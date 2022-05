French English

BIC ANNONCE SES OBJECTIFS DE RÉDUCTION

DES GAZ A EFFETS DE SERRE (GES)

Pour les 3 scopes, ambition de réduction des GES à long terme en ligne avec l’Accord de Paris

D’ici à 2030, les émissions de Scope 1 et Scope 2 seront en ligne avec les recommandations de l’Accord de Paris1

BIC s’engage à réduire de 5 % ses émissions de GES de scope 3 d’ici à 2030, dont -30 % pour la division Flame for Life1

Redéfinir et accélérer l’engagement historique en faveur du développement durable afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique tout en faisant de la réduction des émissions de GES un élément clé de la stratégie à long terme de BIC.

Une nouvelle étape dans les engagements environnementaux, sociaux et sociétaux du programme de Développement Durable BIC 2025 Writing the Future Together (WTFT).

Complète les engagements de réduction d’utilisation de plastique vierge pris en 2020.

Pour les scopes 1 et 2, poursuite des efforts déjà engagés en matière de réduction de la consommation d'énergie et de recours à des sources alternatives de carburant

50% de réduction du scope 1

100% de réduction du scope 2

Réduction de 30% des émissions de GES de scope 32 de la division Flame for Life, fer de lance des ambitions et des actions des autres divisions.

Pilote de la mise en œuvre de la feuille de route du groupe, Flame for life atteindra son pic de CO 2 d'ici 2025.

" Avec la définition de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre approche centrée sur le consommateur et fondée sur l'innovation durable, et ce, afin de répondre plus rapidement et avec plus d'impact aux demandes des consommateurs et aux grands enjeux de notre génération ", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC. " Ces objectifs, qui reposent sur notre programme de Développement Durable Writing the Future, Together et sur des années d’innovations à l’origine de produits durables à faible impact environnemental, renforcent davantage la contribution de BIC à un avenir durable pour tous. "

Année de réference Pourcentage de réduction Principaux facteurs Scope 1 2019 -50% Utilisation de sources de chaleur alternatives

Adoption de réfrigérants à faible impact Scope 2 2019 -100% Approvisionnement en énergie renouvelable pour toute la consommation d'électricité Scope 33 (Groupe) 2019 -5% Actualisation de l’outil EMA 4 avec des critères et un seuil de réduction de CO 2 appropriés

avec des critères et un seuil de réduction de CO appropriés Renforcement des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de plastique et de métal

Mise en œuvre de programmes innovants pour améliorer la conception des produits et intégrer des matériaux plus durables. dont Flame for Life 2019 -30% Travail avec les fournisseurs pour obtenir des matières premières à faible impact carbone

Utilisation de biocarburant dans les transports de proximité

Déploiement d’un système d’économie circulaire via la collecte et le recyclage des briquets.

Démarche de BIC en matière de Responsabilité-Climat

1994



Première analyse du cycle de vie



2017



BIC lance un modèle d'économie circulaire innovant en partenariat avec Terracycle et PlasEco



2017



Une nouvelle ambition pour améliorer les impacts environnementaux et sociétaux des produits BIC d'ici 2025



2020



50 % de plastique recyclé ou alternatif dans des produits BIC d’ici 2030

100 % des emballages plastiques réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025



2021



BIC intègre EMA, l’outil pour évaluer et améliorer les impacts environnementaux et sociétaux des produits.



2030



-50% émissions de GES Scope 1

-100% émissions de GES Scope 2

-5% émissions de GES Scope 3 (dont -30% pour la division Flame For Life)



2050



Réduction des émissions de GES (scopes 1, 2 et 3) conformément aux exigences de l’Accord de Paris





Clichy, France, 19 Mai 2022 – BIC reconnaît que le changement climatique est l'une des plus grandes menaces pour notre planète, l'environnement et la société. Entreprise mondiale, BIC annonce aujourd’hui ses initiatives pour continuer à lutter contre le changement climatique et s'assurer de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans toutes ses activités.

Ces objectifs pour les scopes 1 et 2 sont en ligne avec les Accords de Paris. Les objectifs concernant le scope 3 prévoient une réduction globale de 5% d'ici 2030, dont -30% pour la division Flame For Life. Ces engagements sont une étape supplémentaire dans le programme de développement durable BIC 2025 Writing the Future, Together. Les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs sont pleinement intégrés dans le plan stratégique Horizon de BIC.

Redéfinir et accélérer l'engagement historique de BIC en faveur du développement durable afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique tout en faisant de la réduction des émissions de GES un élément clé de la stratégie à long terme de BIC.

L'engagement de longue date de BIC en faveur du développement durable a commencé bien avant l'Accord de Paris, avec une première analyse du cycle de vie des produits en 1994.

BIC s'efforce de réduire son impact environnemental depuis plus de 20 ans et a intégré le changement climatique dans sa stratégie via des plans d’atténuation des risques, du suivi des émissions de GES pour tous les scopes et la publication de ses émissions annuelles de GES dans son Reporting Climat.

Ces actions, visant à accroître la transparence de la performance environnementale, ont été récompensées par la confirmation en 2021 de la note A- leadership du CDP sur le changement climatique et du renouvellement de notre engagement auprès du French Business Climate Pledge.

Au fil des années, les efforts de BIC en matière de développement durable ont abouti à la définition du programme Writing the Future, Together lancé en 2018, qui établi cinq grands engagements environnementaux, sociaux et sociétaux, puis deux supplémentaires pris en 2020 afin de faire évoluer l'utilisation du plastique par le Groupe. Ce programme a favorisé le développement de produits innovants et renforcé l'utilisation d’électricité renouvelable.

Pour les scopes 1 et 2, poursuite des efforts déjà engagés en matière de réduction de la consommation d'énergie et de recours à des sources alternatives de carburant

Dans le cadre de ses objectifs de réduction des GES, fondées sur des données scientifiques, BIC s'engage à réduire de 50 % ses émissions de GES pour le scope 1 et de 100 % pour le scope 2. Ces objectifs sont conformes aux exigences de l'Accord de Paris et sont renforcés par l’objectif presque atteint d'utilisation de 100% d'électricité renouvelable sur tous les sites en 2025 (79% en 2021). L'amélioration de l'isolation et des déperditions de chaleur dans les processus de fabrication, l'utilisation de sources de chaleur alternatives et de systèmes réfrigérants contribueront également à l’atteinte de ces objectifs.

Réduction de 30% des émissions de GES de scope 3 de la division Flame for Life, fer de lance des ambitions et des actions des autres divisions.

Aligné sur Writing the Future, Together, le programme de développement durable de la division Flame for Life est axé sur l'innovation et l'amélioration continue des produits et processus existants.

Flame for Life peut ainsi capitaliser sur son expérience et s'engage à réduire de 30 % ses émissions de GES de scope 3 d'ici 2030, devenant ainsi le fer de lance des efforts du groupe en la matière.

L’impulsion donnée par la division inclut des actions déjà en cours :

Travailler avec les fournisseurs pour s'approvisionner en matières premières recyclées et biosourcées.

Utiliser du biocarburant pour le transport de proximité à court terme, tout en recherchant des méthodes de transport alternatives et des outils pour en améliorer l'efficacité.

Réintégrer de la matière recyclée dans les briquets et autres produits BIC.

Adopter des emballages sans plastique.

L’une des premières applications concrètes de ces actions est le développement du briquet BIC® J26® Ecolutions, dont l’impact environnemental a été amélioré de 16% (par rapport à un J26® classique) et qui sera lancé au second semestre 20225.

En appliquant une démarche similaire et en mobilisant activement nos principaux fournisseurs de plastique et de métal, les divisions Human Expression et Blade Excellence atteindront elles aussi des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de niveau similaire .

Une ambition de réduction des GES a long terme, en ligne avec l’Accord de Paris

Le changement climatique est un défi permanent, qui nécessite des efforts continus pour réduire drastiquement les émissions de GES. BIC continuera d'investir au-delà de 2030 afin de contribuer à l’effort mondial de neutralité carbone d'ici 2050, conformément au scénario de 1,5°C de l'Accord de Paris. BIC impliquera également tous ses fournisseurs stratégiques dans la lutte contre le changement climatique en capitalisant sur son programme d'approvisionnement durable. S’engager avec nos fournisseurs dans des initiatives et des partenariats sera clé pour atteindre cette ambition à long terme.

1 Année de reference: 2019

2 Les objectifs de réduction du scope 3 couvrent au moins 66 % du total des émissions de scope 3, conformément aux meilleures pratiques actuelles en matière de fixation d'objectifs.

3 Les objectifs de réduction du scope 3 couvrent au moins 66 % du total des émissions de scope 3, conformément aux meilleures pratiques actuelles en matière de fixation d'objectifs.

4 Outil d’évaluation Environmentally & Socially Measurable Advantage (Avantage mesurable sur l’environnement et la société), co-developpé avec EY en 2020

5 BIC J26 Ecolutions offre une amélioration de 16% en termes d’impact environnemental (grâce à des matériaux recyclés et biosourcés et de l'électricité verte) par rapport aux meilleurs briquets actuels de BIC (J26 Maxi) et bénéficie de programmes de compensation des émissions de CO 2 de 14%

