE 20220504 9:08:08.150000 26 873 XCSE 20220504 9:11:28.973000 28 872 XCSE 20220504 9:12:53.035000 26 871 XCSE 20220504 9:14:29.539000 27 869 XCSE 20220504 9:16:15.507000 17 870 XCSE 20220504 9:19:07.793000 10 870 XCSE 20220504 9:19:07.793000 27 869 XCSE 20220504 9:30:50.421000 1 869 XCSE 20220504 9:30:50.438000 27 868 XCSE 20220504 9:33:15.518000 27 868 XCSE 20220504 9:38:30.628000 26 868 XCSE 20220504 9:38:30.628000 27 867 XCSE 20220504 9:38:52.212000 29 868 XCSE 20220504 10:03:18.399000 14 868 XCSE 20220504 10:03:19.627000 31 868 XCSE 20220504 10:03:19.627000 1 868 XCSE 20220504 10:03:21.394000 14 868 XCSE 20220504 10:04:44.700000 26 867 XCSE 20220504 10:06:19.661000 28 867 XCSE 20220504 10:06:19.661000 43 866 XCSE 20220504 10:06:19.684000 3 865 XCSE 20220504 10:07:16.655000 24 865 XCSE 20220504 10:07:16.655000 54 865 XCSE 20220504 10:09:24.997000 26 866 XCSE 20220504 10:20:08.498000 12 866 XCSE 20220504 10:31:14.836000 15 866 XCSE 20220504 10:31:14.836000 27 866 XCSE 20220504 10:31:14.836000 6 866 XCSE 20220504 10:40:57.139000 49 866 XCSE 20220504 10:40:57.139000 1 869 XCSE 20220504 10:51:18.128000 4 869 XCSE 20220504 10:51:18.128000 24 869 XCSE 20220504 10:56:24.800000 51 869 XCSE 20220504 11:03:20.257000 48 869 XCSE 20220504 11:03:36.483000 4 869 XCSE 20220504 11:03:36.483000 26 869 XCSE 20220504 11:07:36.399000 1 869 XCSE 20220504 11:07:36.399000 1 868 XCSE 20220504 11:21:01.146000 26 868 XCSE 20220504 11:21:01.146000 26 868 XCSE 20220504 11:21:01.146000 7 867 XCSE 20220504 11:30:51.728000 26 868 XCSE 20220504 11:44:24.652000 54 868 XCSE 20220504 12:00:45.042000 5 868 XCSE 20220504 12:16:08.457000 21 868 XCSE 20220504 12:16:08.457000 10 868 XCSE 20220504 12:17:00.189000 59 868 XCSE 20220504 12:38:04.700000 27 867 XCSE 20220504 13:04:46.579000 18 867 XCSE 20220504 13:06:24.824000 11 867 XCSE 20220504 13:06:24.824000 25 867 XCSE 20220504 13:06:24.824000 27 867 XCSE 20220504 13:06:24.824000 10 867 XCSE 20220504 13:13:18.854000 33 867 XCSE 20220504 13:13:18.854000 27 867 XCSE 20220504 13:13:18.854000 16 867 XCSE 20220504 13:13:18.854000 82 867 XCSE 20220504 13:14:53.789000 7 866 XCSE 20220504 13:15:01.725000 27 866 XCSE 20220504 13:26:13.039000 57 867 XCSE 20220504 13:29:48.648000 1 868 XCSE 20220504 13:36:30.173000 27 868 XCSE 20220504 13:37:03.093000 6 868 XCSE 20220504 13:47:03.079000 29 870 XCSE 20220504 14:04:08.474000 4 870 XCSE 20220504 14:04:08.474000 14 870 XCSE 20220504 14:04:08.474000 29 871 XCSE 20220504 14:12:19.819000 109 874 XCSE 20220504 14:16:27.378000 26 874 XCSE 20220504 14:16:27.424000 20 872 XCSE 20220504 14:18:08.489000 1 871 XCSE 20220504 14:22:02.048000 26 871 XCSE 20220504 14:24:09.028000 26 871 