English Finnish

16:15 Lontoo, 18:15 Helsinki, 16.05.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Afarak Group Oyj:n operatiivinen johtaja Danko Koncar luopuu konsernin operatiivisen johtajan tehtävästä 31.5.2022 alkaen. Danko Koncar jatkaa konsernin palveluksessa Afarak Trading Ltd:n operatiivisena johtajana.

Yhtiö on hyvin kiitollinen Danko Koncarin arvokkaasta työstä ja sitoutumisesta, etenkin viimeisen kahden haasteellisen vuoden aikana.

Helsingissä, 16.05.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet