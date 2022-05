English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 12.05.2022

Share buy-back programme - week 19

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 267,677 832.19 222,759,180 09 May 2022 5,000 781.23 3,906,150 10 May 2022 5,000 772.83 3,864,150 11 May 2022 5,000 780.21 3,901,050 12 May 2022 6,000 766.18 4,597,080 Total under the share buy-back programme 288,677 828.01 239,027,610

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

288,677 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 25 802 XCSE 20220509 9:00:06.640000 25 795 XCSE 20220509 9:04:26.370000 25 795 XCSE 20220509 9:04:26.370000 24 794 XCSE 20220509 9:05:40.586000 25 791 XCSE 20220509 9:05:43.166000 24 791 XCSE 20220509 9:06:32.354000 24 791 XCSE 20220509 9:10:13.898000 25 793 XCSE 20220509 9:13:22.049000 12 792 XCSE 20220509 9:14:27.796000 23 793 XCSE 20220509 9:16:00.937000 24 791 XCSE 20220509 9:16:12.397000 24 790 XCSE 20220509 9:16:12.734000 22 789 XCSE 20220509 9:16:49.289000 3 789 XCSE 20220509 9:16:49.289000 24 788 XCSE 20220509 9:21:39.713000 24 788 XCSE 20220509 9:21:39.713000 15 786 XCSE 20220509 9:22:25.869000 10 786 XCSE 20220509 9:24:38.228000 10 786 XCSE 20220509 9:24:38.228000 5 786 XCSE 20220509 9:24:38.249000 8 787 XCSE 20220509 9:25:45.018000 40 787 XCSE 20220509 9:25:45.018000 24 789 XCSE 20220509 9:30:07.711000 45 790 XCSE 20220509 9:37:03.136000 5 790 XCSE 20220509 9:37:03.136000 47 790 XCSE 20220509 9:39:06.196000 24 789 XCSE 20220509 9:39:15.502000 25 789 XCSE 20220509 9:41:53.991000 19 789 XCSE 20220509 9:41:56.899000 5 789 XCSE 20220509 9:41:56.899000 25 789 XCSE 20220509 9:55:39.932000 26 789 XCSE 20220509 9:55:39.932000 26 789 XCSE 20220509 9:55:40.622000 25 789 XCSE 20220509 9:55:40.622000 1 789 XCSE 20220509 9:56:25.973000 24 789 XCSE 20220509 9:56:25.973000 24 789 XCSE 20220509 9:58:54.089000 2 789 XCSE 20220509 9:58:54.089000 22 789 XCSE 20220509 9:58:54.113000 2 789 XCSE 20220509 9:58:54.113000 24 785 XCSE 20220509 10:05:22.979000 23 785 XCSE 20220509 10:05:22.979000 13 782 XCSE 20220509 10:10:15.337000 26 782 XCSE 20220509 10:10:15.337000 48 785 XCSE 20220509 10:22:51.599000 49 784 XCSE 20220509 10:25:33.957000 25 784 XCSE 20220509 10:25:33.957000 26 786 XCSE 20220509 10:32:39.571000 25 785 XCSE 20220509 10:35:44.301000 24 784 XCSE 20220509 10:40:28.274000 24 788 XCSE 20220509 10:58:40.183000 24 788 XCSE 20220509 10:58:40.183000 24 788 XCSE 20220509 11:03:39.613000 23 788 XCSE 20220509 11:03:39.613000 24 788 XCSE 20220509 11:03:39.613000 74 788 XCSE 20220509 11:17:36.023000 70 788 XCSE 20220509 11:17:36.074000 23 788 XCSE 20220509 11:20:02.456000 24 788 XCSE 20220509 11:20:02.456000 1 787 XCSE 20220509 11:21:28.473000 24 787 XCSE 20220509 11:21:28.473000 25 782 XCSE 20220509 11:40:57.042000 20 783 XCSE 20220509 11:51:20.293000 17 783 XCSE 20220509 11:51:20.293000 5 783 XCSE 20220509 11:51:20.293000 30 786 XCSE 20220509 11:53:51.192000 8 786 XCSE 20220509 11:53:51.192000 34 786 XCSE 20220509 11:53:51.192000 47 786 XCSE 20220509 11:54:30.804000 50 786 XCSE 20220509 11:55:05.709000 25 786 XCSE 20220509 11:57:23.304000 24 787 XCSE 20220509 11:59:27.504000 73 788 XCSE 20220509 12:06:51.259000 24 786 XCSE 20220509 12:08:20.983000 51 786 XCSE 20220509 12:24:03.790000 44 785 XCSE 20220509 12:30:10.732000 6 785 XCSE 20220509 12:30:10.732000 25 785 XCSE 20220509 12:30:10.732000 25 784 XCSE 20220509 12:35:40.024000 50 784 XCSE 20220509 12:35:40.024000 15 780 XCSE 20220509 12:44:32.106000 9 780 XCSE 20220509 12:48:01.258000 23 780 XCSE 20220509 12:48:01.258000 2 780 XCSE 20220509 12:48:01.258000 13 780 XCSE 20220509 12:48:01.258000 48 780 XCSE 20220509 13:07:24.226000 23 780 XCSE 20220509 13:07:24.226000 48 781 XCSE 20220509 13:12:24.589000 25 782 XCSE 20220509 13:16:01.529000 73 782 XCSE 20220509 13:31:54.355000 48 782 XCSE 20220509 13:43:20.711000 50 782 XCSE 20220509 13:44:04.171000 2 784 XCSE 20220509 14:06:03.095000 45 784 XCSE 20220509 14:06:03.095000 3 782 XCSE 20220509 14:09:53.968000 47 782 XCSE 20220509 14:09:53.968000 6 781 XCSE 20220509 14:12:20.330000 17 781 XCSE 20220509 14:12:20.330000 24 782 XCSE 20220509 14:15:44.039000 24 782 XCSE 20220509 14:17:55.769000 25 781 XCSE 20220509 14:28:11.527000 25 781 XCSE 20220509 14:28:11.527000 25 781 XCSE 20220509 14:28:11.527000 25 781 XCSE 20220509 14:28:12.352000 24 777 XCSE 20220509 14:29:25.152000 24 777 XCSE 20220509 14:29:25.152000 24 777 XCSE 20220509 14:29:25.152000 47 775 XCSE 20220509 14:31:01.497000 4 781 XCSE 20220509 14:48:14.282000 25 781 XCSE 20220509 14:50:44.727000 50 781 XCSE 20220509 14:58:59.711000 25 780 XCSE 20220509 15:04:00.528000 8 780 XCSE 20220509 15:05:27.242000 17 780 XCSE 20220509 15:06:41.990000 8 780 XCSE 20220509 15:06:41.990000 24 780 XCSE 20220509 15:19:25.627000 25 779 XCSE 20220509 15:22:01.576000 24 779 XCSE 20220509 15:32:48.996000 24 778 XCSE 20220509 15:33:11.288000 25 778 XCSE 20220509 15:33:11.288000 25 779 XCSE 20220509 15:37:07.411000 23 778 XCSE 20220509 15:43:14.926000 25 778 XCSE 20220509 15:43:14.926000 31 778 XCSE 20220509 15:46:12.809000 20 778 XCSE 20220509 15:46:12.809000 20 778 XCSE 20220509 15:46:24.171000 10 777 XCSE 20220509 15:48:49.660000 20 777 XCSE 20220509 15:48:49.660000 30 777 XCSE 20220509 15:48:49.660000 15 777 XCSE 20220509 15:48:49.660000 19 777 XCSE 20220509 15:49:08.629000 15 779 XCSE 20220509 15:53:51.825000 60 779 XCSE 20220509 15:54:21.067000 2 779 XCSE 20220509 15:54:21.067000 16 778 XCSE 20220509 15:56:08.118000 31 778 XCSE 20220509 15:56:09.779000 23 778 XCSE 20220509 15:56:38.986000 25 778 XCSE 20220509 15:57:23.785000 24 778 XCSE 20220509 15:58:14.828000 1 777 XCSE 20220509 15:58:46.590000 60 778 XCSE 20220509 16:00:45.757000 23 778 XCSE 20220509 16:00:45.757000 25 777 XCSE 20220509 16:03:50.267000 25 777 XCSE 20220509 16:03:50.267000 48 777 XCSE 20220509 16:03:56.060000 47 777 XCSE 20220509 16:08:00.679000 23 777 XCSE 20220509 16:08:00.679000 51 777 XCSE 20220509 16:08:00.835000 50 776 XCSE 20220509 16:08:06.838000 14 776 XCSE 20220509 16:09:26.468000 23 776 XCSE 20220509 16:09:26.468000 25 775 XCSE 20220509 16:10:56.446000 24 775 XCSE 20220509 16:10:56.446000 24 775 XCSE 20220509 16:10:56.446000 24 775 XCSE 20220509 16:15:04.176000 25 775 XCSE 20220509 16:15:04.176000 47 775 XCSE 20220509 16:20:03.535000 43 775 XCSE 20220509 16:22:06.674000 30 775 XCSE 20220509 16:22:06.674000 70 775 XCSE 20220509 16:23:36.878000 50 775 XCSE 20220509 16:23:36.878000 11 774 XCSE 20220509 16:27:07.122000 12 774 XCSE 20220509 16:27:07.122000 20 774 XCSE 20220509 16:27:07.123000 31 774 XCSE 20220509 16:27:07.123000 25 774 XCSE 20220509 16:27:07.123000 75 774 XCSE 20220509 16:27:07.193000 19 774 XCSE 20220509 16:27:07.193000 13 774 XCSE 20220509 16:27:14.230000 24 773 XCSE 20220509 16:28:38.198000 23 773 XCSE 20220509 16:28:38.198000 23 772 XCSE 20220509 16:29:45.315000 1 772 XCSE 20220509 16:29:45.315000 23 772 XCSE 20220509 16:29:45.315000 24 772 XCSE 20220509 16:30:24.239000 33 772 XCSE 20220509 16:33:08.105000 3 772 XCSE 20220509 16:34:59.878000 6 772 XCSE 20220509 16:34:59.920000 2 772 XCSE 20220509 16:34:59.962000 1 772 XCSE 20220509 16:35:00.005000 1 772 XCSE 20220509 16:35:00.047000 8 772 XCSE 20220509 16:35:05.718000 36 772 XCSE 20220509 16:35:06.938000 23 771 XCSE 20220509 16:35:19.460000 24 771 XCSE 20220509 16:35:19.460000 15 772 XCSE 20220509 16:35:31.816000 10 772 XCSE 20220509 16:35:31.818000 60 773 XCSE 20220509 16:39:37.691000 39 773 XCSE 20220509 16:39:37.691000 25 772 XCSE 20220509 16:40:02.442000 10 772 XCSE 20220509 16:40:02.483000 25 771 XCSE 20220509 16:41:01.453000 49 771 XCSE 20220509 16:44:37.143000 84 771 XCSE 20220509 16:46:26.142352 24 772 XCSE 20220510 9:00:16.308000 24 771 XCSE 20220510 9:02:50.089000 24 771 XCSE 20220510 9:02:50.089000 24 770 XCSE 20220510 9:03:05.336000 24 769 XCSE 20220510 9:04:45.594000 37 771 XCSE 20220510 9:06:42.371367 60 772 XCSE 20220510 9:06:42.371367 37 772 XCSE 20220510 9:06:42.371367 29 772 XCSE 20220510 9:06:42.371367 50 772 XCSE 20220510 9:06:42.371367 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.371502 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.371586 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.371663 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.371743 5 772 XCSE 20220510 9:06:42.371821 5 772 XCSE 20220510 9:06:42.371876 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.388802 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.389755 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.389807 5 772 XCSE 20220510 9:06:42.390098 5 772 XCSE 20220510 9:06:42.390322 5 772 XCSE 20220510 9:06:42.390322 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.392076 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.392236 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.408296 32 772 XCSE 20220510 9:06:42.408328 10 772 XCSE 20220510 9:06:42.408350 50 771 XCSE 20220510 9:07:08.647213 6 771 XCSE 20220510 9:07:08.647213 50 773 XCSE 20220510 9:08:47.357181 50 773 XCSE 20220510 9:08:47.357346 5 773 XCSE 20220510 9:08:47.357346 14 773 XCSE 20220510 9:08:47.485006 36 773 XCSE 20220510 9:08:47.485027 36 773 XCSE 20220510 9:08:47.485029 36 773 XCSE 20220510 9:08:47.485039 17 773 XCSE 20220510 9:08:47.485061 26 769 XCSE 20220510 9:09:51.940000 25 768 XCSE 20220510 9:14:29.690000 45 769 XCSE 20220510 9:18:36.073000 19 769 XCSE 20220510 9:18:36.073000 23 770 XCSE 20220510 9:20:36.822000 11 773 XCSE 20220510 9:23:54.986000 50 772 XCSE 20220510 9:24:11.672000 8 771 XCSE 20220510 9:27:48.453000 17 771 XCSE 20220510 9:27:48.453000 30 771 XCSE 20220510 9:30:02.106000 47 770 XCSE 20220510 9:31:01.149000 47 769 XCSE 20220510 9:31:05.888000 26 768 XCSE 20220510 9:31:34.336000 20 767 XCSE 20220510 9:34:34.985000 4 767 XCSE 20220510 9:34:34.987000 51 769 XCSE 20220510 9:42:10.262000 25 769 XCSE 20220510 9:42:10.262000 24 768 XCSE 20220510 9:43:00.691000 25 768 XCSE 20220510 9:43:25.966000 26 767 XCSE 20220510 9:46:21.939000 20 767 XCSE 20220510 9:47:58.628000 26 766 XCSE 20220510 9:49:52.213000 24 765 XCSE 20220510 9:52:17.827000 25 767 XCSE 20220510 9:59:51.538000 49 767 XCSE 20220510 10:02:34.470000 25 766 XCSE 20220510 10:03:04.454000 25 765 XCSE 20220510 10:03:04.500000 11 764 XCSE 20220510 10:06:05.350000 14 764 XCSE 20220510 10:06:05.350000 4 763 XCSE 20220510 10:10:44.703000 48 767 XCSE 20220510 10:20:12.850000 25 768 XCSE 20220510 10:22:01.376000 11 768 XCSE 20220510 10:25:01.174000 37 768 XCSE 20220510 10:25:01.174000 5 770 XCSE 20220510 10:35:39.118000 19 770 XCSE 20220510 10:35:39.118000 22 772 XCSE 20220510 10:41:49.363000 1 772 XCSE 20220510 10:41:49.363000 48 770 XCSE 20220510 10:44:02.897000 68 771 XCSE 20220510 10:45:51.251000 8 771 XCSE 20220510 10:45:51.252000 48 771 XCSE 20220510 10:53:04.116000 47 770 XCSE 20220510 10:55:00.162000 24 769 XCSE 20220510 10:56:50.698000 25 769 XCSE 20220510 10:58:34.362000 24 769 XCSE 20220510 11:02:16.147000 94 770 XCSE 20220510 11:12:36.151000 24 769 XCSE 20220510 11:12:37.323000 24 770 XCSE 20220510 11:16:20.415000 24 769 XCSE 20220510 11:18:44.863000 26 768 XCSE 20220510 11:20:28.721000 25 768 XCSE 20220510 11:24:27.801000 7 767 XCSE 20220510 11:27:25.433000 35 772 XCSE 20220510 11:45:16.461000 15 772 XCSE 20220510 11:45:16.461000 49 772 XCSE 20220510 11:58:08.719000 24 772 XCSE 20220510 11:58:08.719000 32 772 XCSE 20220510 12:20:43.161000 18 772 XCSE 20220510 12:21:51.814000 25 772 XCSE 20220510 12:21:51.814000 32 772 XCSE 20220510 12:21:51.814000 75 773 XCSE 20220510 12:31:33.424000 66 772 XCSE 20220510 12:46:32.454000 7 772 XCSE 20220510 12:46:32.454000 13 772 XCSE 20220510 13:02:29.444000 38 772 XCSE 20220510 13:02:29.444000 4 773 XCSE 20220510 13:15:33.095000 22 773 XCSE 20220510 13:15:33.095000 21 773 XCSE 20220510 13:15:33.095000 6 771 XCSE 20220510 13:19:45.797000 12 773 XCSE 20220510 13:24:17.069000 18 773 XCSE 20220510 13:24:17.069000 17 775 XCSE 20220510 13:33:07.074000 23 775 XCSE 20220510 13:33:07.074000 72 776 XCSE 20220510 13:36:10.337000 21 776 XCSE 20220510 13:36:10.337000 48 775 XCSE 20220510 13:42:02.204000 19 774 XCSE 20220510 13:42:02.231000 20 772 XCSE 20220510 13:49:21.642000 71 773 XCSE 20220510 14:01:41.860000 69 774 XCSE 20220510 14:17:57.807000 25 774 XCSE 20220510 14:17:57.826000 7 774 XCSE 20220510 14:17:57.826000 25 774 XCSE 20220510 14:17:57.826000 50 774 XCSE 20220510 14:18:11.103000 24 773 XCSE 20220510 14:21:14.197000 64 776 XCSE 20220510 14:30:28.792000 7 776 XCSE 20220510 14:30:28.809000 25 777 XCSE 20220510 14:41:55.105000 25 777 XCSE 20220510 14:41:55.105000 24 780 XCSE 20220510 14:52:07.312000 23 780 XCSE 20220510 14:52:07.312000 24 779 XCSE 20220510 14:54:48.045000 47 777 XCSE 20220510 15:18:09.461000 23 777 XCSE 20220510 15:18:09.461000 23 777 XCSE 20220510 15:18:09.461000 97 779 XCSE 20220510 15:24:06.171000 5 780 XCSE 20220510 15:25:05.969000 23 780 XCSE 20220510 15:25:05.969000 25 780 XCSE 20220510 15:30:08.365000 30 779 XCSE 20220510 15:32:31.007000 72 779 XCSE 20220510 15:32:31.007000 15 778 XCSE 20220510 15:33:37.051000 9 778 XCSE 20220510 15:33:37.051000 23 778 XCSE 20220510 15:33:37.051000 47 777 XCSE 20220510 15:37:08.679000 38 777 XCSE 20220510 15:41:44.215000 2 776 XCSE 20220510 15:45:18.963000 23 776 XCSE 20220510 15:45:18.964000 23 776 XCSE 20220510 15:45:18.964000 23 776 XCSE 20220510 15:45:18.964000 28 775 XCSE 20220510 15:46:39.578000 25 775 XCSE 20220510 15:46:39.578000 26 775 XCSE 20220510 15:46:39.578000 23 775 XCSE 20220510 15:46:39.578000 25 775 XCSE 20220510 15:46:39.578000 25 775 XCSE 20220510 15:48:19.290000 25 775 XCSE 20220510 15:48:19.290000 24 775 XCSE 20220510 15:48:19.290000 24 775 XCSE 20220510 15:48:19.290000 46 776 XCSE 20220510 15:48:19.293000 16 776 XCSE 20220510 15:48:19.293000 5 779 XCSE 20220510 16:00:08.136000 3 779 XCSE 20220510 16:00:08.136000 23 779 XCSE 20220510 16:00:51.218000 72 777 XCSE 20220510 16:00:51.235000 24 776 XCSE 20220510 16:02:05.962000 26 776 XCSE 20220510 16:04:29.180000 24 777 XCSE 20220510 16:09:33.817000 25 776 XCSE 20220510 16:13:07.689000 24 777 XCSE 20220510 16:16:04.423000 25 775 XCSE 20220510 16:17:29.542000 25 775 XCSE 20220510 16:17:29.662000 25 775 XCSE 20220510 16:17:29.702000 25 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 15 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 25 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 24 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 25 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 10 774 XCSE 20220510 16:27:37.539000 24 775 XCSE 20220510 16:28:08.673000 24 775 XCSE 20220510 16:28:30.836000 24 775 XCSE 20220510 16:29:47.121000 23 775 XCSE 20220510 16:31:29.890000 51 774 XCSE 20220510 16:34:31.476000 53 775 XCSE 20220510 16:34:31.498000 25 773 XCSE 20220510 16:36:57.726000 25 773 XCSE 20220510 16:38:48.149000 24 771 XCSE 20220510 16:41:37.264000 16 772 XCSE 20220510 16:45:21.471061 45 773 XCSE 20220511 9:03:10.535000 24 771 XCSE 20220511 9:05:20.152000 45 774 XCSE 20220511 9:11:51.534000 9 775 XCSE 20220511 9:13:16.061000 38 775 XCSE 20220511 9:13:16.061000 60 775 XCSE 20220511 9:14:35.076000 7 775 XCSE 20220511 9:14:35.076000 1 775 XCSE 20220511 9:16:01.287000 21 775 XCSE 20220511 9:16:01.287000 2 773 XCSE 20220511 9:17:25.743000 20 773 XCSE 20220511 9:17:25.743000 24 772 XCSE 20220511 9:19:10.524000 26 772 XCSE 20220511 9:19:10.548000 47 776 XCSE 20220511 9:23:08.888000 31 774 XCSE 20220511 9:26:04.052000 17 774 XCSE 20220511 9:26:04.052000 31 773 XCSE 20220511 9:26:04.949000 14 773 XCSE 20220511 9:26:04.949000 49 772 XCSE 20220511 9:30:37.497000 24 771 XCSE 20220511 9:32:10.028000 23 771 XCSE 20220511 9:32:10.028000 13 778 XCSE 20220511 9:52:24.196000 42 779 XCSE 20220511 9:53:59.807000 78 779 XCSE 20220511 9:53:59.807000 7 778 XCSE 20220511 9:55:16.160000 60 778 XCSE 20220511 9:55:16.160000 5 778 XCSE 20220511 9:55:16.160000 63 777 XCSE 20220511 9:55:17.393000 46 775 XCSE 20220511 10:08:09.619000 7 776 XCSE 20220511 10:10:27.860000 30 776 XCSE 20220511 10:10:27.860000 24 776 XCSE 20220511 10:14:24.057000 45 777 XCSE 20220511 10:23:21.205000 60 778 XCSE 20220511 10:48:13.139000 26 778 XCSE 20220511 10:48:13.139000 60 778 XCSE 20220511 10:49:18.571000 35 781 XCSE 20220511 10:53:27.487000 93 781 XCSE 20220511 10:57:02.450000 93 780 XCSE 20220511 10:57:11.462000 11 782 XCSE 20220511 11:23:03.192000 27 782 XCSE 20220511 11:25:15.411000 1 782 XCSE 20220511 11:25:15.411000 45 782 XCSE 20220511 11:32:01.477000 11 782 XCSE 20220511 11:34:32.452000 17 783 XCSE 20220511 11:37:41.307000 18 783 XCSE 20220511 11:37:41.307000 1 783 XCSE 20220511 11:37:41.307000 69 781 XCSE 20220511 11:38:49.774000 23 782 XCSE 20220511 11:45:56.484000 23 782 XCSE 20220511 11:49:04.764000 8 782 XCSE 20220511 11:52:13.103000 15 782 XCSE 20220511 11:52:13.103000 1 782 XCSE 20220511 11:55:21.491000 1 782 XCSE 20220511 11:56:35.885000 26 782 XCSE 20220511 11:56:35.885000 4 782 XCSE 20220511 12:02:44.271000 60 782 XCSE 20220511 12:05:56.263000 6 782 XCSE 20220511 12:05:56.263000 68 780 XCSE 20220511 12:16:08.729000 32 783 XCSE 20220511 12:19:29.119000 50 784 XCSE 20220511 12:57:26.751000 40 784 XCSE 20220511 12:57:26.751000 45 784 XCSE 20220511 12:57:26.751000 45 784 XCSE 20220511 13:03:59.799000 60 784 XCSE 20220511 13:27:04.052000 45 784 XCSE 20220511 13:27:04.052000 1 785 XCSE 20220511 13:37:08.365000 31 787 XCSE 20220511 13:37:09.130000 45 786 XCSE 20220511 13:38:56.028000 2 786 XCSE 20220511 13:41:00.029000 45 785 XCSE 20220511 13:49:19.416000 46 784 XCSE 20220511 14:08:39.777000 23 784 XCSE 20220511 14:08:39.777000 20 784 XCSE 20220511 14:08:39.777000 3 784 XCSE 20220511 14:08:39.777000 41 785 XCSE 20220511 14:11:04.453000 2 785 XCSE 20220511 14:13:57.924000 21 785 XCSE 20220511 14:13:57.924000 20 785 XCSE 20220511 14:16:54.781000 4 785 XCSE 20220511 14:16:54.781000 23 785 XCSE 20220511 14:20:07.644000 48 783 XCSE 20220511 14:22:53.415000 24 783 XCSE 20220511 14:22:53.415000 1 784 XCSE 20220511 14:28:17.516000 92 783 XCSE 20220511 14:29:59.921000 97 782 XCSE 20220511 14:30:01.599000 47 781 XCSE 20220511 14:30:02.764000 24 780 XCSE 20220511 14:30:09.386000 23 778 XCSE 20220511 14:31:01.551000 23 778 XCSE 20220511 14:31:01.551000 23 778 XCSE 20220511 14:31:01.551000 69 777 XCSE 20220511 14:36:48.745000 15 776 XCSE 20220511 14:38:03.690000 70 776 XCSE 20220511 14:38:32.780000 48 774 XCSE 20220511 14:43:35.570000 26 773 XCSE 20220511 14:46:23.931000 24 773 XCSE 20220511 14:46:23.931000 23 773 XCSE 20220511 14:46:23.931000 21 773 XCSE 20220511 14:46:23.931000 97 770 XCSE 20220511 14:53:30.153000 23 770 XCSE 20220511 14:53:57.693000 24 770 XCSE 20220511 14:54:16.561000 24 770 XCSE 20220511 14:54:34.305000 23 770 XCSE 20220511 14:55:15.477000 47 772 XCSE 20220511 15:02:50.172000 5 772 XCSE 20220511 15:02:51.342000 4 772 XCSE 20220511 15:02:58.773000 5 772 XCSE 20220511 15:02:58.797000 36 772 XCSE 20220511 15:02:58.797000 4 772 XCSE 20220511 15:03:08.259000 20 772 XCSE 20220511 15:03:08.260000 23 773 XCSE 20220511 15:07:22.345000 23 773 XCSE 20220511 15:08:24.759000 8 773 XCSE 20220511 15:21:16.581000 1 773 XCSE 20220511 15:27:44.601000 48 776 XCSE 20220511 15:33:21.735000 40 775 XCSE 20220511 15:35:19.353000 8 775 XCSE 20220511 15:35:19.353000 69 778 XCSE 20220511 15:46:29.431000 46 780 XCSE 20220511 15:53:11.713000 24 780 XCSE 20220511 15:56:10.300000 46 784 XCSE 20220511 15:57:23.935000 49 783 XCSE 20220511 15:57:25.996000 45 783 XCSE 20220511 15:57:37.683000 24 783 XCSE 20220511 15:58:29.226000 70 783 XCSE 20220511 16:08:18.708000 45 784 XCSE 20220511 16:09:32.816000 26 784 XCSE 20220511 16:09:32.816000 45 784 XCSE 20220511 16:10:37.284000 48 784 XCSE 20220511 16:10:37.284000 19 784 XCSE 20220511 16:11:56.416000 3 784 XCSE 20220511 16:11:56.416000 6 784 XCSE 20220511 16:12:53.902000 16 784 XCSE 20220511 16:12:53.902000 23 783 XCSE 20220511 16:13:15.374000 2 783 XCSE 20220511 