XCSE 20220504 14:24:09.028000 27 871 XCSE 20220504 14:24:09.028000 10 870 XCSE 20220504 14:36:09.216000 16 870 XCSE 20220504 14:36:09.233000 26 870 XCSE 20220504 14:36:09.233000 10 870 XCSE 20220504 14:36:09.240000 26 870 XCSE 20220504 14:40:10.649000 27 869 XCSE 20220504 14:45:44.793000 27 869 XCSE 20220504 14:45:44.793000 8 869 XCSE 20220504 14:47:29.690000 22 868 XCSE 20220504 14:47:57.763000 37 870 XCSE 20220504 14:59:05.565000 66 871 XCSE 20220504 15:13:21.117000 30 871 XCSE 20220504 15:13:21.117000 10 870 XCSE 20220504 15:23:54.528000 1 870 XCSE 20220504 15:25:56.089000 55 872 XCSE 20220504 15:38:22.733000 26 872 XCSE 20220504 15:38:22.733000 7 872 XCSE 20220504 15:38:22.753000 14 872 XCSE 20220504 15:38:22.753000 26 872 XCSE 20220504 15:40:35.487000 27 872 XCSE 20220504 15:41:59.107000 26 871 XCSE 20220504 15:52:17.356000 27 871 XCSE 20220504 15:52:17.356000 12 871 XCSE 20220504 15:53:03.910000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 26 870 XCSE 20220504 16:14:36.278000 103 870 XCSE 20220504 16:14:36.499000 20 870 XCSE 20220504 16:14:44.532000 7 870 XCSE 20220504 16:14:44.551000 26 870 XCSE 20220504 16:15:55.612000 5 869 XCSE 20220504 16:16:31.493000 60 870 XCSE 20220504 16:25:11.682000 45 870 XCSE 20220504 16:25:11.682000 30 871 XCSE 20220504 16:28:40.391000 27 870 XCSE 20220504 16:34:01.729000 26 870 XCSE 20220504 16:34:01.729000 27 868 XCSE 20220504 16:35:42.776000 99 868 XCSE 20220504 16:36:50.905862 20 869 XCSE 20220505 9:05:39.096000 32 869 XCSE 20220505 9:05:39.096000 26 870 XCSE 20220505 9:06:13.825000 28 871 XCSE 20220505 9:10:52.971000 7 870 XCSE 20220505 9:14:33.792000 21 870 XCSE 20220505 9:14:33.792000 27 870 XCSE 20220505 9:14:33.792000 7 869 XCSE 20220505 9:14:33.816000 21 869 XCSE 20220505 9:14:33.817000 28 864 XCSE 20220505 9:19:50.827000 55 861 XCSE 20220505 9:33:12.170000 3 858 XCSE 20220505 9:35:35.201000 4 859 XCSE 20220505 9:37:54.624000 26 859 XCSE 20220505 9:39:14.419000 25 859 XCSE 20220505 9:39:14.419000 27 858 XCSE 20220505 9:39:36.275000 3 859 XCSE 20220505 9:42:33.385000 23 859 XCSE 20220505 9:43:37.012000 3 859 XCSE 20220505 9:43:37.012000 26 861 XCSE 20220505 9:51:16.428000 47 861 XCSE 20220505 9:59:16.956000 6 861 XCSE 20220505 9:59:16.956000 18 859 XCSE 20220505 9:59:44.527000 35 863 XCSE 20220505 10:05:50.956000 28 861 XCSE 20220505 10:07:18.230000 27 861 XCSE 20220505 10:07:18.230000 52 861 XCSE 20220505 10:07:18.311000 12 860 XCSE 20220505 10:28:07.214000 26 860 XCSE 20220505 10:28:07.214000 14 860 XCSE 20220505 10:28:09.736000 26 860 XCSE 20220505 10:28:09.736000 12 860 XCSE 20220505 10:28:09.736000 54 860 XCSE 20220505 10:34:58.946000 28 860 XCSE 20220505 10:37:22.711000 27 860 XCSE 20220505 10:40:03.959000 28 860 XCSE 20220505 10:42:35.531000 27 860 XCSE 20220505 10:42:35.556000 27 854 XCSE 20220505 10:44:04.086000 26 860 XCSE 20220505 10:54:46.483000 27 861 XCSE 20220505 10:57:07.889000 1 860 XCSE 20220505 11:05:41.962000 8 860 XCSE 20220505 11:21:30.592000 20 860 XCSE 20220505 11:21:30.592000 18 860 XCSE 20220505 11:23:43.655000 8 863 XCSE 20220505 11:44:54.879000 9 863 XCSE 20220505 11:44:54.922000 60 863 XCSE 20220505 11:50:18.271000 23 863 XCSE 20220505 11:50:18.271000 8 861 XCSE 20220505 11:59:26.783000 13 861 XCSE 20220505 11:59:26.804000 29 863 XCSE 20220505 12:02:18.624000 26 863 XCSE 20220505 12:06:00.517000 12 862 XCSE 20220505 12:20:23.519000 18 864 XCSE 20220505 12:31:55.722000 9 864 XCSE 20220505 12:31:55.722000 9 864 XCSE 20220505 12:32:02.393000 18 864 XCSE 20220505 12:32:02.393000 46 864 XCSE 20220505 12:32:02.416000 14 865 XCSE 20220505 12:51:56.678000 33 865 XCSE 20220505 13:01:05.600000 35 865 XCSE 20220505 13:08:31.480000 14 864 XCSE 20220505 13:12:47.529000 13 864 XCSE 20220505 13:12:47.529000 14 863 XCSE 20220505 13:16:00.285000 1 863 XCSE 20220505 13:16:00.285000 14 863 XCSE 20220505 13:16:24.947000 1 863 XCSE 20220505 13:16:24.947000 11 863 XCSE 20220505 13:16:24.947000 26 863 XCSE 20220505 13:16:24.947000 40 863 XCSE 20220505 13:40:02.645000 28 862 XCSE 20220505 13:40:03.472000 27 862 XCSE 20220505 13:40:03.472000 52 862 XCSE 20220505 13:40:03.472000 1 861 XCSE 20220505 13:43:03.498000 26 861 XCSE 20220505 13:43:03.498000 10 861 XCSE 20220505 13:43:03.498000 40 861 XCSE 20220505 13:49:25.303000 13 861 XCSE 20220505 13:49:25.303000 4 860 XCSE 20220505 14:01:13.247000 12 860 XCSE 20220505 14:01:13.247000 10 860 XCSE 20220505 14:01:13.247000 5 860 XCSE 20220505 14:01:14.161000 21 860 XCSE 20220505 14:12:14.137000 26 860 XCSE 20220505 14:12:14.137000 5 860 XCSE 20220505 14:12:14.137000 37 860 XCSE 20220505 14:14:29.038000 14 860 XCSE 20220505 14:14:29.038000 51 860 XCSE 20220505 14:15:47.718000 54 860 XCSE 20220505 14:17:00.041000 26 860 XCSE 20220505 14:17:01.320000 2 860 XCSE 20220505 14:20:21.051000 13 860 XCSE 20220505 14:20:57.916000 11 860 XCSE 20220505 14:21:43.884000 26 860 XCSE 20220505 14:21:43.884000 15 860 XCSE 20220505 14:21:43.884000 14 860 XCSE 20220505 14:21:52.465000 14 860 XCSE 20220505 14:21:52.465000 27 858 XCSE 20220505 14:24:11.835000 82 857 XCSE 20220505 14:40:00.441000 27 856 XCSE 20220505 14:40:00.465000 27 855 XCSE 20220505 14:47:57.687000 26 855 XCSE 20220505 14:47:57.687000 26 855 XCSE 20220505 14:47:57.687000 11 854 XCSE 20220505 15:03:07.505000 27 854 XCSE 20220505 15:03:07.505000 27 854 XCSE 20220505 15:03:07.505000 27 854 XCSE 20220505 15:04:10.826000 28 852 XCSE 20220505 15:04:44.050000 18 850 XCSE 20220505 15:12:02.670000 8 850 XCSE 20220505 15:12:02.670000 25 850 XCSE 20220505 15:12:02.670000 11 852 XCSE 20220505 15:19:47.377000 16 852 XCSE 20220505 15:19:47.377000 26 854 XCSE 20220505 15:36:07.040000 44 854 XCSE 20220505 15:36:07.084000 25 854 XCSE 20220505 15:37:41.364000 26 854 XCSE 20220505 15:37:41.364000 20 854 XCSE 20220505 15:44:58.952000 6 854 XCSE 20220505 15:44:58.970000 5 855 XCSE 20220505 15:46:04.953000 23 855 XCSE 20220505 15:46:04.953000 5 855 XCSE 20220505 15:46:04.984000 26 855 XCSE 20220505 15:50:19.209000 42 854 XCSE 20220505 15:56:11.679000 13 854 XCSE 20220505 15:56:11.679000 54 854 XCSE 20220505 16:05:02.399000 52 854 XCSE 20220505 16:05:02.422000 27 853 XCSE 20220505 16:05:22.210000 26 851 XCSE 20220505 16:09:06.390000 27 849 XCSE 20220505 16:12:03.892000 28 848 XCSE 20220505 16:17:04.031000 27 848 XCSE 20220505 16:17:04.031000 26 850 XCSE 20220505 16:19:13.709000 3 850 XCSE 20220505 16:21:41.810000 24 850 XCSE 20220505 16:21:41.810000 28 850 XCSE 20220505 16:22:54.194000 26 848 XCSE 20220505 16:30:00.207000 26 846 XCSE 20220505 16:32:55.042000 26 845 XCSE 20220505 16:34:01.130000 60 845 XCSE 20220505 16:35:53.727000 2 845 XCSE 20220505 16:35:53.795000 1 845 XCSE 20220505 16:35:57.979000 60 845 XCSE 20220505 16:36:29.652000 14 845 XCSE 20220505 16:36:34.729000 26 845 XCSE 20220505 16:36:42.596000 26 845 XCSE 20220505 16:37:18.604000 1 844 XCSE 20220505 16:37:47.587000 27 844 XCSE 20220505 16:37:47.587000 26 844 XCSE 20220505 16:37:47.587000 108 847 XCSE 20220505 16:40:38.977000 4 847 XCSE 20220505 16:40:38.977000 16 847 XCSE 20220505 16:41:08.231000 6 847 XCSE 20220505 16:41:08.231000 5 847 XCSE 20220505 16:41:08.231000 10 847 XCSE 20220505 16:41:37.176000 15 847 XCSE 20220505 16:41:37.176000 23 847 XCSE 20220505 16:42:15.013000 2 847 XCSE 20220505 16:42:15.013000 25 847 XCSE 20220505 16:42:40.013000 13 847 XCSE 20220505 16:43:07.012000 12 847 XCSE 20220505 16:43:07.012000 2 847 XCSE 20220505 16:43:38.013000 14 847 XCSE 20220505 16:43:38.013000 9 847 XCSE 20220505 16:43:38.013000 26 847 XCSE 20220505 16:43:52.071000 15 847 XCSE 20220505 16:46:01.398000 29 847 XCSE 20220505 16:46:23.033000 7 847 XCSE 20220505 16:46:54.339000 15 847 XCSE 20220505 16:46:54.339000 29 847 XCSE 20220505 16:46:54.339000 22 846 XCSE 20220505 16:47:00.107000 8 846 XCSE 20220505 16:47:00.107000 15 846 XCSE 20220505 16:47:00.107000 2 845 XCSE 20220505 16:48:08.012000 51 845 XCSE 20220505 16:49:44.421000 60 845 XCSE 20220505 16:49:49.942000 20 845 XCSE 20220505 16:49:50.001000 3 845 XCSE 20220505 16:49:50.037000 23 845 XCSE 20220505 16:49:50.037000 1 845 XCSE 20220505 16:49:55.876000 7 845 XCSE 20220505 16:49:55.901000 19 845 XCSE 20220505 16:49:55.901000 25 835 XCSE 20220506 9:00:04.041000 24 831 XCSE 20220506 9:02:21.232000 24 831 XCSE 20220506 9:03:05.298000 15 835 XCSE 20220506 9:09:00.550000 21 835 XCSE 20220506 9:09:00.550000 25 835 XCSE 20220506 9:09:50.813000 25 834 XCSE 20220506 9:09:55.527000 49 835 XCSE 20220506 9:15:31.713000 50 835 XCSE 20220506 9:15:31.735000 23 833 XCSE 20220506 9:20:21.297000 25 833 XCSE 20220506 9:20:21.297000 2 833 XCSE 20220506 9:20:21.297000 48 831 XCSE 20220506 9:22:21.358000 24 831 XCSE 20220506 9:23:30.760000 12 829 XCSE 20220506 9:27:37.078000 50 829 XCSE 20220506 9:30:26.408000 24 824 XCSE 20220506 9:33:26.396000 24 823 XCSE 20220506 9:34:19.465000 11 823 XCSE 20220506 9:35:31.767000 25 820 XCSE 20220506 9:40:12.755000 6 819 XCSE 20220506 9:40:12.795000 50 821 XCSE 20220506 9:41:52.278000 50 822 XCSE 20220506 9:41:52.286000 20 824 XCSE 20220506 9:58:08.795000 24 825 XCSE 20220506 10:01:06.693000 24 825 XCSE 20220506 10:01:06.693000 50 830 XCSE 20220506 10:09:12.740000 50 829 XCSE 20220506 10:09:12.764000 25 829 XCSE 20220506 10:09:14.852000 50 830 XCSE 20220506 10:22:46.130000 40 830 XCSE 20220506 10:23:40.366000 7 830 XCSE 20220506 10:23:40.366000 24 828 XCSE 20220506 10:34:43.588000 24 828 XCSE 20220506 10:34:43.588000 24 828 XCSE 20220506 10:34:43.588000 24 829 XCSE 20220506 10:34:47.778000 1 829 XCSE 20220506 10:34:47.778000 9 828 XCSE 20220506 10:36:00.595000 25 828 XCSE 20220506 10:37:50.311000 24 823 XCSE 20220506 10:49:10.676000 24 823 XCSE 20220506 10:49:10.677000 24 823 XCSE 20220506 10:49:11.360000 1 823 XCSE 20220506 10:49:11.360000 24 821 XCSE 20220506 11:01:33.770000 10 821 XCSE 20220506 11:06:04.104000 10 820 XCSE 20220506 11:10:06.792000 5 820 XCSE 20220506 11:10:06.792000 14 820 XCSE 20220506 11:10:06.792000 21 820 XCSE 20220506 11:10:06.792000 50 819 XCSE 20220506 11:12:28.039000 24 818 XCSE 20220506 11:17:00.263000 17 816 XCSE 20220506 11:20:01.154000 16 814 XCSE 20220506 11:26:51.599000 32 814 XCSE 20220506 11:26:51.599000 25 815 XCSE 20220506 11:36:22.768000 22 814 XCSE 20220506 11:38:02.650000 2 815 XCSE 20220506 11:38:02.650000 10 814 XCSE 20220506 11:42:38.014000 40 814 XCSE 20220506 11:46:51.859000 30 815 XCSE 20220506 11:47:03.012000 20 815 XCSE 20220506 11:47:03.012000 24 814 XCSE 20220506 11:48:10.270000 1 814 XCSE 20220506 11:49:35.339000 23 814 XCSE 20220506 11:49:35.339000 41 814 XCSE 20220506 12:01:49.863000 7 814 XCSE 20220506 12:01:49.863000 3 814 XCSE 20220506 12:07:47.069283 85 814 XCSE 20220506 12:07:47.069283 12 814 XCSE 20220506 12:07:47.069283 13 814 XCSE 20220506 12:10:07.018000 20 815 XCSE 20220506 12:10:29.706524 30 815 XCSE 20220506 12:10:29.706551 9 816 XCSE 20220506 12:14:58.366000 15 816 XCSE 20220506 12:14:58.366000 18 816 XCSE 20220506 12:16:55.825000 8 815 XCSE 20220506 12:23:52.089000 26 818 XCSE 20220506 12:27:36.223000 24 817 XCSE 20220506 12:27:52.570000 8 816 XCSE 20220506 12:35:02.800000 41 816 XCSE 20220506 12:35:02.800000 20 816 XCSE 20220506 12:37:25.431000 53 816 XCSE 20220506 12:54:40.526000 45 815 XCSE 20220506 13:01:06.840000 28 815 XCSE 20220506 13:01:06.840000 2 815 XCSE 20220506 13:01:06.860000 26 815 XCSE 20220506 13:13:35.934000 25 815 XCSE 20220506 13:13:35.934000 25 815 XCSE 20220506 13:13:35.956000 41 815 XCSE 20220506 13:19:24.137000 10 815 XCSE 20220506 13:19:24.137000 16 814 XCSE 20220506 13:19:33.994000 3 814 XCSE 20220506 13:19:33.994000 24 814 XCSE 20220506 13:22:56.228000 24 813 XCSE 20220506 13:27:31.640000 50 812 XCSE 20220506 13:30:44.727891 124 812 XCSE 20220506 13:30:44.727895 22 812 XCSE 20220506 13:30:44.727918 54 812 XCSE 20220506 13:30:44.727948 6 812 XCSE 20220506 13:30:44.727966 44 812 XCSE 20220506 13:30:44.727984 18 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 19 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 21 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 56 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 13 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 13 811 XCSE 20220506 13:32:04.459434 12 811 XCSE 20220506 13:32:04.459491 24 810 XCSE 20220506 13:37:43.181000 25 810 XCSE 20220506 13:37:43.203000 21 811 XCSE 20220506 13:38:25.587000 24 811 XCSE 20220506 13:40:30.069000 24 810 XCSE 20220506 13:43:58.523000 17 810 XCSE 20220506 13:43:59.372000 24 810 XCSE 20220506 13:51:59.977000 25 810 XCSE 20220506 13:55:13.116000 23 810 XCSE 20220506 13:58:38.736000 24 810 XCSE 20220506 13:59:59.191000 71 810 XCSE 20220506 14:02:35.200000 30 810 XCSE 20220506 14:02:35.222000 22 811 XCSE 20220506 14:06:49.047000 2 811 XCSE 20220506 14:06:49.068000 2 810 XCSE 20220506 14:08:58.291000 22 810 XCSE 20220506 14:08:58.291000 24 812 XCSE 20220506 14:11:02.420000 24 812 XCSE 20220506 14:25:44.474000 25 812 XCSE 20220506 14:26:14.487000 1 815 XCSE 20220506 14:28:06.713000 25 818 XCSE 20220506 14:30:23.425000 25 817 XCSE 20220506 14:31:05.025000 22 815 XCSE 20220506 14:41:19.009000 2 815 XCSE 20220506 14:41:19.029000 24 815 XCSE 20220506 14:48:52.050000 24 814 XCSE 20220506 14:53:42.673000 25 814 XCSE 20220506 14:53:45.121000 23 813 XCSE 20220506 15:16:03.839000 24 813 XCSE 20220506 15:16:03.839000 23 813 XCSE 20220506 15:16:03.839000 60 813 XCSE 20220506 15:16:03.868000 11 813 XCSE 20220506 15:16:03.868000 1 812 XCSE 20220506 