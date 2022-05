MÅNEDLIG MÆNGDERAPPORT: FRAGT OP 5%, FORTSAT PASSAGEROPSVING

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 16 - 11. maj 2022

Færge – fragt: De samlede mængder i april 2022 var 5,4% højere end i 2021 drevet af højere mængder i forretningsenhederne Mediterranean og Channel.

Mængderne i Mediterraneans rutenetværk fortsatte med at stige understøttet af øget kapacitet. Channels mængder var en del højere end sidste år som følge af en positiv effekt fra en konkurrents suspendering af sejladser gennem det meste af måneden.

North Seas mængder var lidt lavere end i 2021, primært på grund af dokninger, der reducerede kapaciteten mellem Holland og Storbritannien. Krigen i Ukraine reducerede Baltic Seas mængder betydeligt sammenlignet med 2021, hovedsageligt mellem Tyskland og Litauen.

For de sidste 12 måneder 2022-21 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 2,6% til 43,4 mio. fra 42,2 mio. i 2021-20.

Færge - passager: Opsvinget i passagertal fortsatte i april med en tidobling til 337 tusind svarende til 70% af mængderne i april 2019, den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Passagertallene steg i alle regioner, inklusive en positiv effekt fra en konkurrents suspendering af sejladser på Den Engelske Kanal.

For de sidste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 1,4 mio. sammenlignet med 1,0 mio. i 2021-20 og 5,1 mio. i 2019. Sidstnævnte er det seneste hele år før Covid-19.

DFDS færgemængder

April Sidste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 2.395 3.589 3.784 5,4% 40.085 42.247 43.357 2,6% Passager 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 29 29 337 1066,8% 4.510 1.002 1.379 37,6%

DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for maj 2022 forventes offentliggjort 13. juni 2022 omkring kl 10.00.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Vedhæftet fil