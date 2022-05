Shelley Potts est nommée au conseil de Rogers Sugar Inc.

English French

MONTRÉAL, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX : RSI) a le plaisir d'annoncer que Shelley Potts se joindra à son conseil d'administration à compter du 27 juin 2022.

Mme Potts est une ancienne présidente et chef de la direction de Nestlé Canada Inc., où elle a occupé un large éventail de postes de direction au cours d'une carrière de 28 années au sein du géant de l'alimentation et des boissons. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Wilfrid-Laurier, elle connaît très bien les environnements réglementés et possède une vaste expérience des milieux syndiqués et multinationaux.

Forte de son expérience de leadership à plusieurs niveaux dans l'industrie alimentaire, elle a été reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada par le Women's Executive Network en 2015, 2016 et 2018.

« La Société bénéficiera de la vaste expérience de Mme Potts dans le domaine des affaires et des conseils d'administration, ainsi que de sa perspective unique », a déclaré Dallas H. Ross, président du conseil de Rogers Sugar inc., qui a précisé qu’à la suite de cette dernière nomination, un tiers des membres du Conseil seront des femmes.

M. Ross a ensuite annoncé que William Maslechko quittera le conseil d'administration de RSI à compter du 27 juin 2022. M. Maslechko restera au conseil d'administration de Lantic inc., qui bénéficiera de ses judicieux conseils.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, la seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques incluant des marques privées.