15:16:06.063000 75 812 XCSE 20220506 15:16:06.063000 47 811 XCSE 20220506 15:16:48.006000 26 811 XCSE 20220506 15:17:16.961000 18 811 XCSE 20220506 15:17:23.686000 3 811 XCSE 20220506 15:17:23.686000 3 811 XCSE 20220506 15:17:23.686000 50 812 XCSE 20220506 15:20:32.980000 25 813 XCSE 20220506 15:26:20.796000 24 813 XCSE 20220506 15:28:12.694000 6 813 XCSE 20220506 15:29:26.110000 18 813 XCSE 20220506 15:29:26.110000 10 813 XCSE 20220506 15:29:31.924000 24 812 XCSE 20220506 15:30:39.966000 25 811 XCSE 20220506 15:33:39.089000 26 811 XCSE 20220506 15:33:39.089000 25 811 XCSE 20220506 15:33:39.089000 24 811 XCSE 20220506 15:35:02.686000 23 811 XCSE 20220506 15:35:02.686000 23 810 XCSE 20220506 15:36:03.112000 2 810 XCSE 20220506 15:36:03.112000 14 810 XCSE 20220506 15:36:10.919000 8 809 XCSE 20220506 15:36:49.795000 16 809 XCSE 20220506 15:36:49.795000 5 811 XCSE 20220506 15:42:10.848000 47 811 XCSE 20220506 15:42:10.848000 17 811 XCSE 20220506 15:42:10.848000 25 810 XCSE 20220506 15:43:14.348000 25 810 XCSE 20220506 15:43:14.348000 5 809 XCSE 20220506 15:44:27.829000 24 809 XCSE 20220506 15:44:27.829000 19 809 XCSE 20220506 15:44:27.829000 6 808 XCSE 20220506 15:45:36.078000 19 808 XCSE 20220506 15:45:36.078000 24 807 XCSE 20220506 15:47:23.031000 27 808 XCSE 20220506 15:49:15.984000 26 807 XCSE 20220506 15:49:29.604000 25 806 XCSE 20220506 15:49:43.027000 24 806 XCSE 20220506 15:51:28.427000 38 806 XCSE 20220506 15:55:35.170000 24 806 XCSE 20220506 15:55:35.170000 11 806 XCSE 20220506 15:55:35.170000 27 806 XCSE 20220506 15:55:35.192000 27 806 XCSE 20220506 15:59:07.783000 25 805 XCSE 20220506 16:00:36.310000 24 805 XCSE 20220506 16:00:36.310000 1 805 XCSE 20220506 16:00:36.310000 1 804 XCSE 20220506 16:02:41.548000 23 804 XCSE 20220506 16:02:41.548000 24 804 XCSE 20220506 16:02:41.548000 42 806 XCSE 20220506 16:06:02.474000 7 806 XCSE 20220506 16:06:02.491000 25 807 XCSE 20220506 16:07:27.766000 25 806 XCSE 20220506 16:07:32.119000 24 805 XCSE 20220506 16:08:28.118000 24 803 XCSE 20220506 16:11:31.002000 24 803 XCSE 20220506 16:11:34.159000 24 803 XCSE 20220506 16:16:17.074000 26 803 XCSE 20220506 16:16:17.074000 24 802 XCSE 20220506 16:16:35.187000 22 804 XCSE 20220506 16:19:20.088000 27 804 XCSE 20220506 16:19:54.993000 1 803 XCSE 20220506 16:19:58.008000 23 803 XCSE 20220506 16:19:58.008000 24 803 XCSE 20220506 16:20:06.842000 25 803 XCSE 20220506 16:23:16.092000 23 804 XCSE 20220506 16:25:29.233000 42 805 XCSE 20220506 16:27:50.070000 12 805 XCSE 20220506 16:27:50.070000 23 805 XCSE 20220506 16:28:47.857000 4 805 XCSE 20220506 16:29:40.062000 4 805 XCSE 20220506 16:29:40.062000 24 805 XCSE 20220506 16:29:50.111000

Attachment