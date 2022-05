Midland et Probe débutent un important programme de forage sur La Peltrie à l’est du gîte de Lower Detour Zone 58N

English French

MONTRÉAL, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat avec Probe Metals Inc. (« Probe »), a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme de forage de plus de 3 125 mètres sur de nouvelles cibles prioritaires sur le projet La Peltrie.



Ce projet, détenu à 100 % par Midland et qui est sujet à une entente d’option depuis juillet 2020 avec Probe (voir le communiqué de presse de Midland du 9 juillet 2020), est situé le long de la faille Lower Detour à environ 25 kilomètres au sud-est de la Zone 58N qui est détenue par Mines Agnico Eagle Limitée.

Faits saillants :

Nouvelles cibles de forage identifiées – Cibles géologiques, géophysiques et géochimiques

Programme de plus de 3 125 mètres de forage ; 9 cibles de forage

Cibles à proximité de la faille régionale Lower Detour

Début du forage (2 foreuses héliportées) à la fin mai

Nouvelles cibles de forage prioritaires à proximité de la faille Lower Detour

Depuis le début de l’entente d’option pour la propriété La Peltrie à l’été 2020, Probe a couvert l’ensemble de la propriété avec un levé de biogéochimie systématique et a également complété plusieurs petites grilles de polarisation provoquée afin de couvrir les meilleures anomalies aurifères. Ces travaux ont permis d’identifier neuf (9) nouvelles cibles de forage prioritaires qui seront testées avec ce premier programme de forage de 3 125 mètres débutant à la fin mai. Les travaux ont aussi permis d’identifier plus d’une vingtaine de cibles additionnelles qui seront réévaluées à la lumière des résultats de cette première phase de forage.

La propriété La Peltrie est localisée à environ 25 kilomètres au sud-est de la zone aurifère à haute teneur de la Zone 58N de Lower Detour détenue par Mines Agnico Eagle Limitée et qui contient des ressources indiquées de 2,87 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (534,300 oz Au) et des ressources présumées de 0,97 millions de tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (136,100 oz Au) (Source : Rapport NI 43-101 de Kirkland Lake Gold avec date effective au 31 décembre 2020). Elle est également située à proximité du gîte B26 détenu par SOQUEM et qui contient des ressources indiquées de 6,97 millions de tonnes titrant 1,32 % Cu, 1,80 % Zn, 0,60 g/t Au et 43,0 g/t Ag et des ressources présumées de 4,41 millions de tonnes titrant 2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,07 g/t Au et 9,0 g/t Ag (Source : Rapport NI 43-101 de SGS préparé pour SOQUEM effectif le 31 janvier 2018). La propriété La Peltrie est aussi située à 25 kilomètres au nord-ouest de l’ancienne mine Selbaie qui a produit historiquement 56,5 millions de tonnes à des teneurs de 1,9 % Zn, 0,9 % Cu, 38,0 g/t Ag et 0,6 g/t Au.

Mise en garde :

Les minéralisations retrouvées à Zone 58N et B26 peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet La Peltrie de Midland/Probe décrites dans ce communiqué.

Termes de l’Entente

Probe a l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la propriété La Peltrie sur une période de quatre (4) ans en contrepartie des termes suivants :

Des paiements en espèces totalisant 400 000 $ (deux paiements pour un total de 105 000$ ont été complétés par l’émission de 70 423 actions ordinaires de Probe).; et



Des dépenses d’exploration totalisant 3 500 000 $ (incluant un engagement ferme de 500 000 $ durant la première année qui a été complété).



Suite à l’exercice de cette première option de 50 %, Probe aura l’option d’augmenter sa participation à 65 % (Deuxième Option) sur une période de deux ans en contrepartie de dépenses d’exploration ou un paiement en espèces de 5 000 000 $.

À propos de Probe

Probe est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec où la Société a défini un inventaire de plusieurs millions d’onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 millions $, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 10,4 % dans la Société.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca7a7ed4-018b-4bbc-b20f-d04716b132a0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28847f5b-ea30-43ff-8bf4-7801484c9413