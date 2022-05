Teavitus seotud isikuga sõlmitud tehingu kohta

English Estonian

Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast seotud osapoolega sõlmitud tehingust.

Baltika ning Baltika aktsionär, KJK Fund SICAV-SIF, on sõlminud laenulepingu kehtivusega alates 15.05.2022, mille alusel annab KJK Fund SICAV-SIF Baltikale laenu põhisummaga 300 000 eurot täiendavate digitaliseerimise investeerimisprotsesside rahastamiseks, mis valmivad 2022. aasta teises pooles. Eelpool nimetatud laenule ei rakendu intress ning laen on antud tagatisteta. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 2024. aasta detsembris.

Kuna KJK Fund SICAV-SIF omab Baltikas olulist osalust ning KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Baltika nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes.

Flavio Perini



Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com