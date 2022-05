Le rapport annuel 2021 d’AgriRÉCUP montre une augmentation substantielle du recyclage des matériaux agricoles

English French

ETOBICOKE, Ontario, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a publié aujourd’hui son rapport annuel 2021. Il documente les résultats complets de ses programmes permanents et de ses projets pilotes. Tous sont conçus et exploités pour aider les agriculteurs canadiens à gérer les produits et les emballages agricoles en plastique.

Les résultats de 2021 révèlent qu’AgriRÉCUP a constaté une croissance substantielle des chiffres de collecte de matériaux qu’elle collecte pour le recyclage et l’élimination responsable à travers le pays. Cela suggère que plus d’agriculteurs utilisent ses services et rapportent plus de matériaux. Par exemple, le nombre de petits bidons en plastique pour pesticides et fertilisants a augmenté d’environ 700 000 pour atteindre 6,2 millions de contenants collectés pour le recyclage. Ce total indique une augmentation de 12,5 % par rapport à l’année précédente.

Souvent appelés les « boîtes bleues » des agriculteurs, les programmes d’AgriRÉCUP comprennent le recyclage des plastiques agricoles suivants, arrivés à la fin de leur vie utile : grands et petits contenants (pesticides, fertilisants), sacs-silos à grains, ficelles de presses à balles. Certains de ses projets pilotes testent la collecte de l’enrubannage des balles et de l’ensilage. Cette pellicule utilisée dans tout le Canada sert à emballer le foin et à couvrir l’ensilage utilisé dans l’alimentation du bétail. En outre, AgriRÉCUP gère des programmes de collecte des pesticides dont on ne veut plus et des médicaments pour bétail périmés. AgriRÉCUP se charge de les éliminer de façon responsable. Dans l’est du Canada, AgriRÉCUP procède à la cueillette des sacs de semences et de pesticides. S’y ajoutent, au Québec, les sacs de fertilisants. Tous font l’objet d’une élimination selon les règles de l’art. Dans les Prairies, AgriRÉCUP gère aussi des projets pilotes pour recycler ces matériaux.

Dans un rapport aux membres d’AgriRÉCUP, le président du conseil d’administration Boyd Bergstrom joint sa voix à celle de Barry Friesen, directeur général de l’organisation, pour déclarer : « Sans exception, les agriculteurs canadiens ont répondu à tous les programmes et projets pilotes, retournant plus de matériaux pour le recyclage que jamais auparavant.

Nous levons notre chapeau aux agriculteurs qui, au milieu d’une autre année difficile, toujours aux prises avec la pandémie, ont continué à faire preuve de fierté à l’égard de leurs exploitations. Ils ont trouvé les moyens de recycler les plastiques agricoles. Ils se sont assurés d’une gestion responsable des pesticides dont ils ne voulaient plus, des médicaments périmés et obsolètes pour la santé des animaux de ferme, ainsi que des sacs vides de semences et de pesticides. »

L’année 2021 a vu la mise en œuvre d’une série de projets pilotes à travers le Canada. Ils génèrent des données essentielles permettant de trouver les moyens les plus efficaces et rentables de collecter, transporter et recycler les plastiques agricoles les plus difficiles à gérer. Les matériaux collectés dans le cadre des projets pilotes servent aussi à concevoir une méthodologie de recyclage et des applications avec contenu recyclé. Le but consiste à trouver de nouveaux marchés finaux et de nouvelles utilisations pour les matériaux agricoles recyclés.

AgriRÉCUP collecte les déchets agricoles par l’intermédiaire de plus de 1 500 sites de collecte pour recyclage à travers le Canada. Ses programmes gardent ces matériaux de valeur hors de l’environnement et des sites d’enfouissement. AgriRÉCUP les réinsère dans l’économie circulaire.

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. Les membres d’AgriRÉCUP financent ses activités. Tous font partie des secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et de l’industrie des plastiques agricoles. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).