16:13:15.374000 30 785 XCSE 20220511 16:19:24.160000 16 785 XCSE 20220511 16:19:24.160000 3 786 XCSE 20220511 16:20:04.044000 60 787 XCSE 20220511 16:23:04.610000 16 786 XCSE 20220511 16:28:25.788000 25 786 XCSE 20220511 16:32:01.119000 4 786 XCSE 20220511 16:32:01.119000 23 786 XCSE 20220511 16:32:01.119000 22 786 XCSE 20220511 16:32:01.119000 16 786 XCSE 20220511 16:32:01.119000 45 786 XCSE 20220511 16:35:35.462000 60 786 XCSE 20220511 16:35:35.492000 1 786 XCSE 20220511 16:35:37.061000 4 786 XCSE 20220511 16:35:38.538000 10 786 XCSE 20220511 16:35:38.580000 10 786 XCSE 20220511 16:35:38.621000 10 786 XCSE 20220511 16:35:38.662000 8 786 XCSE 20220511 16:35:38.704000 49 786 XCSE 20220511 16:35:39.454000 31 788 XCSE 20220511 16:43:38.354000 15 788 XCSE 20220511 16:43:38.354000 51 788 XCSE 20220511 16:43:38.354000 47 788 XCSE 20220511 16:43:38.354000 253 787 XCSE 20220511 16:45:31.545359 24 787 XCSE 20220512 9:00:06.992000 4 770 XCSE 20220512 9:07:45.421000 20 770 XCSE 20220512 9:07:45.421000 23 770 XCSE 20220512 9:07:45.421000 23 771 XCSE 20220512 9:08:20.831000 24 770 XCSE 20220512 9:11:48.597000 24 770 XCSE 20220512 9:11:48.597000 23 769 XCSE 20220512 9:13:26.992000 19 769 XCSE 20220512 9:13:26.992000 1 769 XCSE 20220512 9:13:26.992000 4 769 XCSE 20220512 9:13:26.992000 45 772 XCSE 20220512 9:15:34.165000 23 772 XCSE 20220512 9:19:47.462000 22 772 XCSE 20220512 9:19:47.462000 25 771 XCSE 20220512 9:19:47.486000 24 770 XCSE 20220512 9:20:49.932000 25 767 XCSE 20220512 9:23:52.455000 60 771 XCSE 20220512 9:30:00.079000 23 769 XCSE 20220512 9:30:50.932000 22 769 XCSE 20220512 9:30:50.932000 22 769 XCSE 20220512 9:30:50.932000 25 768 XCSE 20220512 9:30:53.027000 23 767 XCSE 20220512 9:34:28.499000 13 767 XCSE 20220512 9:35:01.086000 24 768 XCSE 20220512 9:38:46.688000 23 768 XCSE 20220512 9:38:46.688000 1 767 XCSE 20220512 9:39:22.554000 23 767 XCSE 20220512 9:39:22.554000 47 774 XCSE 20220512 9:51:32.487000 47 774 XCSE 20220512 9:52:32.609000 1 773 XCSE 20220512 9:55:15.019000 24 773 XCSE 20220512 9:55:36.526000 10 772 XCSE 20220512 9:56:26.188000 4 773 XCSE 20220512 10:02:09.666000 43 773 XCSE 20220512 10:02:09.666000 47 770 XCSE 20220512 10:07:36.643000 6 773 XCSE 20220512 10:17:38.045000 32 772 XCSE 20220512 10:18:23.616000 15 772 XCSE 20220512 10:18:23.616000 47 771 XCSE 20220512 10:23:41.828000 39 772 XCSE 20220512 10:31:28.670000 39 772 XCSE 20220512 10:33:27.503000 33 772 XCSE 20220512 10:33:27.503000 24 772 XCSE 20220512 10:33:27.503000 25 771 XCSE 20220512 10:41:02.018000 68 771 XCSE 20220512 10:41:02.018000 11 770 XCSE 20220512 10:45:52.047000 10 770 XCSE 20220512 10:45:52.055000 24 770 XCSE 20220512 10:45:52.055000 45 769 XCSE 20220512 10:46:49.098000 22 769 XCSE 20220512 10:46:49.098000 67 769 XCSE 20220512 10:56:26.534000 6 769 XCSE 20220512 10:56:26.594000 18 769 XCSE 20220512 10:56:26.594000 24 768 XCSE 20220512 11:00:22.035000 19 767 XCSE 20220512 11:04:10.304000 4 767 XCSE 20220512 11:04:10.304000 23 765 XCSE 20220512 11:06:00.513000 24 764 XCSE 20220512 11:10:18.421000 9 764 XCSE 20220512 11:10:18.421000 14 764 XCSE 20220512 11:10:18.421000 16 762 XCSE 20220512 11:17:46.019000 92 763 XCSE 20220512 11:29:22.093000 23 763 XCSE 20220512 11:29:22.093000 25 763 XCSE 20220512 11:29:22.116000 67 763 XCSE 20220512 11:32:42.055000 22 764 XCSE 20220512 11:41:03.720000 23 764 XCSE 20220512 11:41:03.720000 3 767 XCSE 20220512 12:01:07.527000 15 767 XCSE 20220512 12:01:07.527000 23 767 XCSE 20220512 12:05:04.159000 1 767 XCSE 20220512 12:08:59.542000 14 767 XCSE 20220512 12:08:59.542000 7 767 XCSE 20220512 12:08:59.542000 4 767 XCSE 20220512 12:12:56.077000 19 767 XCSE 20220512 12:12:56.077000 45 765 XCSE 20220512 12:15:03.408000 46 764 XCSE 20220512 13:13:21.426000 23 764 XCSE 20220512 13:13:21.426000 28 766 XCSE 20220512 13:21:14.288000 10 766 XCSE 20220512 13:21:14.288000 25 766 XCSE 20220512 13:21:14.288000 16 766 XCSE 20220512 13:21:14.288000 143 766 XCSE 20220512 13:21:24.314000 46 766 XCSE 20220512 13:28:23.073000 61 767 XCSE 20220512 13:28:54.490000 7 767 XCSE 20220512 13:28:54.490000 25 767 XCSE 20220512 13:28:54.490000 3 767 XCSE 20220512 13:29:36.705000 3 767 XCSE 20220512 13:29:36.740000 3 767 XCSE 20220512 13:29:36.801000 40 767 XCSE 20220512 13:29:36.801000 4 766 XCSE 20220512 13:30:42.561000 41 766 XCSE 20220512 13:30:42.561000 47 765 XCSE 20220512 13:37:49.244000 46 764 XCSE 20220512 13:37:52.455000 47 764 XCSE 20220512 13:37:52.536000 47 764 XCSE 20220512 13:43:04.140000 45 763 XCSE 20220512 13:46:13.103000 45 761 XCSE 20220512 13:51:51.886000 3 761 XCSE 20220512 13:56:54.951000 45 761 XCSE 20220512 13:56:54.951000 48 760 XCSE 20220512 13:57:19.881000 24 760 XCSE 20220512 13:57:19.940000 13 759 XCSE 20220512 14:02:01.322000 8 758 XCSE 20220512 14:03:42.368000 72 760 XCSE 20220512 14:10:31.315000 46 760 XCSE 20220512 14:23:04.996000 1 760 XCSE 20220512 14:23:08.552000 68 762 XCSE 20220512 14:30:40.759000 3 762 XCSE 20220512 14:30:40.759000 23 762 XCSE 20220512 14:30:40.759000 48 761 XCSE 20220512 14:33:02.962000 25 761 XCSE 20220512 14:37:01.062000 23 763 XCSE 20220512 14:58:48.219000 23 763 XCSE 20220512 14:59:28.606000 47 763 XCSE 20220512 15:05:31.608000 36 763 XCSE 20220512 15:05:57.804000 23 763 XCSE 20220512 15:16:22.923000 49 765 XCSE 20220512 15:18:05.768000 25 766 XCSE 20220512 15:24:00.942000 49 765 XCSE 20220512 15:27:22.704000 24 765 XCSE 20220512 15:27:22.704000 71 767 XCSE 20220512 15:32:08.927000 56 768 XCSE 20220512 15:32:08.950000 35 768 XCSE 20220512 15:32:08.950000 73 766 XCSE 20220512 15:34:37.175000 23 765 XCSE 20220512 15:36:06.271000 23 765 XCSE 20220512 15:36:06.271000 22 765 XCSE 20220512 15:36:06.271000 22 765 XCSE 20220512 15:36:06.271000 68 765 XCSE 20220512 15:36:30.514000 9 765 XCSE 20220512 15:37:09.775000 38 765 XCSE 20220512 15:37:09.786000 23 765 XCSE 20220512 15:37:09.786000 9 765 XCSE 20220512 15:37:09.799000 24 764 XCSE 20220512 15:37:59.904000 24 764 XCSE 20220512 15:37:59.904000 25 763 XCSE 20220512 15:38:50.873000 19 763 XCSE 20220512 15:39:23.243000 24 763 XCSE 20220512 15:39:28.569000 24 762 XCSE 20220512 15:39:28.703000 71 762 XCSE 20220512 15:41:10.271000 50 765 XCSE 20220512 15:44:10.742000 15 766 XCSE 20220512 15:49:43.387000 53 766 XCSE 20220512 15:49:43.387000 15 765 XCSE 20220512 15:49:43.431000 8 765 XCSE 20220512 15:49:43.431000 46 768 XCSE 20220512 15:55:02.448000 24 767 XCSE 20220512 15:55:20.704000 24 766 XCSE 20220512 15:58:06.652000 24 768 XCSE 20220512 16:00:31.568000 50 765 XCSE 20220512 16:02:42.551311 599 765 XCSE 20220512 16:02:42.551311 50 766 XCSE 20220512 16:05:21.547070 950 766 XCSE 20220512 16:05:21.547070

Attachment