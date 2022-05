Nicox Annonce une Nouvelle Structure de Gouvernance

N ouvelle structure de gouvernance avec dissociation des fonctions de Directeur Général et de Président du C onseil d'administration

Andreas Segerros nommé Directeur Général de Nicox au 1 er juin 2022

Jean-François Labbé, administrateur de Nicox, deviendrait le futur Président du Conseil d’administration

Michele Garufi, co-fondateur, restera administrateur de Nicox 16 mai 2022 - diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son Conseil d'administration a décidé le 13 mai 2022 de nommer Andreas Segerros Directeur Général de Nicox à effet du 1er juin 2022 suite à sa décision de mettre fin au mandat de Michele Garufi, co-fondateur de Nicox et Président Directeur Général depuis sa création en 1996. Michele Garufi restera membre du Conseil d’administration.



Le Conseil a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration et propose de confier la présidence du Conseil d’administration à Jean-François Labbé, administrateur et Président du Comité d’audit. Cette nomination nécessite l'approbation d'une modification statutaire pour accroître la limite d'âge du Président du Conseil. Une résolution en ce sens sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la Société. Dans l’intervalle, le Conseil d'administration a nommé Michele Garufi, Président du Conseil d'administration par intérim, à compter du 1er juin 2022.



Michele Garufi, Président du Conseil d’administration de Nicox SA a déclaré “Ayant oeuvré depuis sa création pour construire l'une des sociétés européennes de R&D en ophtalmologie les plus prometteuses, je suis heureux que le Conseil d'administration ait pris la décision de confier la direction générale de Nicox à Andreas Segerros. Alors que le NCX 470 est dans sa dernière phase de développement, je suis très confiant qu'Andreas et toute l'équipe continueront de développer avec succès Nicox, acteur majeur de l’ophtalmologie. En tant que membre du Conseil d'administration, je soutiendrai Andreas et je lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle fonction. Je tiens à remercier chaleureusement tous mes collaborateurs, les membres du Conseil d'administration et tous nos partenaires qui durant les années de ma présidence ont largement contribué à faire de Nicox un leader dans son domaine thérapeutique.”



“La mise sur le marché de traitements ophtalmiques innovants a occupé une part importante de ma vie professionnelle, et reprendre cette mission avec Nicox est un honneur.” a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox SA “Avec son portefeuille de produits de valeur, le développement à un stade avancé du NCX 470, l’excellent travail et la vision d'une équipe talentueuse et passionnée, nous pouvons anticiper la mise sur le marché de médicaments pour traiter certaines des pathologies ophtalmiques les plus graves et répandues, et ainsi apporter potentiellement un bénéfice significatif pour la vie des patients.”



Andreas Segerros



Andreas Segerros a consacré la majeure partie de sa carrière à l'industrie pharmaceutique mondiale, exerçant des postes de direction, notamment en R&D, marketing et développement commercial aux États-Unis, en Europe et au Japon, en particulier au sein de Pharmacia, Pharmacia & Upjohn et Ferring, principalement dans la pharmacie spécialisée et particulièrement dans l’ophtalmologie. En qualité de responsable mondial de l'ophtalmologie chez Pharmacia, Andreas Segerros a lancé XALATAN (latanoprost) qui est devenu le premier médicament ophtalmique générant un milliard de dollars. Ses fonctions d’associé du groupe scandinave Sunstone Capital et de co-fondateur d’Eir Ventures lui ont apporté une expérience en capital-risque. Il a réalisé de nombreux investissements dans des entreprises prospères en Europe et aux États-Unis. Il est titulaire d’une maîtrise en chimie organique de l'Institut royal de technologie de Stockholm, en Suède, et d’un MBA en financement international de l'université d'Uppsala, en Suède.



Jean-Francois Labbé



Jean-François Labbé est administrateur de Nicox depuis juin 2010, Président du Comité d’audit depuis juillet 2013. Jean-François Labbé est le fondateur et a été le Président Directeur Général de SpePharm Holding BV, une société pharmaceutique spécialisée paneuropéenne. Avant de fonder SpePharm, Jean-François Labbé a été Président Directeur Général d’OTL Pharma de 2001 à 2004 et Chief Operating Officer de Prostrakan UK de 2004 à 2005. Il a effectué sa carrière dans l’industrie pharmaceutique chez Roussel-Uclaf à partir de 1974 puis chez Hoechst-Roussel et enfin HMR, où il a occupé différents postes de direction en Europe et aux Etats Unis, et dont il a été membre du comité exécutif jusqu’à sa fusion avec Aventis en 1999. Jean-François Labbé a obtenu un MBA de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris.