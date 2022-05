Opdateret Finanskalender for 2022

Selskabsmeddelelse nr. 31/2022 | 9. maj 2022

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser over for NASDAQ OMX Copenhagen A/S følger hermed en opdateret finanskalender 2022 for Danske Andelskassers Bank A/S.

Finanskalenderen er opdateret, for så vidt angår datoen for offentliggørelse af delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2022, som fremrykkes fra torsdag den 25. august til onsdag den 24. august 2022.

De øvrige datoer forbliver uændrede.

Finanskalenderen for resten af 2022 ser herefter ud som følger:

Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2022 24. maj 2022 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022 24. august 2022 Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2022 24. november 2022



Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Bankdirektør Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedhæftet fil