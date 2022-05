De nouveaux membres ont été choisis pour siéger au conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada

English French

TORONTO, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 13 mai, Habitat pour l’humanité Canada a tenu son assemblée générale annuelle, rassemblant les organisations locales d’Habitat pour l’humanité de partout au Canada pour élire sept membres au conseil d’administration national d’Habitat Canada.



M. Leland Corbett, Mme Christine Pacini et Mme Sharon Kuropatwa ont été admis au conseil d’administration national pour la première fois, tandis que Mme Corinna Mitchell-Beaudin, M. David Hooper, M. Medhi Nezarati et M. David Sauve ont tous été réélus. Les membres qui poursuivent leur mandat sont Mme Kathleen Flynn, Mme Susan Green, Mme Raelene Lee, Mme Brianna Nelson (membre d’office), M. John Newman, M. Brad Peters, M. Imran Thaver, M. Riccardo Trecroce et Mme Marie Claire Uwanyirigira.

« Notre objectif est d’offrir l’accès à une propriété abordable et des solutions de logement à davantage de personnes ayant besoin d’un logement. Les membres du conseil d’administration apportent une expertise inestimable dans des domaines clés, dont les services communautaires et sociaux, l’aménagement immobilier, les hypothèques, la gestion du risque et la gouvernance », explique Mme Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Notre plan stratégique d’une période de trois ans est ambitieux. Je suis ravie de constater que nous avons un conseil d’administration national solide pour contribuer à nos efforts visant à aider un plus grand nombre de personnes qui ont besoin d’un logement. »

Les nouveaux membres du conseil :

M. Leland Corbett : C’est par le programme de bénévolat international Global Village que M. Corbett, membre du conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité Sud de l’Alberta, a été initié au travail qu’accomplit Habitat. Outre le bénévolat qu’il fait auprès d’Habitat, il est un associé au cabinet d’avocats Stikeman Elliott s.r.l. où il a eu l’occasion d’exercer dans les domaines de la finance d’entreprise, de la gouvernance, des fusions et des acquisitions, et de l’investissement en capital depuis plus de 28 ans. M. Corbett est également membre du conseil d’administration de la Kiwetinohk Energy Corp.

Mme Sharon Kuropatwa : Mme Kuropatwa est originaire du Manitoba et détient plus de 30 ans d’expérience dans le milieu universitaire et gouvernemental et dans les organismes sans but lucratif et les services de santé. Son travail est axé sur la violence contre les femmes, sur la santé mentale et les dépendances, sur l’intégration des services de santé et sociaux, et sur l’hébergement et l’itinérance. C’est le principe selon lequel le logement constitue un droit de la personne qui guide le travail qu’elle accomplit depuis 15 ans, accompagné d’un intérêt particulier pour le logement en tant que principal facteur déterminant de la santé. Son travail comprend la création des programmes de Logement d’abord et des équipes mobiles de promotion de la santé dans la rue.

Mme Christine Pacini : Œuvrant principalement dans le secteur public et dans les organisations à but non lucratif, Mme Pacini possède plus de 35 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la recherche et des politiques du logement, dans la consultation en gestion et dans l’ameublement immobilier à vocation sociale. Elle est cofondatrice et associée de SHS Consulting, une société de conseils se spécialisant dans le secteur du logement. Mme Pacini a siégé au conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité Grand Toronto pendant 10 ans, y compris à titre de présidente.

Habitat Canada souhaite remercier Mme Rubina Havlin, Mme Jacqueline Kost, M. Alfred Nikolai et M. Greg Stewart de leur service au sein du conseil d’administration national et de leur engagement envers la vision d’Habitat pour l’humanité visant à soutenir un monde où chacun possède un lieu de vie à la fois sécuritaire et décent. Pour consulter la liste complète du conseil d’administration national d’Habitat Canada et ses rôles, veuillez visiter habitat.ca/fr/about-us/our-team.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 49 organismes locaux affiliés travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une fondation solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, consultez le site www.habitat.ca/fr.

Pour plus d’information :

Sarah Austin

Directrice des communications

Habitat pour l’humanité Canada

Courriel : saustin@habitat.ca

Cellulaire : (437) 241-6974