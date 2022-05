Un sondage Allstate révèle que 57 % des Canadiens interrogés veulent profiter de l'eau cet été malgré un accès plus restreint à la natation, aux leçons et à la formation pendant la pandémie

MARKHAM, Ontario, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de l'été, bon nombre de Canadiens profiteront du long week-end à venir pour rouvrir leurs chalets et leurs piscines. Cependant, une récente étude menée pour Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate ») suggère que les restrictions liées à la pandémie pourraient avoir eu un impact négatif sur les aptitudes à la natation et à la sécurité aquatique de nombreux Canadiens. Celle-ci a aussi révélé que près des trois quarts des répondants qui louent leur chalet ne comprennent pas bien leur protection d'assurance responsabilité civile. Allstate s'associe à la Société de sauvetage pour une quatrième année consécutive afin de fournir des conseils en matière de sécurité aquatique aux Québécois qui planifient de passer du temps près de l'eau cet été.

Le sondage Léger a révélé que 57 % des répondants canadiens ont l'intention de profiter de l'eau cet été. De ce nombre, 31 % ont affirmé qu'ils prévoient d’être près de l'eau dans un chalet loué ou appartenant à la famille ou à des amis. Les répondants âgés de 18 à 34 ans (65 %) et les ménages avec enfants (78 %) sont proportionnellement plus nombreux à vouloir passer du temps près de l'eau, selon l'enquête.

Même si le fait de se rafraîchir dans l'eau semble attrayant pour beaucoup, les données de l'enquête révèlent également que les aptitudes à la natation et les techniques de sécurité aquatique pourraient accuser un retard. Pour près d'un tiers des répondants canadiens (30 %), la pandémie a eu un impact négatif sur le temps consacré à l'apprentissage et au perfectionnement des techniques de sécurité aquatique. Cela s'explique par le fait qu'ils ont eu moins d'occasions de nager, qu'ils ont annulé ou manqué des cours de natation ou qu'ils ont pris une pause dans l'apprentissage des techniques et de la formation en sauvetage.

Selon le rapport 2020 sur la noyade de la Société de sauvetage, 67 % des noyades au Canada ont eu lieu dans des plans d'eau naturels. Ces chiffres soulignent la nécessité d'éduquer et de sensibiliser davantage le public à la sécurité aquatique, en particulier cet été où de nombreuses familles ont l'intention de passer du temps près de l'eau.

« Une propriété au bord de l'eau comporte des risques importants, surtout si c'est encore tout nouveau pour vous », mentionne Raynald Hawkins, directeur général à la Société de sauvetage du Québec. « Le printemps, et particulièrement la longue fin de semaine de mai, où de nombreuses personnes rouvrent leur chalet pour la saison, est un moment critique pour les noyades. Les dangers et les risques associés à l'eau sont toujours présents, il est donc essentiel d'établir des règles claires que tout le monde doit suivre. En somme, la sécurité aquatique nécessite une rééducation constante. »

Selon un rapport RE/MAX , 11 % des Canadiens étaient à la recherche d'une propriété récréative avant le début de la pandémie et le sont toujours, et 15 % des Canadiens qui n'étaient pas à la recherche d'une propriété récréative avant la pandémie le sont maintenant. De plus, 54 % des personnes qui prévoyaient d’acheter une propriété récréative au cours de la prochaine année en sont à leur premier achat.

« Pour plusieurs, posséder une propriété avec un accès à l'eau peut être un rêve, et certains propriétaires peuvent ressentir le besoin de la louer pour couvrir des coûts imprévus ou pour générer un revenu supplémentaire, mais ce choix s'accompagne de la responsabilité de fournir un environnement sécuritaire et agréable », prévient Patrizia D’Ignazio, directrice principale aux développement des affaires chez Allstate Assurance. Selon le sondage Léger, parmi les répondants qui possèdent un chalet et le louent, plus de la moitié (53 %) sont seulement un peu familiers avec leur protection d'assurance responsabilité civile et 21 % ne le sont pas du tout. Parmi les répondants qui louent leur piscine privée, plus de la moitié d'entre eux (58 %) connaissent assez bien leur protection d'assurance responsabilité civile, mais 18 % d'entre eux ne la connaissent pas.

« Les Canadiens ont tout intérêt à s'adresser à un agent d'assurance pour valider qu'ils disposent de la protection appropriée avant de décider de louer leur propriété », ajoute Mme D’Ignazio. « Par exemple, dans certaines provinces, les assureurs peuvent exiger l'ajout d'un avenant à une police, et dans d'autres régions, ils peuvent exiger une augmentation de leur protection de responsabilité civile. »

Conseils de sécurité aquatique

Voici quelques conseils en matière de sécurité aquatique, fournis par la Société de sauvetage , pour vous aider à vous protéger, vous et vos proches.

Pour les propriétaires de chalets et de piscines :

Limitez l'accès à l'eau lorsqu'elle est sans surveillance - S'il n'y a personne pour surveiller les nageurs, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité et à garder le contrôle de l'accès à la piscine ou aux plans d'eau naturels, comme les lacs, les rivières, les spas et même les pataugeoires.

Communiquez de façon claire les règles de location - Pour vous protéger et protéger les locataires, fournissez une liste de règles comprenant des mesures visant à limiter l'accès aux équipements aquatiques.

Pour les locataires :

Évitez de vous aventurer sur des plans d'eau inconnus - Certains cours d'eau peuvent sembler inoffensifs, mais de puissants courants, surtout au printemps, peuvent surprendre même les nageurs les plus expérimentés.

N'utilisez pas d'embarcation si vous n'êtes pas expérimenté et certifié - Si vous conduisez une embarcation motorisée, vous devez avoir votre carte de conducteur (CCEP) ou une autre preuve de compétence.

ou une autre preuve de compétence. Les règles de base en matière de sécurité s'appliquent toujours lorsque vous louez un chalet. Par exemple (mais sans s'y limiter) : portez votre veste de sauvetage sur une embarcation, restez sobre lorsque vous naviguez, ayez un sauveteur désigné (non distrait), apprenez à nager.

Pour plus de conseils sur la façon de profiter de l'eau en toute sécurité, consultez le blogue Conseils du quotidien d’Allstate .

À propos du sondage Léger

Léger a été mandatée par Allstate pour mener un sondage auprès des Canadiens afin de connaître leurs projets estivaux relatifs au temps passé près de l'eau, ainsi que leur connaissance de la protection offerte par leur assurance responsabilité civile dans différentes situations. Pour atteindre les objectifs de la recherche, un sondage Web a été réalisé du 8 au 11 avril 2022 auprès d'un échantillon de 1 538 Canadiens, âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour assurer un échantillon représentatif de la population, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la province, de l'éducation et de la présence d'enfants dans le ménage.

À propos de la Société de sauvetage, division du Québec

La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif qui a pour mission la prévention de la noyade et des blessures liées à l'eau grâce à ses programmes de formation, à l'éducation du public Water Smart®, aux services de gestion de la sécurité aquatique, à la recherche sur la noyade et au sauvetage sportif.

La Société de sauvetage, division du Québec, est appuyée par le Gouvernement du Québec, Éduc’alcool, Aquam, la Régie du bâtiment du Québec et Placements Sports. Pour plus d’information, consultez le site societedesauvetage.org.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Allstate s'engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour des conseils en matière de sécurité, visitez le https://blogue.allstate.ca/securite-aquatique-ete/

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

Benoit Girard

Capital-Image pour Allstate

514-824-0605

bgirard@capital-image.com

Raynald Hawkins

Directeur général

Société de Sauvetage, division du Québec

rhawkins@sauvetage.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ee25af8-5cc0-48df-9264-beac772a61ad