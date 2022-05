RCI Banque : COMMUNIQUÉ DE PRESSE: RCI BANK AND SERVICES DEVIENT MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, UNE MARQUE COMMERCIALE UNIQUE POUR RÉPONDRE À TOUS LES USAGES DE MOBILITÉ AUTOMOBILE

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 10 mai 2022





RCI BANK AND SERVICES DEVIENT MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,

UNE MARQUE COMMERCIALE UNIQUE POUR RÉPONDRE À TOUS LES USAGES DE MOBILITÉ AUTOMOBILE

A l’occasion du premier Capital Market Day de Mobilize, RCI Bank and Services annonce son changement de marque commerciale : Mobilize Financial Services.

Mobilize Financial Services sera la marque référente, partout dans le monde, pour répondre aux besoins de mobilité automobile liés aux nouveaux modes de vie des consommateurs.

En lien avec sa raison d’être de construire une mobilité durable pour tous, Mobilize Financial Services continuera de développer une gamme complète de services pour accélérer la transition vers de nouvelles mobilités plus vertes.

« Aujourd’hui, RCI Bank and Services franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités avec Mobilize en devenant Mobilize Financial Services, la marque référente pour tous les besoins de mobilité automobile basés sur l’usage. Nous allons capitaliser sur nos 100 ans d’expertise et notre niveau de satisfaction client, le plus élevé du secteur, afin de soutenir la croissance de Mobilize sur le segment des particuliers et des flottes. Ainsi, Mobilize Financial Services va accélérer dans la location opérationnelle, l’assurance et les paiements tout en facilitant l’accès à une mobilité plus verte et durable pour tous nos clients, en lien avec notre raison d’être. » déclare João Leandro, Directeur général de Mobilize Financial Services.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, UNE MARQUE COMMERCIALE UNIQUE, POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE MOBILIZE ET ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX MODES DE VIE DES CLIENTS





Dans un contexte de changements majeurs pour l’industrie automobile, le renforcement des liens entre Mobilize et Mobilize Financial Services permet d’accompagner la stratégie de Renault Group d’aller au-delà de l’industrie automobile, basée sur le modèle de « vehicle-as-a-service ».

Afin d’accompagner le développement de Mobilize, Mobilize Financial Services mettra à profit ses 100 ans d’expertise, sa performance commerciale et financière, ainsi que ses contacts réguliers avec plus de 4 millions de clients, dont la satisfaction est en constante augmentation1. Mobilize Financial Services proposera des services toujours plus innovants et des parcours digitaux qui permettront aux clients de réduire leur coût d’usage tout en ayant accès à une mobilité plus verte.

Mobilize Financial Services sera la marque de référence pour les clients des marques de Renault Group : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, à la recherche d’une gamme complète de services liés à l’usage automobile. Les clients de Nissan bénéficieront de la même qualité d’offres, proposées sous la marque Nissan Financial Services.

Le déploiement de la marque commerciale Mobilize Financial Services sera progressif dans les pays d’implantation du groupe, en débutant avec ses principaux marchés d’ici la fin de l’année 2022.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES VA ACCENTUER SON DÉVELOPPEMENT SUR LES SEGMENTS À FORT POTENTIEL DES PARTICULIERS ET DES FLOTTES

Ce changement de marque commerciale s’accompagne de 3 objectifs ambitieux afin de proposer à nos clients des offres adaptées à leur nouveaux usages, ainsi qu’à l'arrivée massive des véhicules électriques et véhicules connectés. Ainsi, Mobilize Financial Services financera plus de véhicules, sur des durées plus longues, tout en générant plus de valeur.

Développer des offres de location opérationnelle et d’abonnement automobile

Mobilize Financial Services va accélérer le déploiement d’offres de location longue durée dans ses pays principaux, en partenariat avec son réseau de concessionnaires. L’objectif de Mobilize Financial Services est de bénéficier de la croissance de plus de 80 %2 du marché de la location opérationnelle, et d’atteindre en 2030, une taille de flotte d’1 million de véhicules.

Mobilize Financial Services développera des nouvelles offres d’abonnement en s’appuyant sur les compétences de Bipi, société acquise en 2021, pour atteindre 200 000 abonnés en 2030 sur les principaux marchés européens.

Développer le segment des véhicules d’occasions en optimisant leur financement sur l’ensemble du cycle de vie

Dans le même temps, Mobilize Financial Services va accélérer son activité de financement des véhicules d'occasion en agissant sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et en proposant un parcours intégré incluant l’entretien, le recyclage et le remarketing. Mobilize Financial Services compte tripler le total de ses nouveaux financements de véhicules d’occasion pour atteindre 10 milliards d’euros en 2030.

Proposer des services disruptifs autour de l’assurance automobile et des paiements

Afin d’accompagner le passage de la propriété à l’usage, Mobilize Financial Services élargira sa gamme de services autour de deux domaines principaux : les assurances automobiles innovantes, en tirant parti de la connectivité des véhicules pour lancer des produits d'assurance basés sur l’usage ; et les paiements, avec la création de la filiale Mobilize Pay qui aura pour mission de concevoir un écosystème de paiements autour de la voiture. Mobilize Pay lancera une nouvelle carte de crédit écoresponsable développée avec Visa, également utilisable pour le chargement de véhicules électriques. Mobilize Financial Services ambitionne d’atteindre respectivement en 2030, 3,6 millions de contrats pour ses activités d’assurance automobile et 1 million pour ses activités de paiement.





À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur Twitter : @ Mobilize_FS







1 En 2021, le groupe a obtenu un niveau recommandation client record, avec un Net Promoter Score de + 53 points en hausse de 6 points par rapport à 2020, faisant de Mobilize Financial Services un benchmark sur le marché des captives automobiles et des banques.

2 Source : NV Market Evolution – Deloitte G5 Europe/RCI Bank and Services.

