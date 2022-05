EGIDE : Nomination de David HIEN à la direction du site de Bollène (Vaucluse, France).

English French

Bollène, le 11 mai 2022 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Nomination de David HIEN à la direction du site de Bollène

(Vaucluse, France).

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373) annonce la nomination de David HIEN à la direction de l’usine de Bollène.

David Hien était jusqu’alors directeur du développement commercial pour l ‘Europe et l’Asie. Il prend la suite d’Éric Delmas, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.

Cette nomination est effective depuis le 04 avril 2022.

Jim Collins, président-directeur général du Groupe Egide, commente : "Je remercie Eric pour sa contribution à la direction du Groupe en tant que Directeur général délégué et à la direction du site de Bollène. Depuis 2018, sous son impulsion, Egide SA a pris une nouvelle dimension. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans ses projets. Nous sommes heureux de la nomination de David Hien pour prendre sa suite à la direction du site de Bollène. David anime déjà en direct la force de vente, en plus de la partie Business Développement et stratégie qu’il a conservée. Avec la responsabilité complète du site de production de Bollène, il a maintenant toutes les cartes en mains pour concentrer les attentions et les énergies sur la satisfaction des clients et le développement de nouveaux partenariats technologiques.»

Biographie David HIEN

https://www.linkedin.com/in/davidhien/

David HIEN est ingénieur diplômé de l'ISEN (École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique). Expert senior en développement commercial et en marketing dans le domaine de l'électronique, il a travaillé pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi que pour Dekra en Espagne. Il rejoint le Groupe en mai 2021 en tant que Directeur du développement commercial pour l'Europe et l'Asie.

David HIEN reste basé à Bollène (Vaucluse – France).

A propos d’Egide – www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe